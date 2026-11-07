https://ukraina.ru/20261107/tramp-anonsiroval-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-i-bolshoe-soglashenie-dlya-evropy-1084334458.html

Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы

Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы - 07.11.2026 Украина.ру

Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне, 6 ноября, провел телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и продолжит их сегодня. По его словам, Россия и Украина впервые за долгое время действительно хотят заключить мирное соглашение

2026-11-07T09:37

2026-11-07T09:37

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Детали того, с кем именно он общался, глава Белого дома раскрывать не стал, однако подчеркнул, что "обе стороны" заявили о стремлении к заключению мира."Россия и Украина, как мне кажется, впервые стремятся заключить соглашение. Как вы знаете, в понедельник и вторник у них состоятся встречи. Я думаю, они хотят договориться. Думаю, это будет очень крупное соглашение. Полагаю, оно затронет всю Европу", — заявил Трамп журналистам во Флориде.Комментируя ход диалога, Трамп отметил, что стороны "добиваются большого прогресса". Накануне представители США также провели консультации с европейскими партнерами, Украиной и НАТО, где, по словам зятя президента Джареда Кушнера, обсуждались гарантии безопасности для Европы в целом.Трехсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона намечены на 10 и 11 ноября в Абу-Даби и будут посвящены гарантиям безопасности сторон.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина, европа, сша, дональд трамп, джаред кушнер, нато, украина.ру, новости