Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря - 24.12.2023 Украина.ру
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Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря
Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря - 24.12.2023 Украина.ру
Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря
На Украине заявили о желании осложнить жизнь военнообязанных украинцам в Европе
2023-12-24T09:54
2023-12-24T09:55
эксклюзив
хроники
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О том, что Украина планирует сделать жизнь для украинцев в Европе сложнее в комментарии СМИ заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк."Давайте сначала правильно проинтерпретируем слова господина министра, господина Умерова. Он сказал следующее: что с начала войны выехало определённое количество, весомое количество людей призывного возраста. Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы они получили возможность... Не все законно выехали, вы прекрасно понимаете, особенно начало войны, и мы ищем юридические инструменты, которые позволят людям вернуться и отдать долг государству", - отметил Подоляк.По его словам, обсуждается возможность создания рекрутинговых центров, которые позволят людям "подписывать контракт и возвращаться в страну"."Смотрите, если &lt;...&gt;люди уехали и, скажем так, используя те или иные возможности незаконно уехали из страны, и могут получить возможность легализоваться, то вряд ли они уже вернутся в страну. Это большое количество людей может оказаться. И, соответственно, правительства других стран лояльно относятся к ним: дают возможность ассимилироваться, дают возможность там остаться на временный или на постоянный вид на жительство, дают возможность интегративно получать работу и так далее, то, конечно, будет затруднён... Это вопрос даже не мобилизационных процедур, это вопрос возврата граждан Украины в принципе. Чем более лояльные программы к людям, которые там находятся, тем, с учётом длины войны, люди будут менее хотеть возвращаться на Украину", - отметил Подоляк.Он указал, что Украине важна не только мобилизация, но и "тыловое обеспечение, деньги, которые есть в обороте экономики"."Нужно разговаривать с правительствами других стран — это не вопрос завтрашнего дня — нужно продумывать стратегию, чтобы наши граждане, которые уехали — подчёркиваю, более 5 млн граждан Украины уехало с началом войны — чтобы они не получали такую облегчённую ассимиляцию в сообщество других стран и не оставались там на постоянное место жительство", - отметил Подоляк.Тем самым он сообщил, что украинское правительство попытается сделать всё, чтобы выдавить украинцев из Европы и других благополучных государств.Ранее, 23 декабря, в Эстонии заявили, что будут способствовать мобилизации находящихся на её территории украинцев. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передавало издание ERR."В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — отметил он.Как сообщило издание, соответствующих запросов от Украины пока не было. При этом эстонское МВД не раз обращалось как к послу Украины, так и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, говорилось в статье.Примечательно, что днём ранее глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги заявлял, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев."Cитуация куда забавнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Киев, действительно, очень хочет получить для убоя мясной ресурс, скопившийся за кордоном, и добрые европейцы, возможно, не прочь этот ресурс, поскольку крепостные принадлежат Киеву, вернуть владельцу. Но мешают формальности. В свое время страны ЕС не закладывались на то, что когда-то будут иметь дело с рабами, принадлежащими их марионетке, и потому выдать беглых законодательство не позволяет. Только через суд, и только нелегала или преступника, да и в этом случае суд может длиться годами. К тому же, что в Европе развелась чертова уйма всяких правозащитных организаций, которых хлебом не корми, а дай кого-то от души поправозащищать, - и если их аблакаты, не приведи Боже, начнут визг, политических неприятностей не оберешься. Поэтому все, где беглых много, начиная с Германии и кончая Эстонией, сразу заявили, что выдачи не будет. Но Киев очень просит, а Штаты негласно поддерживают. И вот: не Франция, не Германия, не Чехия даже, а балтийский карлик, где никакой правозащиты в реале нет, распахивает Окно Овертона, вынося тему на обсуждение. И если сейчас законопроект, действительно, станет в Таллине законом, возникнет коллизия. Национальное законодательство вступит в противоречие с общеевропейским, и придётся приводить их в соответствие. А в Таллине сидят не идиоты, и они не подавали бы пас, кабы не были уверены, что Совет Европы поддержит. Так что, ежели закон будет принят, уверен: сразу же аналогичные законы будут приняты и в марионеточной Риге, и в марионеточной Вильне, - а там, поскольку поддерживать уже проще, пойдёт-поедет", - прокомментировал эстонскую инициативу политолог и историк Лев Вершинин.