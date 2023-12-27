https://ukraina.ru/20231227/1052318978.html

Александр Толмачев: Пока США дробят Украину и минируют ЕС, русский мир возрождается

Александр Толмачев: Пока США дробят Украину и минируют ЕС, русский мир возрождается - 27.12.2023 Украина.ру

Александр Толмачев: Пока США дробят Украину и минируют ЕС, русский мир возрождается

Проект "Украина" войдёт в историю как крупнейшая махинация США с бюджетными средствами. Если Киев когда-нибудь станет частью Евросоюза, для них это будет означать одно — чек помощи возрастёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Толмачев

2023-12-27T16:00

2023-12-27T16:00

2023-12-27T16:00

интервью

нато

ес

украина

россия

военная помощь

мягкая сила

сша

"слово пацана" (сериал)

сво

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— Александр, ряд экспертов высказывал мнение, что, начав спецоперацию 24 февраля 2022 года, Владимир Путин исправил историческую ошибку Сталина. Вы согласны с этим?— Я бы не стал проводить такую параллель, но доступные материалы разведок (не только нашей) говорят о том, что киевский режим однозначно готовил нападение на республики Донбасса. Неонацисты угрожали не только Донецку и Луганску, но и другим регионам России.США и НАТО начали военное освоение Украины, и не было никаких сомнений, против кого направлены эти действия. По Донецку или по другому городу украинские силы (ВСУ) могли нанести удар — удар по русскому миру. Конечно, этого допустить мы не могли. Важно помнить, что враг работает, и завтра он может стать сильнее, чем сегодня — поэтому не стоило ждать.Решение о начале спецоперации было непростым, но необходимым, и текущие результаты подтверждают его правильность. Если бы оно не было принято, трудно представить масштаб катастрофы, которая ожидала мирные российские города.— Как бы вы охарактеризовали предновогодний визит Владимира Зеленского в Вашингтон, где ему дали 200 миллионов долларов? Как считаете, американцам еще нужен проект "Украина"?— За последний год так называемые союзники резко потеряли интерес к проекту "Украина", который войдёт в историю как крупнейшая махинация с бюджетными средствами. Но в условиях трансформации мирового порядка денег становится меньше, их приходится тратить на насущные вопросы, отсюда и снижение у американцев интереса к Украине.Дело не только в поражениях Зеленского, а в системной проблеме [Украины и Запада]. Не так давно министр финансов США Джанет Йеллен собиралась воевать на два фронта — и каков результат? В очередной раз видим, чего стоят слова американцев.Впрочем, своих целей США частично добились. Огромная страна в центре Европы стала неуправляема, утонула в кредитах и ждёт, когда и как её поделят транснациональные корпорации и так называемые страны первого мира.Большие, мощные государства в Европе не нужны ни Вашингтону, ни Лондону. Бесконечное дробление и ослабление Украины — на руку её "заботливым союзникам", которые исторически, что там скрывать, не считают людьми никого, кроме себя.— Почему Россия не уничтожает станции Starlink, которые помогают Киеву?— Наверное, этот вопрос лучше задать специалистам из Минобороны. Проходила расширенная коллегия ведомства с участием Президента, там подробно доложили, что и в каких объёмах уничтожают наши войска.К вопросу о спутниковых группировках — киевский режим использует ресурсы десятков стран. Наши военные выбирают приоритетные цели.— Сериал "Слово пацана" бурно обсуждают как в России, так и на Украине, где его запретили. Почему, кстати? Является ли он хорошей иллюстрацией реально работающей "мягкой силы"?— Такая вот "свобода слова" на Украине теперь. Напугало киевский режим то, что люди искренне потянулись к сериалу, он вызвал в них отклик, несмотря на сложную тематику.Украина всегда была включена в единое пространство с Россией: не только физическое, географическое, но и культурное. Можно запрещать последовательно русских писателей, русские фильмы и сериалы, но духовное родство народов запретить не получится, что и доказывает случай с сериалом.Да, это и есть иллюстрация российской "мягкой силы", и нам нужно её наращивать — не только в отношении соседних стран, пространства СНГ, Русского мира, но и в отношении дальнего зарубежья. Отечественная культура во времена и Российской империи, и Советского Союза была эталонной, задавала тон в мире. Это положение дел необходимо восстановить.— Как вы можете оценить ситуацию в Европе и нарастание антиукраинских настроений? Например, то, что Австрия примкнула к блоку противников членства Украины в ЕС?— Членство в любой международной организации предполагает возникновение определённых прав и обязательств. Австрия, Словакия, Венгрия и другие страны, выступающие против Украины в ЕС, прекрасно понимают, что Киев хочет больше прав, но не готов брать на себя никаких обязательств.А в случае с НАТО — это ещё и реальный риск начала глобального конфликта. Говоря бытовым языком, они не хотят пускать в дом беспокойного, непредсказуемого соседа, который не просто привнесёт разлад, но и явно будет потреблять чужие ресурсы.И на уровне руководства стран, и на уровне простых людей чувствуется усталость от украинской темы. Людям надоело помогать за свой счёт, ухудшая собственную жизнь. А если Украина когда-нибудь и станет частью Евросоюза, то для всех это будет означать одно – чек помощи возрастёт. Взваливать на себя такие обременения, разумеется, ни одна страна не жаждет.— Международный олимпийский комитет разрешил присутствие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. Украина обещала бойкотировать это решение. Как ответит Россия, если это произойдет?— Украина может бойкотировать всё, что хочет. Не думаю, что очередные панические заявления в медиа с их стороны всерьёз беспокоят кого-то в России.Повторюсь, даже международный тренд, когда было принято бурно реагировать на каждый чих из Киева, прошёл. А в России его и не было никогда. Спорт всегда примирял и объединял народы, а не плодил вражду. Жаль, что это теперь не так.— В бюджет Германии на 2024 год заложено 8 млрд евро на военную и финансовую помощь Украине. Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро. Теперь Берлин и страны Балтии будут спонсировать киевский режим?— Спонсорство нацистского режима со стороны самых разных государств — не новость. Что касается Балтии, то десятилетиями она выступает в качестве этакой Моськи, которая лаем пытается нас провоцировать. Напомню, что парады нацистов начали проводить в Прибалтике давным-давно.Важно, что Германия поменяла методику работы на мировой арене. Она традиционно платила за всех ленивых, нерадивых, злобных и откровенно безумных. Однако теперь немцы организуют и свои военные группировки в странах Балтии. Это серьёзная угроза, и нужно адекватно и оперативно на неё реагировать.США, организовав хаос в Европе, мастерски "делегируют" другим обязанность платить за устроенный ими бардак. А возможно, это очередная мина замедленного действия, которую американцы подкладывают под фундамент Европы.

https://ukraina.ru/20230426/1045681056.html

https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

https://ukraina.ru/20231218/1052180455.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, ес, украина, россия, военная помощь, мягкая сила, сша, "слово пацана" (сериал), сво, русский