Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир - 27.12.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир
Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир - 27.12.2023 Украина.ру
Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир
Михаэль Кречмер призвал немецкое правительство обратиться к дипломатии вместо накачивания Украины оружием. Об этом пишет Spiegel
2023-12-27T15:28
2023-12-27T15:28
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил украинскому правительству временно отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня. Кречмер еще раз призвал федеральное правительство не только поставлять оружие на Украину, но и проявить дипломатические инициативы. Союзники нужны, чтобы "оказать влияние на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня".По мнению Кречмера, необходим разворот в политике в отношении России.Кречмер ещё в ноябре призвал "заморозить" конфликт. С начала нападения России на Украину он неоднократно выражал скептицизм по поводу поставок оружия Киеву и в то же время выступал за иной подход к Москве.
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Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир

15:28 27.12.2023
 
© XПремьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© X
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Михаэль Кречмер призвал немецкое правительство обратиться к дипломатии вместо накачивания Украины оружием. Об этом пишет Spiegel
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил украинскому правительству временно отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня.
"Возможно, в случае прекращения огня Украине сначала придется признать, что определенные территории временно недоступны для Украины, – заявил он в среду. – Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, пришло время для окончательного решения".
Кречмер еще раз призвал федеральное правительство не только поставлять оружие на Украину, но и проявить дипломатические инициативы. Союзники нужны, чтобы "оказать влияние на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня".

"К сожалению, основная позиция федерального правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия, – заявил премьер-министр.

По мнению Кречмера, необходим разворот в политике в отношении России.

"Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, — это позиция, зародившаяся в XIX веке. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", — считает Кречмер.

Кречмер ещё в ноябре призвал "заморозить" конфликт. С начала нападения России на Украину он неоднократно выражал скептицизм по поводу поставок оружия Киеву и в то же время выступал за иной подход к Москве.
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа 2022, 11:18
Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине Украинский посол Андрей Мельник отозвал приглашение на Украину премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера из-за предложения о заморозке конфликта с Россией. Об этом Мельник написал в Twitter
 
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