"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины
К марту на фронте произойдут важные изменения и усидеть в кресле президента Зеленскому будет сложно. Появятся вопросы, связанные с его легитимностью, потому что истекает пятилетний срок президентства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Между российскими выборами в марте и американскими выборами в ноябре могут произойти серьезные изменения. Но как политическая фигура президент Украины Владимир Зеленский еще может дотянуть до марта, рассказал политолог.
После марта Зеленский вряд ли удержится у власти. Будут вопросы, связанные с легитимностью, так как истекает пятилетний срок его президентства, добавил историк.
"Но к марту произойдут интересные вещи на фронте, поэтому усидеть ему будет сложно. За Авдеевкой голая степь и оборонительных рубежей нет, поэтому к российским выборам следует ожидать громких событий [на фронте]", - отметил Калинчук.
"Оперетка Зеленского" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь президент Украины пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Потому что если киевские власти признают потерю территорий, народ начнет задавать им неудобные вопросы, резюмировал собеседник Украина.ру.
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22 декабря, 10:54Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - СемибратовЗаместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, на кого США пытаются переложить расходы на Украину и на что может пойти Зеленский в 2024 году