Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров - 25.12.2023 Украина.ру
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Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров
Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров - 25.12.2023 Украина.ру
Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров
Сотрудничество Китая и России продолжится, но конфигурация взаимодействия поменяется
2023-12-25T11:45
2023-12-25T11:45
новости
россия
кнр (китай)
сотрудничество
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РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем в рамках разработки дальнемагистрального самолета. Однако будет пересмотрена конфигурация взаимодействия в части производства компонентов, пишут журналисты РИА Новости."Мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь – на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", – сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.В рамках сотрудничества Россия сконцентрирована на разработке комплектующих, необходимых для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.
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новости, россия, кнр (китай), сотрудничество
Новости, Россия, КНР (Китай), сотрудничество

Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров

11:45 25.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сотрудничество Китая и России продолжится, но конфигурация взаимодействия поменяется
РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем в рамках разработки дальнемагистрального самолета. Однако будет пересмотрена конфигурация взаимодействия в части производства компонентов, пишут журналисты РИА Новости.
"Мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь – на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", – сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
В рамках сотрудничества Россия сконцентрирована на разработке комплектующих, необходимых для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.
Вчера, 03:26
В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликтаУкраинские эксперты и политики обсуждают, каким образом пополнять ряды ВСУ живой силой в условиях, когда все больше украинцев начинают осознавать, что им незачем защищать государство, которое давно "оторвало людей от себя", а себя от людей.
 
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