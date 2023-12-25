https://ukraina.ru/20231225/1052378160.html

Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУ

Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУ - 25.12.2023 Украина.ру

Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУ

Новая мобилизация в России в том или ином виде будет. Может, не так, как она была проведена осенью прошлого года. Может быть, это будет частичная мобилизация из тех, кого прозванивали, кто явился по повесткам, и им предложат явиться и заключить контракт

2023-12-25T14:30

2023-12-25T14:30

2023-12-25T14:30

интервью

россия

всу

сво

мобилизация

купянск

артемовск

запорожье

спутник

промышленность

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Все эти решения по мобилизации будут уже в следующем году. Наверное, весной-летом следующего года, а может быть, даже и осенью, считает военный журналист Роман Сапоньков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, каков наш основной успех в ходе СВО за 2023 год?– Главная наша победа – это то, что в этом году весь фронт держался абсолютно успешно.Провал летнего наступления ВСУ – это заслуга наших парней, которые отбивались непосредственно в окопах. Это успех командования, которое грамотно маневрировало резервами. Тем более, что удар противника пришелся как минимум на трех главных направлениях. Я даже не скажу, где нам пришлось тяжелее: под Работино или под Старомайорским. Везде был мощный накат.В то же время мы двигались вперед. События под Артемовском – это наш однозначный успех. Мы действительно грамотно стянули туда резервы ВСУ. В какой-то момент киевский режим начал бросать туда даже элитнейшие подразделения спецназа и подготовленных разведчиков. В рядах противника сейчас даже начала прорываться "зрада". Мол, зачем мы под Бахмутом положили нашу элиту".Более того, по информации украинских и западных источников, враг за все время боев под Артемовском сжег около 300 тысяч тонн артиллерийских снарядов. Их потом стало не хватать этих боеприпасов во время "контрнаступа". А сейчас этот дефицит становится критическим. Во всяком случае, ВСУ экономят снаряды, потому что непонятно, когда подъедет следующая партия.Понятно, что без снарядов Запад их не оставят. Но 2 миллионов снарядов у них гарантированно не будет. По некоторым оценкам их будет в три раза меньше. Это примерно 700 тысяч. Как раз этих 300 тысяч очень им не хватало до товарного количества.Отмечу также, что ВС РФ успешно продвигались на том же Купянском направлении, оттягивая на себя резервы ВСУ. Также уже очевидно, что провалилось высадка противника на левый берег Днепра. Они сейчас просто сидят на этом маленьком пятачке просто для того, чтобы Зеленский не выглядел идиотом. Они не могут оттуда уйти, потому что это тут же будет пропагандистский для него удар.Хотя надо отметить, что именно ВС РФ не пустили противника на левый берег Днепра. Украинцы там высадились в тот момент, когда основные наши силы были на Запорожье и под Купянском, а не Херсоноском направлении все было по остаточному принципу. Тем не менее, наши парни удержались, не дав им расширить этот плацдарм. Это тоже большой успех.- А главный минус какой?- Это то, что мы отказались от своего полноценного наступления после провала наступления ВСУ. Хотя по всем канонам военной науки, на плечах отступающего противника мы могли бы продвинуться очень хорошо. С другой стороны, даже в 1943 году после провала операции "Цитадель" переход Красной Армии в контрнаступление тоже дался ей очень тяжело и большой ценой.Кстати, я считаю, что сейчас структура потерь ВС РФ и ВСУ точно такая же, как и в Великую Отечественную войну. И дело не в том, что мы пытаемся привлечь к себе внимание в духе "смотрите, такие же героические, как наши деды". Нет. Мы действительно ведем точно такую же тяжелую войну, как и 80 лет назад.Да, тогда с обеих сторон воевало 5 миллионов человек. Но по интенсивности боев и по количеству артиллерии, падающей на головы солдатам, СВО и Великая Отечественная война – абсолютно соизмеримые вещи.Повторюсь, мы отказались от наступления, хотя мы могли бы поддавить ВСУ сразу по нескольким направлениям. Мы лишь заняли несколько опорников и сейчас потихонечку двигаемся.Это легко объясняется. Я думаю, что никто не готов к тому, что сейчас в ходе зимнего нашего контрнаступления мы бы положили 20-30 тысяч мобилизованных, рискуя не продвинуться слишком далеко, как это сделали ВСУ.Недавно Сергей Шойгу сказал, что они положили 150 тысяч народа. Если бы мы всерьез начали наступать, мы запросто могли столько человек потерять. Это нас не устраивает ни по каким нормам – ни по моральным, ни по общественным, ни по военным. И высшее руководство страны от этого отказалось.Я не говорю, что надо было делать по-другому, но это минус. Это объективно, это есть, и от этого уже никуда не деться. Мы будем изобретать свой путь. Мы будем думать, как нам правильно поступить, чтобы по возможности сберечь жизни и здоровье наших солдат и офицеров.