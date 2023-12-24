Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину
Много бывших украинских военнослужащих приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Они поняли, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Я знаю много бывших украинских военнослужащих, которые приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Чтобы не испытывать горечь разочарования, им лучше уже сейчас переходить на сторону РФ, рассказал начмед.
Просто эти украинские военные сбросили с себя гипнотическое влияние западной пропаганды. Они поняли, что свою страну надо освобождать, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне, добавил военный.
"Война закончится тогда, когда будет похоронен последний участник, последний солдат этой войны. К сожалению, война не закончится, пока существуют два полюса — плюс и минус. Мы всегда "плюс", мы всегда за правду и справедливость", - подчеркнул начальник медицинской службы.
При этом на стороне наших "западных партнеров" только ложь, их выдуманная мировая гегемония, пропаганда разврата, направленная против российской молодежи и против института семьи, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 декабря, 16:00Константин Кеворкян: ТГ-канал Украина.ру утер нос СБУ и готовится к валу хороших новостей из зоны СВОВ работе с читателем мы понимаем, что ему интересна Украина не как этнографическая диковинка, но как место проведения СВО и связанных с нею событий, считает публицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру