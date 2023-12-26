https://ukraina.ru/20231226/1052412111.html

Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине

Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине - 26.12.2023 Украина.ру

Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине

В интернациональной бригаде "Пятнашка" сражаются за Россию люди из разных стран, порой даже таких экзотических как Япония и Южная Корея – вопреки тому, что власти и масс-медиа этих государств настроены антироссийски. Тем не менее, даже там находятся ребята, которые хотят понять на чьей стороне правда и отстаивают свои убеждения с оружием в руках

2023-12-26T16:12

2023-12-26T16:12

2023-12-26T16:12

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корея

южная корея

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Один из них – доброволец из Сеула с позывным "Кинжал". В интервью военкору издания Украина.ру, побывавшему в "Пятнашке" на передовой, боец рассказал о том, почему не поверил пропаганде Запада и приехал воевать за Россию, а также о том, что собирается делать после того, как Россия победит и военный конфликт завершится.

сеул

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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