Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир
© XПремьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
© X
Михаэль Кречмер призвал немецкое правительство обратиться к дипломатии вместо накачивания Украины оружием. Об этом пишет Spiegel
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил украинскому правительству временно отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня.
"Возможно, в случае прекращения огня Украине сначала придется признать, что определенные территории временно недоступны для Украины, – заявил он в среду. – Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, пришло время для окончательного решения".
Кречмер еще раз призвал федеральное правительство не только поставлять оружие на Украину, но и проявить дипломатические инициативы. Союзники нужны, чтобы "оказать влияние на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня".
"К сожалению, основная позиция федерального правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия, – заявил премьер-министр.
По мнению Кречмера, необходим разворот в политике в отношении России.
"Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, — это позиция, зародившаяся в XIX веке. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", — считает Кречмер.
Кречмер ещё в ноябре призвал "заморозить" конфликт. С начала нападения России на Украину он неоднократно выражал скептицизм по поводу поставок оружия Киеву и в то же время выступал за иной подход к Москве.