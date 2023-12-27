"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше - 27.12.2023 Украина.ру
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"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше - 27.12.2023 Украина.ру
"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
Если Европа собирается напасть на Россию, в этом случае она пойдет дальше. Но в Европе прекрасно знают, что РФ ни на кого нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T04:40
2023-12-27T04:40
новости
россия
украина
сво
европа
ес
вооружение
война
торговля
конфликт
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Министр обороны Германии призывает Европу к перевооружению и мотивирует это тем, что усиление России несет угрозу. Пойдет дальше армия РФ или не пойдет, зависит только от Европы, потому что Россия может пойти дальше только в том случае, если на нее нападут, рассказал политолог.Если Европа собирается напасть на Россию, тогда она пойдет дальше. Если они планируют, что армия РФ пойдет дальше – значит они собираются напасть, для этого и перевооружаются, добавил эксперт.Поскольку в Европе торговать с Россией не захотели, она сейчас торгует с Китаем, захотят они – будет и с ними тоже. Завоевывать в Европе России нечего в принципе. Всё, что есть у них – есть и у нас, только больше и лучше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html
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новости, россия, украина, сво, европа, ес, вооружение, война, торговля, конфликт, нападение, армия
Новости, Россия, Украина, СВО, Европа, ЕС, вооружение, война, торговля, конфликт, нападение, Армия

"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше

04:40 27.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости
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Если Европа собирается напасть на Россию, в этом случае она пойдет дальше. Но в Европе прекрасно знают, что РФ ни на кого нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Министр обороны Германии призывает Европу к перевооружению и мотивирует это тем, что усиление России несет угрозу. Пойдет дальше армия РФ или не пойдет, зависит только от Европы, потому что Россия может пойти дальше только в том случае, если на нее нападут, рассказал политолог.
Если Европа собирается напасть на Россию, тогда она пойдет дальше. Если они планируют, что армия РФ пойдет дальше – значит они собираются напасть, для этого и перевооружаются, добавил эксперт.
"У меня других разумных объяснений этому нет, потому что они (страны Европы. - Ред.) прекрасно знают, что Россия ни на кого из них нападать не собиралась, а собиралась с ними торговать", - отметил Ищенко.
Поскольку в Европе торговать с Россией не захотели, она сейчас торгует с Китаем, захотят они – будет и с ними тоже. Завоевывать в Европе России нечего в принципе. Всё, что есть у них – есть и у нас, только больше и лучше, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 08:04
Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сунь-цзыСунь-цзы выделял три типа побед: когда победил противника материально, когда ты подавил его боевой дух, а самая блестящая победа — это когда твой враг стал твоим другом
 
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