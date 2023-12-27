https://ukraina.ru/20231227/1052428184.html
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак - 27.12.2023 Украина.ру
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
Россия по итогам 2023 года поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, притом что раньше поставляла туда 40-45%. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 24"
2023-12-27T08:27
2023-12-27T08:27
2023-12-27T08:27
новости
россия
александр новак
нефть
экспорт
европа
индия
китай
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"Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", - рассказал Новак.По его словам, основными партнёрами России в текущей ситуации стали КНР и Индия, совокупная доля экспорта энергоресурсов в эти страны достигает 85-90%. Притом что в Индию ещё два года назад поставок практически не было, а на сегодня её доля достигла 40%.
https://ukraina.ru/20231227/1052410257.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр новак, нефть, экспорт, европа, индия, китай
Новости, Россия, Александр Новак, нефть, экспорт, Европа, Индия, Китай
Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
Россия по итогам 2023 года поставит в Европу не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объёма экспорта, притом что раньше поставляла туда 40-45%. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 24"