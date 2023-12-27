Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак

"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше

Если Европа собирается напасть на Россию, в этом случае она пойдет дальше. Но в Европе прекрасно знают, что РФ ни на кого нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко