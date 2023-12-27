https://ukraina.ru/20231227/1052440841.html

Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир

Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир - 27.12.2023 Украина.ру

Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир

Михаэль Кречмер призвал немецкое правительство обратиться к дипломатии вместо накачивания Украины оружием. Об этом пишет Spiegel

2023-12-27T15:28

2023-12-27T15:28

2023-12-27T15:28

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил украинскому правительству временно отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня. Кречмер еще раз призвал федеральное правительство не только поставлять оружие на Украину, но и проявить дипломатические инициативы. Союзники нужны, чтобы "оказать влияние на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня".По мнению Кречмера, необходим разворот в политике в отношении России.Кречмер ещё в ноябре призвал "заморозить" конфликт. С начала нападения России на Украину он неоднократно выражал скептицизм по поводу поставок оружия Киеву и в то же время выступал за иной подход к Москве.

https://ukraina.ru/20220828/1038190360.html

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