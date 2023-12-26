https://ukraina.ru/20231226/1052391441.html

Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ

Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

Обреченный плацдарм. Военный эксперт о том, как ФАБ-1500 с УПМК "в пух и прах" разметал все резервы ВСУ

Перед Новым годом Зеленский пытается фальсифицировать происходящее и заявляет что у ВСУ якобы есть "победные" результаты в Авдеевке, Крынках и Артемовске. Также Киев проводит массированные налеты на Крым и на европейскую часть России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-26T05:50

2023-12-26T05:50

2023-12-26T05:50

новости

херсонская область

бпла

атака

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плацдарм

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращает продвижение войск до сосредоточения резервов. Но когда резервы ВСУ были сосредоточены, по ним был нанесён удар бомбой ФАБ-1500 с УПМК, который все эти резервы разметал в пух и прах, рассказал эксперт.После этого киевские власти опять вернулся к убийственной тактике по переброске украинских солдат на два плацдарма в Крынках. В военном отношении такое решение глупое и безграмотное, по большей части оно политическое, добавил он.Зеленский пытается фальсифицировать происходящее, и этому же служат атаки БПЛА. Проводятся массированные налеты на Крым и на территорию России, чтобы можно было заявить о том, что Украина якобы перенесла боевые действия на европейскую часть РФ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052378160.html

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новости, херсонская область, бпла, атака, авдеевка, артемовск, авиабомбы, клещеевка, плацдарм, россия, резервы, всу, крым