В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликта Украинские эксперты и политики обсуждают, каким образом пополнять ряды ВСУ живой силой в условиях, когда все больше украинцев начинают осознавать, что им незачем защищать государство, которое давно "оторвало людей от себя", а себя от людей.