https://ukraina.ru/20231225/1052370452.html

"Украины больше нет". Так говорит Арестович*, но ничего не делает

"Украины больше нет". Так говорит Арестович*, но ничего не делает - 25.12.2023 Украина.ру

"Украины больше нет". Так говорит Арестович*, но ничего не делает

Недавние выступления Алексея Арестовича, бывшего советника Офиса президента Украины, привели в шок большую часть "патриотов" Украины.

2023-12-25T08:47

2023-12-25T08:47

2023-12-25T08:47

эксклюзив

украина

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Он заявляет попросту следующее: Украины больше нет.И это конечно же, правда. Вопрос только в том, почему и зачем глобальные игроки выпустили именно сейчас Арестовича* сказать это, наконец-то, жителям Украины.Для начала - кто такой Арестович* и почему он вызывал раньше такое доверие у патриотичного сегмента зрителей и слушателей Украины? Ведь его выступления смотрели миллионы и десятки миллионов людей.Разведчик, психолог, актерАрестович* имеет несколько профессий, которые вместе дают уникальное сочетание.Он хороший психолог, он неплохой актёр (немного слишком театральный, но это издержки украинской театральной школы, где всегда был перебор с искусственной артистичностью).Он ведет философскую школу "Апейрон", где много говорит о сугубо религиозной философии (и имеет соответствующее образование).Важно, что он учился в военном вузе и имеет соответствующий опыт. Плюс загадочные "дела украинской разведки", к которым он также был причастен. Арестович имеет звание подполковника армии Украины.Вот этот необычный для одного человека набор профессиональных навыков сделал его чрезвычайно популярным на Украине, как принято сейчас говорить, "инфлюэнсером".Своим хорошо поставленным голосом, с актёрской немного театральной уверенностью (так и надо для Украины) он и говорил свое знаменитое: "Мариуполь мы не сдадим!" "Ракет у России осталось на 2-3 недели" "Все закончится через 2-3 месяца".И люди верили ему. Военный, разведчик говорит, а не просто какой-то блогер. Хороший психолог и неплохой актёр, добавим мы.Вот так он постепенно превратился в отдельный проект "Арестович", имевший раньше, да и сейчас, просто бешеную медийную узнаваемость и популярность.А в сегодняшнем мире медийная популярность - огромный ресурс. Собственно, только на этом и стал в своё время президентом Зеленский.Украины больше нетЧто же он говорит сейчас?О проекте "Украина":"Украина в старом виде мертва. Возможен только один выход: дать гражданам и международным партнёрам новый проект "Украина"."Моноэтнической державы в границах 1991 года нет, ей конец исторически, это труп, её нет, ей осталось два месяца, может быть, шесть."О мирных переговорах с Россией:"Если Украина поумнеет, вернёт себе достоинство, с ней можно будет говорить".Интересно, что всего год назад он говорил совершенно противоположное: Украина приближается к победе. И знаменитые "две-три недели", которые остались до "перемоги".Как же он так резко и полностью переобулся?Он уже говорит не только о том, что Зеленский неэффективный президент.Он говорит о неэффективности, о завершении всего проекта "Украина", которому около 30 лет.И что интересно, мы слышим про конец "проекта глобалистов" от пропагандиста тех же глобалистов. Арестович*, без сомнения, игрок, поставленный одним из западных кланов.Его активно вводят в Игру именно сейчас. Зачем и почему?Банкротство Банковой"Мы банкроты внешнеполитические, - говорит Арестович*, - внутренние банкроты, стратегические, банкроты в экономическом отношении. В армии сегодня 100 дезертиров в день. Чтобы вы понимали, это бригада в месяц, три армейских корпуса в год у нас бежит.""Люди отчаянно сбегают от мобилизации. Они понимают, что им нечего защищать... Военкомов скоро начнут стрелять. Надо построить такую страну, которую хочется защищать. Мы этого не сделали, и не собираемся делать"."А теперь возникает вопрос: зачем украинцам своё государство?"Такой откровенности, кажется, не ожидал никто.