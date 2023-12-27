"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Если Европа собирается напасть на Россию, в этом случае она пойдет дальше. Но в Европе прекрасно знают, что РФ ни на кого нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Министр обороны Германии призывает Европу к перевооружению и мотивирует это тем, что усиление России несет угрозу. Пойдет дальше армия РФ или не пойдет, зависит только от Европы, потому что Россия может пойти дальше только в том случае, если на нее нападут, рассказал политолог.
Если Европа собирается напасть на Россию, тогда она пойдет дальше. Если они планируют, что армия РФ пойдет дальше – значит они собираются напасть, для этого и перевооружаются, добавил эксперт.
"У меня других разумных объяснений этому нет, потому что они (страны Европы. - Ред.) прекрасно знают, что Россия ни на кого из них нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать", - отметил Ищенко.
Поскольку в Европе торговать с Россией не захотели, она сейчас торгует с Китаем, захотят они – будет и с ними тоже. Завоевывать в Европе России нечего в принципе. Всё, что есть у них – есть и у нас, только больше и лучше, резюмировал собеседник Украина.ру.
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