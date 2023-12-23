Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ были обнаружены бойцами мотострелкового подразделения "при проведении разведывательных мероприятий", после чего координаты целей были оперативно переданы расчёту Д-30.
"Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчёты БПЛА.
"Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это даёт возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - рассказал командир орудия с позывным "Енисей".
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