Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО - 23.12.2023 Украина.ру
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Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО - 23.12.2023 Украина.ру
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-23T04:31
2023-12-23T04:31
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купянское направление
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артиллерия
всу
потери всу
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Замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ были обнаружены бойцами мотострелкового подразделения "при проведении разведывательных мероприятий", после чего координаты целей были оперативно переданы расчёту Д-30."Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчёты БПЛА."Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это даёт возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - рассказал командир орудия с позывным "Енисей".
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новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ

Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО

04:31 23.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ были обнаружены бойцами мотострелкового подразделения "при проведении разведывательных мероприятий", после чего координаты целей были оперативно переданы расчёту Д-30.
"Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчёты БПЛА.
"Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это даёт возможность поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок", - рассказал командир орудия с позывным "Енисей".
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
04:15
Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в СШАПока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
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04:31Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
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