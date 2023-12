https://ukraina.ru/20231226/1052405953.html

Переговоры о мире как прикрытие для войны. Запад опять врёт во имя Украины

Понятно, чем занят сегодня фюрер украинского народа и президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. Он осваивается в новой роли "покорителя неба". Желательно – российского. На американских истребителях F-16

2023-12-26T13:44

Карманные пропагандисты бывшего комика сейчас усиленно разгоняют медиа-шум по поводу долгожданных истребителей из США F-16, таких же вожделенных и долгожданных, как раньше "джавелины", "святые байрактары" или спасительные "кошечки" -- немецкие танки "Леопарды". Появилось даже фото, на котором Зеленский с умным видом (этот образ в последнее время дается ему все труднее и труднее) смотри кабину самолета, в котором при желании и под заказ можно узнать и "летающего американца".По неясным и неточным данным украинских СМИ, F-16 то ли прибыли и уже находятся в Украине, то ли еще прибудут и уж если прибудут, то все пойдет кардинально по-другому. Во всяком случае, постоянно поступают сообщения о том, что на территории Украины уже может находится одна эскадрилья F-16 (12 боевых и 3 учебных самолетов), а к апрелю 2024 года планируется доставить еще столько же. Чтобы, значит, и решить вопрос победы несокрушимым авиаударом.Более того, из сообщений Министерство обороны Великобритании стало более-менее достоверно известно, что первые украинские пилоты, предназначенные для пилотирования F-16, завершили обучение в Соединенном Королевстве. Издание ТАСС подтвердило, что шесть военных ВСУ прошли базовый курс обучения полетным навыка на F-16 и начали тренироваться в Дании. При этом еще десять стажеров начали практическую базовую летную подготовку в Британии.Тренировки начались в августе 2023 года, они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке. Обучение завершили шесть летчиков-украинцев, еще десять стажеров остаются в Великобритании для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.Другими словами, случилось то, что анонсировал в августе текущего года представитель воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат, когда утверждал, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое планируется проводить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет. Двух лет на углубленное обучение у Украины, судя по всему, нет и Запад это понимает. Однако "летчики-скороспелки", подготовленные по ускоренное программе по принципу "взлет – посадка", уже в Украину прибыли. Для примера и поднятия боевого духа ВСУ путем устрашения и своих, и чужих "вундервафлями" (очередным "чудо-оружием победы").И в это же время обозреватели и эксперты устали коллекционировать и складировать в отдельных папках новости западных СМИ и аналитических центров о том, что конфликту в Украине в рамках спецвоенной операции (СВО) нужно перемирие. Что Украина тоже готова к перемирию и к "заморозке" войны. И что это из Москвы нет сигналов о готовности сесть за стол переговоров, хотя Россия-де проигрывает СВО.Впереди планеты всей в этом деле, конечно же, и британская Financial Times, которая придумала чудесную пропагандистскую заморочку для западных и, само собой, украинских обывателей о том, как Запада хочет не только "заморозить" конфликт в Украине, но и заявить, что Россия его проиграла. Британцы, как известно, так и хотят вывернуть все наизнанку: мол, это Киеву нужно прислушаться к якобы поступающим сигналам из Москвы о мире и согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве "украинской победы", объясняя, что перемирие или заморозка наступили, потому что "Путин проиграл".Все это только подтверждает, что слухи о вооружении ВСУ новым западным оружием и о мире в Украине путем "заморозки" конфликта – это звенья одной, как кажется ее западным авторам, хитромудрой задумки.Одна из целей ее -- отвлечь внимание общественности от общего сокрушительного краха, который терпит и Киев, лишившийся значительной части западного финансирования и вообще всяких надежд на приемлемое завершение конфликта, и, ясное дело, Запад, который оказался не готов к длительной войне с Россией.Однако другая цель – еще более коварная: под видом разговоров о перемирии и "заморозке" напичкать Украину хоть каким-то оружием, необходимым для продолжения войны. А лучше всего – в результате перемирия получить время для люфта, маневра и передышки, нужных для запуска своих военно-промышленных комплексов на полную мощность.И если на первых порах давать Украине все, что еще осталось в оскудевших арсеналах и складах, то после напичкивать оружием по полной программе. И под завязку. Чтобы все же нанести стратегическое поражение России уже в 2024 году.Разговоры о мире, перемирии и "заморозке" -- это обман. Но Западу он нужен как ширма-прикрытие для более углубленной и массированной подготовки к войне.Еще одна цель пропагандисткой шумихи вокруг "заморозки" -- тоже циничная и подлая. Заключается она в массированных и тотальных пропагандистских попытках переложить вину за срыв мирных переговоров с Запада на Россию, именно ее выставив противником мира и продолжателем войны.Все случилось, как известно, с точностью до наоборот. Весной прошлого года именно тогдашний британский премьер Борис Джонсон фактически запретил Киеву подписать соглашение о мире, которое гарантировало бы России ее безопасность, а Украине – мир.Но сейчас именно Западу, ведущему свои неоколониальные войны по всеми миру, выгодно Россию представить "воинственным империалистическим колонизатором", "сторонником войны". Чтобы таким образом дискредитировать Москву в глазах так называемого Глобального Юга, который вслед за Россией начал борьбу за многополярный мир против гегемонии "золотого миллиарда" во главе с США.Это тоже обман во спасение. И Украины, и себя, своей репутации. Нормальный и такой привычный ход Запада, уверенного, что с помощью монополии на СМИ он сможет представить белое черным и наоборот, выдать желаемое за действительное. Много раз удавалось.Россия предпринимает ответные шаги – и весьма успешно. Во-первых, лучшее доказательство своей правоты – это победа в СВО. И ВС России каждый день это доказывают, что воевать они умеют настоящим образом. И уже умеют. Просто не ведут свои боевые действия слишком интенсивно и в полную силу – щадят мирное население Украины, с которым России еще вместе жить.Во-вторых, Кремль не устает повторять на всех уровнях, площадках и мероприятиях, что Россия готова к переговорам о мире в Украине. Но только на своих условиях. На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил газете The New York Times: "Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. … Россия по-прежнему готова (к переговорам. – Авт.), но только для достижения своих целей".И напомнил, что 14 декабря 2023 года Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО.А цели эти остаются неизменными – демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины, гарантирующие безопасность России на украинском направлении. И достичь этих целей легче всего, проведя переговоры о полной и безоговорочной капитуляции неонацистского режима Зеленского, который сегодня демонстративно лазит по кабинам истребителей, готовых нести смерть россиянам.Это же элементарно, Ватсон: переговоры о капитуляции – это тоже переговоры о мире. И чем победнее действия войск, тем мир наступит быстрее и установится прочнее.Но истребители F-16, видимо, все же нацелились и намылились на Украину. И это серьезная угроза, к которой нельзя подходить шапкозакидательски: дескать, все сбивали и жгли – и эти собьем и сожжем.Гораздо важнее то, что военно-космические войска (ВКС) России уже превентивно работают по местам возможного нахождения самолетов и комплектующих к ним. Так, по некоторым непроверенным сведениям, вечером 24 декабря был нанесен ракетный удар по складам в Одесской области, где могли находится комплектующие к F-16.И если это действительно так, это уже серьезно. Как, впрочем, серьезно и то, что Украина, напичканная западным оружием, – серьезный противник и даже враг, к которому нельзя относится легкомысленно. Это и подтвердил, увы, ракетный удар ВСУ по Феодосии, где погиб человек, четверо ранены, получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".

