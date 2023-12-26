Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
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Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ
Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ
Перед Новым годом Зеленский пытается фальсифицировать происходящее и заявляет что у ВСУ якобы есть "победные" результаты в Авдеевке, Крынках и Артемовске. Также Киев проводит массированные налеты на Крым и на европейскую часть России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-26T05:50
2023-12-26T05:50
новости
херсонская область
бпла
атака
авдеевка
артемовск
авиабомбы
клещеевка
плацдарм
россия
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращает продвижение войск до сосредоточения резервов. Но когда резервы ВСУ были сосредоточены, по ним был нанесён удар бомбой ФАБ-1500 с УПМК, который все эти резервы разметал в пух и прах, рассказал эксперт.После этого киевские власти опять вернулся к убийственной тактике по переброске украинских солдат на два плацдарма в Крынках. В военном отношении такое решение глупое и безграмотное, по большей части оно политическое, добавил он.Зеленский пытается фальсифицировать происходящее, и этому же служат атаки БПЛА. Проводятся массированные налеты на Крым и на территорию России, чтобы можно было заявить о том, что Украина якобы перенесла боевые действия на европейскую часть РФ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052378160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, бпла, атака, авдеевка, артемовск, авиабомбы, клещеевка, плацдарм, россия, резервы, всу, крым
Новости, Херсонская область, БПЛА, атака, Авдеевка, Артемовск, авиабомбы, Клещеевка, плацдарм, Россия, резервы, ВСУ, Крым

Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ

05:50 26.12.2023
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
Перед Новым годом Зеленский пытается фальсифицировать происходящее и заявляет что у ВСУ якобы есть "победные" результаты в Авдеевке, Крынках и Артемовске. Также Киев проводит массированные налеты на Крым и на европейскую часть России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращает продвижение войск до сосредоточения резервов. Но когда резервы ВСУ были сосредоточены, по ним был нанесён удар бомбой ФАБ-1500 с УПМК, который все эти резервы разметал в пух и прах, рассказал эксперт.
После этого киевские власти опять вернулся к убийственной тактике по переброске украинских солдат на два плацдарма в Крынках. В военном отношении такое решение глупое и безграмотное, по большей части оно политическое, добавил он.
"Но Зеленский перед Новым годом пытается заявить, что у него есть победные результаты в Авдеевке, Крынках, Артемовске, хотя там все высоты вокруг Клещеевки под нашим контролем, и Клещеевка из серой зоны переходит в нашу", - подчеркнул Кнутов.
Зеленский пытается фальсифицировать происходящее, и этому же служат атаки БПЛА. Проводятся массированные налеты на Крым и на территорию России, чтобы можно было заявить о том, что Украина якобы перенесла боевые действия на европейскую часть РФ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Сапоньков интервью
Вчера, 14:30
Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУНовая мобилизация в России в том или ином виде будет. Может, не так, как она была проведена осенью прошлого года. Может быть, это будет частичная мобилизация из тех, кого прозванивали, кто явился по повесткам, и им предложат явиться и заключить контракт
 
НовостиХерсонская областьБПЛАатакаАвдеевкаАртемовскавиабомбыКлещеевкаплацдармРоссиярезервыВСУКрым
 
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