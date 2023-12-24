"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины

Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, на кого США пытаются переложить расходы на Украину и на что может пойти Зеленский в 2024 году