В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье - 22.12.2023 Украина.ру
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В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье
В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье - 22.12.2023 Украина.ру
В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье
На входе в сессионный зал Ровенского облсовета установили рамку-металлоискатель. Об этом сообщил 22 декабря телеграм-канал "Ровно 1283"
2023-12-22T13:08
2023-12-22T13:08
граната
новости
депутат
ровно
закарпатская область
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По словам председателя совета Андрея Карауша, это сделали после инцидента с подрывом гранат в Закарпатье.На прошлой неделе депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Батрин принес на заседание сельсовета две гранаты РГД-5 и одну Ф-1, а затем привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений. Сам Батрин был реанимирован.Следователи провели обыски по месту жительства депутата и обнаружили предсмертную записку. 16 декабря он пришел в сознание, тогда Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме. Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.Позже совет обороны Закарпатской области принял решение усовершенствовать меры безопасности в регионе, в частности в учебных заведениях.
https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html
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граната, новости, депутат, ровно, закарпатская область
граната, Новости, депутат, Ровно, Закарпатская область

В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье

13:08 22.12.2023
 
© ror.gov.ua
© ror.gov.ua
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На входе в сессионный зал Ровенского облсовета установили рамку-металлоискатель. Об этом сообщил 22 декабря телеграм-канал "Ровно 1283"
По словам председателя совета Андрея Карауша, это сделали после инцидента с подрывом гранат в Закарпатье.
На прошлой неделе депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Батрин принес на заседание сельсовета две гранаты РГД-5 и одну Ф-1, а затем привел их в действие.
В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений. Сам Батрин был реанимирован.
Следователи провели обыски по месту жительства депутата и обнаружили предсмертную записку. 16 декабря он пришел в сознание, тогда Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме. Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.
Позже совет обороны Закарпатской области принял решение усовершенствовать меры безопасности в регионе, в частности в учебных заведениях.
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Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на УкраинеДепутат сельсовета в Закарпатье во время заседания взорвал несколько гранат. Ранения получили 26 человек
 
гранатаНовостидепутатРовноЗакарпатская область
 
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