Так зачем же Арестович* всё это говорит? Ну кроме того, что он - профессиональный и очень грамотный провокатор, манипулятор и интриган. Какая основная цель?Выборы президента и интрига вокруг1 апреля, в день смеха, что довольно симптоматично, исчезнет легитимность Зеленского. Выборов-то 31 марта, как положено по закону, не будет. И президент уже сейчас почти ненастоящий!К этому моменту уже должен быть готов для "международных партнёров" новый проект Украины. Вот зачем вышел сейчас с этими речами Арестович*.Плюс, конечно, полное банкротство проекта "Украина". Как верно отметил Арестович*, и стратегическое, и идейное, и экономическое.Закончился тот проект Украины, последним президентом которой был Зеленский.Ну, а новый проект готов теперь представить лично Люсьен (так недоброжелатели зовут Арестовича после того как он сыграл женскую роль в кино, его персонажа звали Люся).Проект ОфисаНачинал Арестович* эту игру как проект Офиса президента. Год назад он перестал быть внештатным советником президента и неожиданно сразу же стал критиком режима. Многие политологи считали его возможным претендентом на будущих выборах президента Украины, техническим, конечно. Его "создали", чтобы он забралголоса русскоязычного Юго-Востока Украины и не пропустил бы возможного конкурента Зеленского до второго тура на будущих выборах.Но прошел год. Стало ясно, что выборов не будет. Истеричный Зеленский со своей манией величия и неумением держаться на публике тоже уже всем надоел. Да и ворует много, со всей своей разжиревшей командой. И надо же на кого-то списать, в конце концов, все поражения в экономике и на фронтах. В общем, с Зеленским, очень вероятно, вот-вот расстанутся.Мобилизация и крах режима ЗеленскогоЗеленского, всеобщего раньше любимца, начинают на Украине откровенно ненавидеть. А что будет после принятия закона о постановке женщин на военный учёт! Как ни пытается Зеленский сделать вид, что этого требует генерал Залужный. Так же как якобы Залужный требует поголовной мобилизации всех: силовиков, эмигрантов.Это миллионы мужчин и женщин на Украине и за её пределами, которые чувствовали себя до сих пор в относительной безопасности. Вели спокойный и даже праздный образ жизни. Ночные клубы, рестораны, торговые центры, спортклубы, бассейны - всё спокойно работало и работает в крупных и мелких городах.Все ждали победы. США и Европа давали деньги и оружие.И тут - не то, что нет победы, так надо еще идти на фронт и погибать за "банду Зеленского".Очень скоро произойдёт эпичный крах и режима Зеленского, и самого "проекта "Украина".Новый проектНужен новый проект. И новая группа управленцев, в которой наверняка окажется Арестович*.Будет ли он президентом Украины? Это маловероятно.Во-первых, потому, что он не подходит западной части страны. Арестович* давно и демонстративно говорит на русском языке. Хотя знает украинский вполне пристойно, и легко переходит на него в разговоре. Его жена год назад давала интервью, и отвечала принципиально на русском. "Мне так удобнее", - спокойно объяснила она.Во-вторых, Арестович* говорит сейчас такое, что масса его бывших поклонников и поклонниц отписываются, перестают его слушать."Раньше я засыпала только под голос Арестовича*. Теперь от этого голоса меня тошнит," - написала под видео неведомая уже бывшая поклонница Люсьена.Но Арестович* вполне может стать главой Офиса, занять другую важную должность. Как бы там ни было, уровень его образования (нескольких серьезных учебных центров и вузов) превышает всех вместе взятых "советников" и руководителей в Офисе президента Украины.А с какого-то момента у Арестовича*, очевидно, появились очень серьезные покровители в западной элите. И ему позволили говорить правду.Это временное явление. Но пока что он говорит и говорит, и впереди ещё много интересных открытий, от которых жителей Украины, "патриотов" антирусского глобалистского проекта "Украина" будет сильно и неудержимо тошнить.* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20231003/1049867979.html

https://ukraina.ru/20231225/1052369356.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина