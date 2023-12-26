Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Перед Новым годом Зеленский пытается фальсифицировать происходящее и заявляет что у ВСУ якобы есть "победные" результаты в Авдеевке, Крынках и Артемовске. Также Киев проводит массированные налеты на Крым и на европейскую часть России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращает продвижение войск до сосредоточения резервов. Но когда резервы ВСУ были сосредоточены, по ним был нанесён удар бомбой ФАБ-1500 с УПМК, который все эти резервы разметал в пух и прах, рассказал эксперт.
После этого киевские власти опять вернулся к убийственной тактике по переброске украинских солдат на два плацдарма в Крынках. В военном отношении такое решение глупое и безграмотное, по большей части оно политическое, добавил он.
"Но Зеленский перед Новым годом пытается заявить, что у него есть победные результаты в Авдеевке, Крынках, Артемовске, хотя там все высоты вокруг Клещеевки под нашим контролем, и Клещеевка из серой зоны переходит в нашу", - подчеркнул Кнутов.
Зеленский пытается фальсифицировать происходящее, и этому же служат атаки БПЛА. Проводятся массированные налеты на Крым и на территорию России, чтобы можно было заявить о том, что Украина якобы перенесла боевые действия на европейскую часть РФ, заключил собеседник Украина.ру.
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