– Владимир Путин ранее заявил, что СВО выявила ряд проблем российской армии в части системы связи, разведки, целеуказания, дроны и высокоточных снарядов. Отдельно была отмечена необходимость нарастить спутниковую группировку. Насколько остро сегодня стоят эти проблемы? Как быстро мы их можем решить?– Проблемы стоят остро. Потому что эта война замышлялась как полицейская операция. Мы же помним, что поначалу войскам давали приказ лишний раз не стрелять по противнику и беречь жизни солдат ВСУ. Поэтому мы не стали бить по казармам на начальном этапе. Если бы не вмешательство Запада, который инициировал эту мясорубку, все пошло бы совершенно по-другому.Но история не знает сослагательного наклонения. Мы работаем с тем, что у нас имеется. Поэтому переосмысление систем связи и системы управления, о чем говорил наш президент, происходит из нескольких факторов.В XXI веке никто даже не думал, что может быть крупномасштабная война, когда воюют фронты и армии, в наступление ходят танковые полки, и все это прикрывают артиллерийские бригады огромнейшим огневым валом. Упор был на профессиональную маленькую армию, спецподразделения, удары крылатыми ракетами высокоточным оружием. А если мы вдруг с кем-то сцепимся по-серьезному, ядерное оружие подоспеет. Оказалось, что такая гибридная война, которая сейчас идет, не просчитывалась. Для нее нужны другие виды вооружений.С теми же проблемами столкнулась высокотехнологичная, профессиональная и обученная армия Израиля. К ним претензий по боевому качеству вообще никаких нет ни у кого. Но сейчас они по Газе применяют ковровые бомбардировки неуправляемыми бомбами, потому что высокоточка очень быстро заканчивается. Они воюют старым добрым чугунием. Это уровень 1950-60-х годов.Получается, что к массовым боям уровня 1970х годов – нам надо прикрутить максимально современную систему управления из XXI века.Для этого нам нужна мощная спутниковая группировка, стабильные системы связи, которые не глушатся. К тому же, надо сделать так, чтобы их можно было легко развернуть и обслуживать силами подразделений, а не высококлассными специалистами из тыла, которых очень мало.Это переосмысление очень быстро происходит. Самое главное, что сейчас с колес проходят многие технические решения. Слава богу, что современная промышленность позволяет это быстро делать.Да, может быть, это не отвечает требованиям военных по части ударопрочности или влагозащищенности. Но если завтра-послезавтра мы это сделать не можем, то в ближайшее время мы точно с этим справился.Замечательно, что президент на это обратил внимание. Его последнее выступление на коллегии Минобороны лично нам меня произвело крайне приятное впечатление. Это глубокое погружение в проблематику, это указания ключевых моментов без каких-либо розовых очков или помех из-за докладов. Видно, что Путин держит руку на пульсе. Так что эти вопросы будут устранены в зависимости от того, каковы возможности есть у нашей военной промышленности.Понятно, что космический аппарат за год-два не соберешь. Но теперь и космических пусков надо в десяток раз больше.Я помню разговор с Рогозиным. Когда ему задали вопрос: "а почему вы не запустили сто военных спутников на орбиту – со связью, оптикой и прочими ништяками", он сказал: "ребята, нам сколько заказали – мы все выполнили, стопроцентно госзаказ мы выполнили, не сорвали, все было хорошо. Сказали бы сто спутников запустить – мы бы думали, как это сделать, и скорее всего, тоже бы это сделали".Так что возможности у нас имеются, просто к другой войне готовились. Теперь значит, закажут сто спутников – запустим сто спутников. Россия – страна богатая. Мы потянем. Все будет хорошо.– На том же заседании Сергей Шойгу сообщил, что в несколько этапов будет проведен рост вооруженных сил до полутора миллионов. Это почти на 400 тысяч больше, чем сейчас. Потребуется ли новая волна мобилизации в ближайшее время? И хватает ли численности войск для полноценной ротации?– С ротацией, к сожалению, все не так хорошо. Но понятно, что ротировать полумиллионную группировку, невозможно. Для этого надо провести еще две мобилизации.Мобилизация нужна – с этим вообще никто не спорит. Любой человек на фронте и в тылу скажет, что она нужна. Вопрос в том, насколько это возможно. Это же будет означать, что из экономики будет вырвано огромное количество молодых мужиков, способных работать: водители, ремонтники и узкие специалисты. Изымать из экономики еще 300-400 тысяч рук, когда нам сейчас не хватает в год два миллиона, это просто тяжело. Тем более, заменить их по большому счету некем.Вопрос это исключительно экономический, и решать его будет президент. Как он решит – так и будет.Сейчас президент сказал, что эти вопросы решаются набором контрактников. Контрактников действительно много. Им предложили хорошие условия. Они одеты-обуты, они не мерзнут и не голодают. Но когда-нибудь резерв контрактников будет исчерпан. Их можно набрать максимум 200 тысяч.