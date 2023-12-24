https://ukraina.ru/20231224/1052348576.html

Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину

Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину - 24.12.2023 Украина.ру

Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину

Много бывших украинских военнослужащих приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Они поняли, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"

2023-12-24T05:30

2023-12-24T05:30

2023-12-24T05:30

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Я знаю много бывших украинских военнослужащих, которые приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Чтобы не испытывать горечь разочарования, им лучше уже сейчас переходить на сторону РФ, рассказал начмед.Просто эти украинские военные сбросили с себя гипнотическое влияние западной пропаганды. Они поняли, что свою страну надо освобождать, что их противник не в Москве, а в Вашингтоне, добавил военный.При этом на стороне наших "западных партнеров" только ложь, их выдуманная мировая гегемония, пропаганда разврата, направленная против российской молодежи и против института семьи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231222/1052337753.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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