Он порекомендовал украинцам в Европе задуматься о переезде."Настоятельно рекомендую беглым крiпакам, считающим, что они в домике, срочно задуматься насчет очередной релокации туда, откуда не выдадут. В одну из арабских стран, например. Или в Латинскую Америку (Куба и Никарагуа подойдут, Венесуэла тоже). Или в Монголию. К слову, Таиланд, Вьетнам и Мьянма тоже неплохо. Да и Ботсвана прекрасная страна...", - подытожил эксперт.При этом как свидетельствуют опросы, проводимые украинскими журналистами на территории страны, многие граждане Украины как только закончатся боевые действия и откроются границы, намерены покинуть страну. Также выехать с Украины хотят и некоторые бойцы ВСУ."Я думаю об этом (о выезде за границу — Ред.)", - признавался украинский снайпер известный под псевдонимом Константин Прошинский.Он отмечал, что после окончания боевых действий в стране будет плачевная экономическая ситуация и в таких условиях предоставить детям возможность получить достойное высшее образование он не сможет.Тем временем на Украине продолжается мобилизация, которую ведут довольно жёсткими мерами. В эти дни обсуждается свежее видео из Черновцов, где военкомы пытаются задержать прохожего мужчину и один из военных бьёт украинца прикладом автомата."Беспредельная мобилизация продолжается, кто не сможет отбиться от шакалов, тот окажется очень скоро на "нуле", где шанс выжить 15%, шанс стать калекой 50% и шанс умереть 35%. Лучше научиться хорошо бегать, как этот мужик в Черновцах. Военкомы даже автоматом пытались бить украинца, надеясь его вырубить и потом отвезти в ТЦК, где люди пропадают", - прокомментировал видео популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее на Украине обсуждался случай в Одессе, где военкомы передвигались на карете "скорой помощи".
https://ukraina.ru/20231223/1052357623.html
https://ukraina.ru/20231223/1052355356.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря

09:54 24.12.2023 (обновлено: 09:55 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкПосетители за столиком в одном из кафе Таллина.
Посетители за столиком в одном из кафе Таллина. - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Артем Житенев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине заявили о желании осложнить жизнь военнообязанных украинцам в Европе
О том, что Украина планирует сделать жизнь для украинцев в Европе сложнее в комментарии СМИ заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Давайте сначала правильно проинтерпретируем слова господина министра, господина Умерова. Он сказал следующее: что с начала войны выехало определённое количество, весомое количество людей призывного возраста. Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы они получили возможность... Не все законно выехали, вы прекрасно понимаете, особенно начало войны, и мы ищем юридические инструменты, которые позволят людям вернуться и отдать долг государству", - отметил Подоляк.
По его словам, обсуждается возможность создания рекрутинговых центров, которые позволят людям "подписывать контракт и возвращаться в страну".
"Смотрите, если <...>люди уехали и, скажем так, используя те или иные возможности незаконно уехали из страны, и могут получить возможность легализоваться, то вряд ли они уже вернутся в страну. Это большое количество людей может оказаться. И, соответственно, правительства других стран лояльно относятся к ним: дают возможность ассимилироваться, дают возможность там остаться на временный или на постоянный вид на жительство, дают возможность интегративно получать работу и так далее, то, конечно, будет затруднён... Это вопрос даже не мобилизационных процедур, это вопрос возврата граждан Украины в принципе. Чем более лояльные программы к людям, которые там находятся, тем, с учётом длины войны, люди будут менее хотеть возвращаться на Украину", - отметил Подоляк.
Land Rover Defender - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Вчера, 18:00
Автомобили для фронта и военкомов, цифровые повестки. Итоги 23 декабря на УкраинеЛондон предоставит Украине списанные полноприводные автомобили для использования на фронте. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об использовании электронных сообщений для оповещения военнообязанных
Он указал, что Украине важна не только мобилизация, но и "тыловое обеспечение, деньги, которые есть в обороте экономики".
"Нужно разговаривать с правительствами других стран — это не вопрос завтрашнего дня — нужно продумывать стратегию, чтобы наши граждане, которые уехали — подчёркиваю, более 5 млн граждан Украины уехало с началом войны — чтобы они не получали такую облегчённую ассимиляцию в сообщество других стран и не оставались там на постоянное место жительство", - отметил Подоляк.
