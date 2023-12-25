Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Сотрудничество Китая и России продолжится, но конфигурация взаимодействия поменяется
РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем в рамках разработки дальнемагистрального самолета. Однако будет пересмотрена конфигурация взаимодействия в части производства компонентов, пишут журналисты РИА Новости.
"Мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь – на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", – сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
В рамках сотрудничества Россия сконцентрирована на разработке комплектующих, необходимых для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.
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