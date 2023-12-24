"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада - 24.12.2023 Украина.ру
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"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада
"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада - 24.12.2023 Украина.ру
"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада
Рано или поздно мыльный пузырь Украины лопнет, и для веривших в "перемогу" ВСУ всё кончится жестоким разочарованием. Российские военные обязательно дойдут до Киева и Львова. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-24T05:15
2023-12-24T05:15
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Украина — просто разменная монета в современной мире, бизнес на крови и костях. Это полигон для обкатки западных боевых систем и списывания огромного количества денег, большая часть из которых разворовывается, рассказал военный.Великая Отечественная война закончилась штурмом Берлина. На Украине получится то же самое, но вместо Берлина будут Киев или Львов. Туда обязательно дойдут российские военные, добавил начмед.Я знаю много бывших украинских военнослужащих, которые приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Чтобы не испытывать горечь разочарования, лучше сразу переходить на сторону РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052347391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, львов, запад, деньги, полигон, сво, вс рф, военные, штурм
Новости, Украина, Россия, Киев, Львов, Запад, деньги, полигон, СВО, ВС РФ, военные, штурм

"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада

05:15 24.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Рано или поздно мыльный пузырь Украины лопнет, и для веривших в "перемогу" ВСУ всё кончится жестоким разочарованием. Российские военные обязательно дойдут до Киева и Львова. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Украина — просто разменная монета в современной мире, бизнес на крови и костях. Это полигон для обкатки западных боевых систем и списывания огромного количества денег, большая часть из которых разворовывается, рассказал военный.
"Такой вот бизнес на крови и костях. А люди почему-то верят им. То в очередной контрнаступ, то в какую-то перемогу, еще в какие-то вещи. Но такая эйфория — мыльный пузырь. Рано или поздно он лопнет, и для веривших это кончится жестоким разочарованием", - подчеркнул начальник медицинской службы.
Великая Отечественная война закончилась штурмом Берлина. На Украине получится то же самое, но вместо Берлина будут Киев или Львов. Туда обязательно дойдут российские военные, добавил начмед.
Я знаю много бывших украинских военнослужащих, которые приняли российскую присягу и отлично работают на нашей стороне. Чтобы не испытывать горечь разочарования, лучше сразу переходить на сторону РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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