Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
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Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ
Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ - 26.12.2023 Украина.ру
Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ
На строительство "стены Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов, но основная часть средств была разворована. Новый "вал Зеленского" окажется таким же виртуальным строением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T04:00
2023-12-26T04:00
новости
украина
россия
оборона
укрепления
бюджет
оборонный бюджет
всу
штурм
владимир зеленский
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После 2014-го года Украина уже пыталась возводить масштабные оборонительные укрепления, которые должны были защитить ее от выдуманных "посягательств" России, которые существовали исключительно в воображении киевского режима, рассказал депутат.На строительство сооружения, вошедшего в историю под названием "стена Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов. "Стена" представляла собой пару десятков километров натянутой сетки-рабицы в Харьковской области — близ границы с Россией, добавил политик.Но по традиции, средства разворуют, и Украина продолжит воевать по старинке: устраивая мясные штурмы и просто закидывая позиции армии РФ необученными и плохо вооруженными военными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html
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новости, украина, россия, оборона, укрепления, бюджет, оборонный бюджет, всу, штурм, владимир зеленский, яценюк, строительство
Новости, Украина, Россия, оборона, укрепления, бюджет, оборонный бюджет, ВСУ, штурм, Владимир Зеленский, Яценюк, Строительство

Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ

04:00 26.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосещение А. Парубием воинской части ВС Украины во Львовской области
Посещение А. Парубием воинской части ВС Украины во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На строительство "стены Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов, но основная часть средств была разворована. Новый "вал Зеленского" окажется таким же виртуальным строением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
После 2014-го года Украина уже пыталась возводить масштабные оборонительные укрепления, которые должны были защитить ее от выдуманных "посягательств" России, которые существовали исключительно в воображении киевского режима, рассказал депутат.
На строительство сооружения, вошедшего в историю под названием "стена Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов. "Стена" представляла собой пару десятков километров натянутой сетки-рабицы в Харьковской области — близ границы с Россией, добавил политик.
"Нынешний "вал Зеленского", скорее всего, будет таким же преимущественно виртуальным строением. Запад и его население постараются убедить в том, что работы успешно ведутся, и даже, может быть, покажут два-три готовых объекта", - подчеркнул Журавлев.
Но по традиции, средства разворуют, и Украина продолжит воевать по старинке: устраивая мясные штурмы и просто закидывая позиции армии РФ необученными и плохо вооруженными военными, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
25 декабря, 07:15
Евгений Ющук: Даже если ВСУ скопируют линию обороны Суровикина, им не удастся повторить маневр РоссииПочему в линии Суровикина главное — не "зубы дракона", а система сплошного огня и логистика, а также могут ли ее повторить Вооруженные силы Украины (ВСУ), в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
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