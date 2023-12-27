https://ukraina.ru/20231227/1052401991.html

В чистом поле: эксперт объяснил, как тяжелая ситуация армии РФ под Харьковом "построила" линию Суровикина

В чистом поле: эксперт объяснил, как тяжелая ситуация армии РФ под Харьковом "построила" линию Суровикина - 27.12.2023 Украина.ру

В чистом поле: эксперт объяснил, как тяжелая ситуация армии РФ под Харьковом "построила" линию Суровикина

Осенью 2022 года российское командование приняло разумное решение быстро отвести войска на линию Сватово — Кременная. На этой эйфории Киев начал готовить весеннее наступление, в которое вложил все силы и средства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2023-12-27T04:00

2023-12-27T04:00

2023-12-27T04:00

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сергей суровикин

кременная

наступление

всу

степь

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Строительство линии Суровикина начиналось фактически в чистом поле, когда осенью 2022 года сложилась крайне тяжелая ситуация под Харьковом. В тех же местах, где в 1942 году немцы разгромили Красную армию и после дошли почти до самого Сталинграда, рассказал эксперт.Осенью 2022 года российское командование приняло гораздо более разумное решение [чем во время Великой Отечественной войны] — быстро отвести войска на линию Сватово — Кременная, где можно было долго удерживать оборону, добавил политтехнолог.Когда это все произошло в ноябре 2022 года, для возведения линии обороны задействовали Владимира Суровикина и начали планировать следующую кампанию с учетом наступления ВСУ, указал специалист.На линии Сватово — Кременная ВСУ остановили остановили российские войска, наступательный потенциал украинской армии выдохся, и на этой эйфории Киев начал готовить весеннее наступление, в которое вложил все силы и средства, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

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