Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052428184.html
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак - 27.12.2023 Украина.ру
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
Россия по итогам 2023 года поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, притом что раньше поставляла туда 40-45%. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 24"
2023-12-27T08:27
2023-12-27T08:27
новости
россия
александр новак
нефть
экспорт
европа
индия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102357/32/1023573290_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_2178c5df100c8feae74f7e5aa14cdd02.jpg
"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - рассказал Новак.По его словам, основными партнёрами России в текущей ситуации стали КНР и Индия, совокупная доля экспорта энергоресурсов в эти страны достигает 85-90%. Притом что в Индию ещё два года назад поставок практически не было, а на сегодня её доля достигла 40%.
https://ukraina.ru/20231227/1052410257.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102357/32/1023573290_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79c4d618375cde04e7906f3636ab9c4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр новак, нефть, экспорт, европа, индия, китай
Новости, Россия, Александр Новак, нефть, экспорт, Европа, Индия, Китай

Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак

08:27 27.12.2023
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия по итогам 2023 года поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, притом что раньше поставляла туда 40-45%. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 24"
"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - рассказал Новак.
По его словам, основными партнёрами России в текущей ситуации стали КНР и Индия, совокупная доля экспорта энергоресурсов в эти страны достигает 85-90%. Притом что в Индию ещё два года назад поставок практически не было, а на сегодня её доля достигла 40%.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
04:40
"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальшеЕсли Европа собирается напасть на Россию, в этом случае она пойдет дальше. Но в Европе прекрасно знают, что РФ ни на кого нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиРоссияАлександр НовакнефтьэкспортЕвропаИндияКитай
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:23Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек
09:18Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов
09:00Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря
08:46Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко
08:27Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
08:05Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов
08:00Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики"
07:40Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО
07:16ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады
06:42Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов
06:29Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
06:02Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу
06:00"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
05:51Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
05:50"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
05:40"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
05:32Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
05:30Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
05:20По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине
Лента новостейМолния