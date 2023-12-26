Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине - 26.12.2023 Украина.ру
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Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине
Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине - 26.12.2023 Украина.ру
Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине
В интернациональной бригаде "Пятнашка" сражаются за Россию люди из разных стран, порой даже таких экзотических как Япония и Южная Корея – вопреки тому, что власти и масс-медиа этих государств настроены антироссийски. Тем не менее, даже там находятся ребята, которые хотят понять на чьей стороне правда и отстаивают свои убеждения с оружием в руках
2023-12-26T16:12
2023-12-26T16:12
видео
корея
южная корея
сеул
пятнашка
россия
япония
сво
спецоперация
украина
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Один из них – доброволец из Сеула с позывным "Кинжал". В интервью военкору издания Украина.ру, побывавшему в "Пятнашке" на передовой, боец рассказал о том, почему не поверил пропаганде Запада и приехал воевать за Россию, а также о том, что собирается делать после того, как Россия победит и военный конфликт завершится.
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видео, корея, южная корея, сеул, пятнашка, россия, япония, сво, спецоперация, украина, запад, бпла, инвестиции, сша, видео
Видео, Корея, Южная Корея, Сеул, Пятнашка, Россия, Япония, СВО, Спецоперация, Украина, Запад, БПЛА, инвестиции, США

Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине

16:12 26.12.2023
 
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В интернациональной бригаде "Пятнашка" сражаются за Россию люди из разных стран, порой даже таких экзотических как Япония и Южная Корея – вопреки тому, что власти и масс-медиа этих государств настроены антироссийски. Тем не менее, даже там находятся ребята, которые хотят понять на чьей стороне правда и отстаивают свои убеждения с оружием в руках
Один из них – доброволец из Сеула с позывным "Кинжал". В интервью военкору издания Украина.ру, побывавшему в "Пятнашке" на передовой, боец рассказал о том, почему не поверил пропаганде Запада и приехал воевать за Россию, а также о том, что собирается делать после того, как Россия победит и военный конфликт завершится.
 
ВидеоКореяЮжная КореяСеулПятнашкаРоссияЯпонияСВОСпецоперацияУкраинаЗападБПЛАинвестицииСША
 
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