Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне, 6 ноября, провел телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и продолжит их сегодня. По его словам, Россия и Украина впервые за долгое время действительно хотят заключить мирное соглашение
Детали того, с кем именно он общался, глава Белого дома раскрывать не стал, однако подчеркнул, что "обе стороны" заявили о стремлении к заключению мира.
"Россия и Украина, как мне кажется, впервые стремятся заключить соглашение. Как вы знаете, в понедельник и вторник у них состоятся встречи. Я думаю, они хотят договориться. Думаю, это будет очень крупное соглашение. Полагаю, оно затронет всю Европу", — заявил Трамп журналистам во Флориде.
Комментируя ход диалога, Трамп отметил, что стороны "добиваются большого прогресса". Накануне представители США также провели консультации с европейскими партнерами, Украиной и НАТО, где, по словам зятя президента Джареда Кушнера, обсуждались гарантии безопасности для Европы в целом.
Трехсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона намечены на 10 и 11 ноября в Абу-Даби и будут посвящены гарантиям безопасности сторон.
Трехсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона намечены на 10 и 11 ноября в Абу-Даби и будут посвящены гарантиям безопасности сторон.
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