Украинские военные обстреляли жилой квартал в Горловке, погибла женщина - 25.12.2023 Украина.ру
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Украинские военные обстреляли жилой квартал в Горловке, погибла женщина
Украинские военные обстреляли жилой квартал в Горловке, погибла женщина - 25.12.2023 Украина.ру
Украинские военные обстреляли жилой квартал в Горловке, погибла женщина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки, в результате атаки погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько
2023-12-25T07:24
2023-12-25T07:27
горловка
погибшие
новости
обстрелы
всу
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"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских &lt;...&gt; [подразделений] погибла мирная горловчанка", - написал Приходько.Он добавил, что еще одна женщина получила ранения на Пушкинской улице.Позже на месте гибели женщины обнаружили явные фрагменты ракеты РСЗО "Град". ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы №4.Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости.По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в ночь на понедельник украинские войска выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Горел один из крупнейших торговых центров города, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом.Всего ВСУ за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
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горловка, погибшие, новости, обстрелы, всу
Горловка, погибшие, Новости, обстрелы, ВСУ

Украинские военные обстреляли жилой квартал в Горловке, погибла женщина

07:24 25.12.2023 (обновлено: 07:27 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки, в результате атаки погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько
"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских <...> [подразделений] погибла мирная горловчанка", - написал Приходько.
Он добавил, что еще одна женщина получила ранения на Пушкинской улице.
Позже на месте гибели женщины обнаружили явные фрагменты ракеты РСЗО "Град". ВСУ применили их по жилому кварталу около художественного музея и школы №4.
Еще один из выпущенных снарядов пробил крышу частного жилого дома поблизости.

"Что-то грохнуло, и вокруг такой туман, запах гари, здесь горел диван", - рассказал хозяин разрушенного дома.

По его словам, он выжил только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.
Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в ночь на понедельник украинские войска выпустили семь ракет из РСЗО по Горловке. Горел один из крупнейших торговых центров города, удар пришелся также в рядом стоящий многоквартирный жилой дом.
Всего ВСУ за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
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