https://ukraina.ru/20231225/1043544325.html

Неподведённые итоги Афганистана 1979-89

Неподведённые итоги Афганистана 1979-89 - 25.12.2023 Украина.ру

Неподведённые итоги Афганистана 1979-89

"Война в Афганистане" – реальность, в которой мы живём уже 44 года. Она началась 25 декабря 1979 года, как нам казалось – закончилась 15 февраля 1989 года, но…... Украина.ру, 25.12.2023

2023-12-25T18:15

2023-12-25T18:15

2023-12-25T18:16

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"Война в Афганистане" – реальность, в которой мы живём уже 44 года. Она началась 25 декабря 1979 года, как нам казалось – закончилась 15 февраля 1989 года, но… Гражданская война в Афганистане выводом советских войск не закончилась, затем туда были введены американские войска, затем они оттуда были выведены. Нынешний режим в Кабуле обозначается таким, против которого введены санкции ООН.Лет 30 назад, работая в Москве, автор статьи участвовал в беседе с английским журналистом. Он среди прочего высказал вежливое недоумение, зачем Брежнев влез в Афганистан. Мог бы и у англичан спросить – они там порядка 40 лет воевали и сделали некоторые выводы о принципиальной "нецивилизуемости" этой страны (примерно то же самое они сейчас говорят о Сирии)По имеющимся сейчас данным, Брежнев-то как раз был против. Для СССР, в общем, и режим принца Дауда был вполне приемлем. Но внешняя политика страны в данном случае, как и политика США во Вьетнаме, управлялась какой-то глобальной тектоникой — начав поддерживать власть Народно-демократической партии, СССР неминуемо должен был влезть в гражданскую войну в стране.Советским солдатам потом рассказывали, что они буквально на несколько часов упредили американское вторжение. Это была неправда, хотя она могла стать правдой в течение нескольких лет, — летом 1979 года США начали поддерживать афганскую оппозицию, и та же самая глобальная тектоника должна была привести их к прямому участию во внутриафганском конфликте. Советское вторжение отсрочило американское на 22 года.В действительности Советский Союз не так пресекал американское вмешательство (достоверных сведений о нём советское руководство, пожалуй, ещё не имело), как вмешался в конфликт внутри руководства НДПА. В сентябре премьер-министр и министр обороны ДРА Хафизулла Амин сверг и убил главу Революционного совета и Генсека НДПА Нур Мохаммада Тараки и установил режим террора против оппозиционной фракции в партии. В Москве считали, что режим Амина слаб, и он может попросить помощи у США и КНР.25 декабря, после многочисленных просьб афганского руководства, в страну вошли советские войска, а 27 декабря советские спецназовцы и десантники взяли штурмом дворец Тадж-Бек. В ходе боя Амин был убит (афганские и советские СМИ сообщили, что он был казнён по приговору суда). Советские войска привезли с собой нового главу страны — Бабрака Кармаля.Ввод войск привёл к результатам, обратным от ожидаемых, — гражданская война превратилась в войну против иностранных интервентов, да ещё к тому же неверных. Сопротивление приобрело черты джихада и мобилизовало в поддержку моджахедов мировое мусульманское сообщество.Через 10 лет советские войска были из Афганистана выведены, но никакого мирного урегулирования внутреннего конфликта не случилось. Активная фаза войны закончилась, кажется, только после прихода к власти Талибана* в 2021 году.Справедливости ради следует сказать, что советское присутствие оставило Афганистану довольно богатое наследие в смысле развитой инфраструктуры.Для самого СССР последствия были не самые лучшие.Во-первых, ведение войны, признанной большинством стран мира агрессивной, сильно подорвало моральные позиции СССР как страны-миротворца. Тем более что ввод войск в Афганистан произошёл всего через 6 лет после завершения империалистической и агрессивной, войны, которую США вели во Вьетнаме. Причём оказалась она в конечном итоге столь же безрезультатной, как Вьетнамская и Корейская войны.Этот удар по имиджу страны был сопоставим с тем, который нанесло разоблачение культа личности Сталина.Во-вторых, Афганская война наряду с Чернобылем дала сильнейший импульс для распада СССР. На всех националистических митингах звучали заявления — наши дети не должны гибнуть на имперских войнах! Потери Украины нельзя сказать, что были такими уж большими — всего около трёх тысяч человек на фоне 50-миллионной республики. Но происходило-то это в формально мирное время и на краю света!Кстати, Украина в принципе крайне нервно реагировала на военные конфликты. Социологи фиксировали падение доверия к НАТО во время ударов по Сербии и к России — во время военных операций в Чечне. Впрочем, это не спасло страну от гражданской войны и в разы больших потерь.Помимо этих факторов были другие.В СССР, например, появилось свыше 600 тысяч "афганцев" — людей с очень специфическим опытом и потребностями в адаптации к мирной жизни. Спаянные афганские общины и сейчас оказывают определённое влияние на общественную и политическую жизнь постсоветских стран. Например, на Майдане в 2013-14 годах была "афганская сотня", а 9 мая 2017 года в Днепропетровске именно афганцы обезвредили националистов, пытавшихся напасть на шествие "Бессмертного полка". Впрочем, самыми известными и влиятельными "афганцами" на Украине оказались Мустафа Найем (сын заместителя министра образования Афганистана до 1976 года) и Савик Шустер (принимал участие в организации психологической войны в Афганистане против советских войск и продолжил эту деятельность в постсоветских России и Украине).Советская армия приобрела в Афганистане огромный боевой опыт, который был растрачен впустую — система уже не работала. К моменту начала боевых действий в Чечне и в Донбассе, не говоря об СВО, этот опыт оказался уже прочно забыт.Афганистан стал источником наркотиков и терроризма общемирового значения. В частности, Усама бен Ладен был воспитан американскими спецслужбами именно для борьбы против советских войск. В войне он, правда, принимал участие не как полевой командир, а как волонтёр на территории Пакистана (правда, участвовал в нескольких боевых операциях и даже был ранен).Распад советской системы начался безотносительно к выводу войск из Афганистана. Напротив — сам по себе этот вывод был признаком распада. Власть пошла на уступки мировому и внутреннему общественному мнению, значит, она была слаба.Более того, вывод войск тоже ударил по имиджу СССР. Именно из Афганистана пришла поговорка о том, что русские — плохие союзники: они дарят вам лестницу, а когда вы на неё взбираетесь, вытаскивают её из-под вас.44 года — не такой уж большой срок для подведения итогов столь масштабного предприятия, как десятилетнее нахождение советских войск в Афганистане. Итоги будут подводиться ещё долго.* Движение находящееся под санкциями ООН.

https://ukraina.ru/20190215/1022658379.html

https://ukraina.ru/20190215/1022703350.html

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2023

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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