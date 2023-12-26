Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года
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Правительство России продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом пресс-служба правительства 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в публикации.
В сообщении правительства отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
Напомним, ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.