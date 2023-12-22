В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье
© ror.gov.ua
© ror.gov.ua
На входе в сессионный зал Ровенского облсовета установили рамку-металлоискатель. Об этом сообщил 22 декабря телеграм-канал "Ровно 1283"
По словам председателя совета Андрея Карауша, это сделали после инцидента с подрывом гранат в Закарпатье.
На прошлой неделе депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Батрин принес на заседание сельсовета две гранаты РГД-5 и одну Ф-1, а затем привел их в действие.
В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений. Сам Батрин был реанимирован.
Следователи провели обыски по месту жительства депутата и обнаружили предсмертную записку. 16 декабря он пришел в сознание, тогда Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме. Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.
Позже совет обороны Закарпатской области принял решение усовершенствовать меры безопасности в регионе, в частности в учебных заведениях.