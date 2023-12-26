https://ukraina.ru/20231226/1052374157.html

Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ

Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру

Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ

На строительство "стены Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов, но основная часть средств была разворована. Новый "вал Зеленского" окажется таким же виртуальным строением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-26T04:00

2023-12-26T04:00

2023-12-26T04:00

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россия

оборона

укрепления

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оборонный бюджет

всу

штурм

владимир зеленский

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После 2014-го года Украина уже пыталась возводить масштабные оборонительные укрепления, которые должны были защитить ее от выдуманных "посягательств" России, которые существовали исключительно в воображении киевского режима, рассказал депутат.На строительство сооружения, вошедшего в историю под названием "стена Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов. "Стена" представляла собой пару десятков километров натянутой сетки-рабицы в Харьковской области — близ границы с Россией, добавил политик.Но по традиции, средства разворуют, и Украина продолжит воевать по старинке: устраивая мясные штурмы и просто закидывая позиции армии РФ необученными и плохо вооруженными военными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html

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2023

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новости, украина, россия, оборона, укрепления, бюджет, оборонный бюджет, всу, штурм, владимир зеленский, яценюк, строительство