Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосещение А. Парубием воинской части ВС Украины во Львовской области
На строительство "стены Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов, но основная часть средств была разворована. Новый "вал Зеленского" окажется таким же виртуальным строением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
После 2014-го года Украина уже пыталась возводить масштабные оборонительные укрепления, которые должны были защитить ее от выдуманных "посягательств" России, которые существовали исключительно в воображении киевского режима, рассказал депутат.
На строительство сооружения, вошедшего в историю под названием "стена Яценюка" из бюджета Украины было выделено 72 млн долларов. "Стена" представляла собой пару десятков километров натянутой сетки-рабицы в Харьковской области — близ границы с Россией, добавил политик.
"Нынешний "вал Зеленского", скорее всего, будет таким же преимущественно виртуальным строением. Запад и его население постараются убедить в том, что работы успешно ведутся, и даже, может быть, покажут два-три готовых объекта", - подчеркнул Журавлев.
Но по традиции, средства разворуют, и Украина продолжит воевать по старинке: устраивая мясные штурмы и просто закидывая позиции армии РФ необученными и плохо вооруженными военными, заключил собеседник издания.
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