Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину - 24.12.2023 Украина.ру
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Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину
Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину - 24.12.2023 Украина.ру
Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину
Много бывших украинских военнослужащих приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Они поняли, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-24T05:30
2023-12-24T05:30
новости
украина
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Я знаю много бывших украинских военнослужащих, которые приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Чтобы не испытывать горечь разочарования, им лучше уже сейчас переходить на сторону РФ, рассказал начмед.Просто эти украинские военные сбросили с себя гипнотическое влияние западной пропаганды. Они поняли, что свою страну надо освобождать, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне, добавил военный.При этом на стороне наших "западных партнеров" только ложь, их выдуманная мировая гегемония, пропаганда разврата, направленная против российской молодежи и против института семьи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052337753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, запад, война, военные, всу, вс рф, армия, украинская армия, пропаганда, семья, присяга
Новости, Украина, Россия, США, Запад, война, военные, ВСУ, ВС РФ, Армия, украинская армия, пропаганда, Семья, присяга

Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину

05:30 24.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
Много бывших украинских военнослужащих приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Они поняли, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Я знаю много бывших украинских военнослужащих, которые приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Чтобы не испытывать горечь разочарования, им лучше уже сейчас переходить на сторону РФ, рассказал начмед.
Просто эти украинские военные сбросили с себя гипнотическое влияние западной пропаганды. Они поняли, что свою страну надо освобождать, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне, добавил военный.
"Война закончится тогда, когда будет похоронен последний участник, последний солдат этой войны. К сожалению, война не закончится, пока существуют два полюса — плюс и минус. Мы всегда "плюс", мы всегда за правду и справедливость", - подчеркнул начальник медицинской службы.
При этом на стороне наших "западных партнеров" только ложь, их выдуманная мировая гегемония, пропаганда разврата, направленная против российской молодежи и против института семьи, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 16:00
Константин Кеворкян: ТГ-канал Украина.ру утер нос СБУ и готовится к валу хороших новостей из зоны СВОВ работе с читателем мы понимаем, что ему интересна Украина не как этнографическая диковинка, но как место проведения СВО и связанных с нею событий, считает публицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
 
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