Немаловажный момент состоит еще и в том, что сейчас вокруг нас происходят геополитические подвижки. Польша заявила, что она готова будет через три-пять лет воевать с Россией. Американская и европейская промышленность переходит на военные рельсы. Из этого можно предположить, что Запад собирается с нами воевать. Если не напрямую, то через свои прокси, причем не уровня Украины.Понятно, что украинцы в определенный момент закончатся. Не потому, что их убьют, а потому что они перестанут хотеть воевать. Может, у них начнется массовое дезертирство с фронта. Следовательно, Западу придется привлекать соседей – поляков, чехов, прибалтов.Очевидно, что высшее руководство РФ на 100% исходит из того, что, возможно, нам придется столкнуться с силами НАТО. И людские резервы почти наверняка рассчитывают под большую войну, которая с огромной долей вероятности будет в ближайшее время, в горизонте трех-пяти лет, может быть, чуть побольше.Думаю, что мобилизация в том или ином виде будет. Может, не так, как она была проведена осенью прошлого года. Может быть, это будет частичная мобилизация из тех, кого прозванивали, кто явился по повесткам, и им предложат явиться и заключить контракт.Кстати, первая наша мобилизация была по сути добровольная. Любой человек, которому пришла повестка, мог при желании отказаться, уехать или спрятаться. Не было таких законов, как сейчас. Да и сейчас у нас нет ситуации как на Украине. В автобусы смерти никого не отлавливают, выезд из страны открыт.Но в целом все решения по мобилизации будут уже в следующем году. Наверное, весной-летом следующего года, а может быть, даже и осенью.– Недавно вам и Дмитрию Стешину запенили двери в квартирах по месту прописки. Что это было, и чем по итогу закончилось?– Это была очередная провокация украинских спецслужб. Почему я так уверен? Потому что полиция очень оперативно задержала преступников. Пока правоохранители со мной не связывались. Но из пресс-релиза я узнал, что это подростки. Судя по тому, что их не показывают, им меньше 16 лет. Потому что закон запрещает демонстрировать кадры допросов. Нельзя упоминать даже имена подростков.Сегодня появилась информация, что кураторы им пообещали 30 тысяч рублей за то, что они вытворят это безобразие. Естественно, их кинули. Это характерная черта, что этим паразитам, которые занимаются подобными вещами по заказу украинских спецслужб, никто никогда ничего не платит. Их регулярно задерживают, даже как в случае с нападавшими на наши квартиры.Возбудили два уголовных дела – о порче имущества и о хулиганстве. То есть люди знали, что они совершают противозаконные действия. Это не то, что: "ребята, друга моего разыграйте, запеньте ему, пожалуйста". Они все знали, поэтому никакого сочувствия к ним быть не может. Это идиоты, которые на всю жизнь получили пятно, которое никогда не будет снято.Мы в свою очередь, когда мне звонили с угрозами, сразу после запенивания, сняли рекламный, в хорошем смысле пропагандистский ролик, когда мычащие в трубку моральные уроды матерятся и ругаются. Мы показали истинное лицо украинской пропаганды и людей, которые этим занимаются. Потом полиция задержала.Что было – то было. Тут, к сожалению, ничего уже не сделаешь. У меня, к сожалению, только одна квартира. Я небогатый человек. Я живу по прописке. У меня нет возможности переехать на свою виллу и спрятаться там.Мне пытались тыкать украинские блогеры из разряда: "мы думали, ты живешь во дворце, а ты в какой-то халупе". Ответил им, что я честный человек, и это не халупа, а обычная квартира в панельке.Что поделать. Продолжаем работать, нас этим не запугать. Мы, журналисты, устойчивы к давлению. Все будет в порядке.Главное, чтобы полиция также быстро отрабатывала любые обращения родственников бойцов, которые находятся на СВО. Потому что моя жена, когда позвонила, сказала, что "мой муж на СВО". Она не говорила, что "муж журналист".Хочется, чтобы для правоохранительных органов это было паролем максимально жестко и быстро отреагировать. Это главный вывод, который мы все – общество и правоохранительные органы должны извлечь из этой истории.– Готовятся ли на передовой к празднованию Нового года?– Обязательно! Конечно, там никаких корпоративов и пьянок не будет. Задача командиров, чтобы морально неустойчивые солдаты не переборщили. Такое тоже бывает. Это проза жизни. От этого никуда не деться. Но волонтеры будут развозить подарки, а бойцы будут отправлять домой весточки.Еще очень важный момент – именно в новогоднюю ночь готовятся различные приветы противнику. Часть подразделений готовятся различными мероприятиями взбодрить ВСУ. С той стороны, уверен, то же самое. Хотя где-то новогодняя ночь пройдет тихо.Но праздновать, конечно, будут. Просто это будет в кругу близких соратников.Я думаю, что в большинстве случаев даже будет без алкоголя. Потому что сухой закон – это вопрос жизни и смерти, а не просто прихоть.

https://ukraina.ru/20230215/1043602406.html

https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html

https://ukraina.ru/20231224/1052344073.html

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, сво, мобилизация, купянск, артемовск, запорожье, спутник, промышленность, запад, великая отечественная война