Тем самым он сообщил, что украинское правительство попытается сделать всё, чтобы выдавить украинцев из Европы и других благополучных государств.
Ранее, 23 декабря, в Эстонии заявили, что будут способствовать мобилизации находящихся на её территории украинцев. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передавало издание ERR.
"В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — отметил он.
Как сообщило издание, соответствующих запросов от Украины пока не было. При этом эстонское МВД не раз обращалось как к послу Украины, так и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, говорилось в статье.
Примечательно, что днём ранее глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги заявлял, что страна не планирует высылать на Украину военнообязанных беженцев.
"Cитуация куда забавнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Киев, действительно, очень хочет получить для убоя мясной ресурс, скопившийся за кордоном, и добрые европейцы, возможно, не прочь этот ресурс, поскольку крепостные принадлежат Киеву, вернуть владельцу. Но мешают формальности. В свое время страны ЕС не закладывались на то, что когда-то будут иметь дело с рабами, принадлежащими их марионетке, и потому выдать беглых законодательство не позволяет. Только через суд, и только нелегала или преступника, да и в этом случае суд может длиться годами. К тому же, что в Европе развелась чертова уйма всяких правозащитных организаций, которых хлебом не корми, а дай кого-то от души поправозащищать, - и если их аблакаты, не приведи Боже, начнут визг, политических неприятностей не оберешься. Поэтому все, где беглых много, начиная с Германии и кончая Эстонией, сразу заявили, что выдачи не будет. Но Киев очень просит, а Штаты негласно поддерживают. И вот: не Франция, не Германия, не Чехия даже, а балтийский карлик, где никакой правозащиты в реале нет, распахивает Окно Овертона, вынося тему на обсуждение. И если сейчас законопроект, действительно, станет в Таллине законом, возникнет коллизия. Национальное законодательство вступит в противоречие с общеевропейским, и придётся приводить их в соответствие. А в Таллине сидят не идиоты, и они не подавали бы пас, кабы не были уверены, что Совет Европы поддержит. Так что, ежели закон будет принят, уверен: сразу же аналогичные законы будут приняты и в марионеточной Риге, и в марионеточной Вильне, - а там, поскольку поддерживать уже проще, пойдёт-поедет", - прокомментировал эстонскую инициативу политолог и историк Лев Вершинин.
школа в посёлке Максима Горького - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Вчера, 13:00
Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабряЭстония окажет Украине помощь с возвращением мобилизованных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он порекомендовал украинцам в Европе задуматься о переезде.
"Настоятельно рекомендую беглым крiпакам, считающим, что они в домике, срочно задуматься насчет очередной релокации туда, откуда не выдадут. В одну из арабских стран, например. Или в Латинскую Америку (Куба и Никарагуа подойдут, Венесуэла тоже). Или в Монголию. К слову, Таиланд, Вьетнам и Мьянма тоже неплохо. Да и Ботсвана прекрасная страна...", - подытожил эксперт.
При этом как свидетельствуют опросы, проводимые украинскими журналистами на территории страны, многие граждане Украины как только закончатся боевые действия и откроются границы, намерены покинуть страну. Также выехать с Украины хотят и некоторые бойцы ВСУ.
"Я думаю об этом (о выезде за границу — Ред.)", - признавался украинский снайпер известный под псевдонимом Константин Прошинский.
Он отмечал, что после окончания боевых действий в стране будет плачевная экономическая ситуация и в таких условиях предоставить детям возможность получить достойное высшее образование он не сможет.
Тем временем на Украине продолжается мобилизация, которую ведут довольно жёсткими мерами. В эти дни обсуждается свежее видео из Черновцов, где военкомы пытаются задержать прохожего мужчину и один из военных бьёт украинца прикладом автомата.
"Беспредельная мобилизация продолжается, кто не сможет отбиться от шакалов, тот окажется очень скоро на "нуле", где шанс выжить 15%, шанс стать калекой 50% и шанс умереть 35%. Лучше научиться хорошо бегать, как этот мужик в Черновцах. Военкомы даже автоматом пытались бить украинца, надеясь его вырубить и потом отвезти в ТЦК, где люди пропадают", - прокомментировал видео популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ранее на Украине обсуждался случай в Одессе, где военкомы передвигались на карете "скорой помощи".
 
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Заголовок открываемого материала
10:19"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus
09:54Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря
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