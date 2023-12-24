"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины - 24.12.2023 Украина.ру
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"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины
"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины - 24.12.2023 Украина.ру
"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины
К марту на фронте произойдут важные изменения и усидеть в кресле президента Зеленскому будет сложно. Появятся вопросы, связанные с его легитимностью, потому что истекает пятилетний срок президентства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
2023-12-24T06:00
2023-12-24T06:00
новости
украина
владимир зеленский
выборы
легитимность
власти украины
фронт
сво
заморозка
конфликт
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Между российскими выборами в марте и американскими выборами в ноябре могут произойти серьезные изменения. Но как политическая фигура президент Украины Владимир Зеленский еще может дотянуть до марта, рассказал политолог.После марта Зеленский вряд ли удержится у власти. Будут вопросы, связанные с легитимностью, так как истекает пятилетний срок его президентства, добавил историк."Оперетка Зеленского" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь президент Украины пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Потому что если киевские власти признают потерю территорий, народ начнет задавать им неудобные вопросы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052329981.html
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новости, украина, владимир зеленский, выборы, легитимность, власти украины, фронт, сво, заморозка, конфликт, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, выборы, легитимность, власти Украины, фронт, СВО, заморозка, конфликт, Россия

"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины

06:00 24.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
К марту на фронте произойдут важные изменения и усидеть в кресле президента Зеленскому будет сложно. Появятся вопросы, связанные с его легитимностью, потому что истекает пятилетний срок президентства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
Между российскими выборами в марте и американскими выборами в ноябре могут произойти серьезные изменения. Но как политическая фигура президент Украины Владимир Зеленский еще может дотянуть до марта, рассказал политолог.
После марта Зеленский вряд ли удержится у власти. Будут вопросы, связанные с легитимностью, так как истекает пятилетний срок его президентства, добавил историк.
"Но к марту произойдут интересные вещи на фронте, поэтому усидеть ему будет сложно. За Авдеевкой голая степь и оборонительных рубежей нет, поэтому к российским выборам следует ожидать громких событий [на фронте]", - отметил Калинчук.
"Оперетка Зеленского" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Теперь президент Украины пытается увильнуть и от заморозки конфликта. Потому что если киевские власти признают потерю территорий, народ начнет задавать им неудобные вопросы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 10:54
Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - СемибратовЗаместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, на кого США пытаются переложить расходы на Украину и на что может пойти Зеленский в 2024 году
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины
05:45Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины
05:30Начмед батальона "Русь" рассказал, как бойцы ВСУ переходят на сторону РФ, чтобы вместе очистить Украину
05:15"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада
05:00Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг
04:30"Хвост виляет собакой": эксперт о том, как Зеленский навязывает свою игру и позорно вертит американцами
04:03Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина"
04:00"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс
03:48Доброволец из батальона "Русь": Остановившись, ты даешь противнику возможность зарыться в землю
03:26В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликта
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