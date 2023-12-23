Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО

Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в США

Пока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков