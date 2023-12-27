https://ukraina.ru/20231227/1052410257.html

"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше

"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше - 27.12.2023 Украина.ру

"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше

Если Европа собирается напасть на Россию, в этом случае она пойдет дальше. Но в Европе прекрасно знают, что РФ ни на кого нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-27T04:40

2023-12-27T04:40

2023-12-27T04:40

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Министр обороны Германии призывает Европу к перевооружению и мотивирует это тем, что усиление России несет угрозу. Пойдет дальше армия РФ или не пойдет, зависит только от Европы, потому что Россия может пойти дальше только в том случае, если на нее нападут, рассказал политолог.Если Европа собирается напасть на Россию, тогда она пойдет дальше. Если они планируют, что армия РФ пойдет дальше – значит они собираются напасть, для этого и перевооружаются, добавил эксперт.Поскольку в Европе торговать с Россией не захотели, она сейчас торгует с Китаем, захотят они – будет и с ними тоже. Завоевывать в Европе России нечего в принципе. Всё, что есть у них – есть и у нас, только больше и лучше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, сво, европа, ес, вооружение, война, торговля, конфликт, нападение, армия