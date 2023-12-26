Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года - 26.12.2023 Украина.ру
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Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года
Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года - 26.12.2023 Украина.ру
Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года
Правительство России продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом пресс-служба правительства 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-26T09:08
2023-12-26T09:08
новости
россия
боеприпасы
запрет
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"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в публикации.В сообщении правительства отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.Напомним, ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.
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новости, россия, боеприпасы, запрет
Новости, Россия, боеприпасы, запрет

Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года

09:08 26.12.2023
 
© МВД ЛНР / Перейти в фотобанкВ ЛНР обнаружили около пяти тысяч боеприпасов в заброшенном доме
В ЛНР обнаружили около пяти тысяч боеприпасов в заброшенном доме
© МВД ЛНР
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Правительство России продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом пресс-служба правительства 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в публикации.
В сообщении правительства отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
Напомним, ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.
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