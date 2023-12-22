https://ukraina.ru/20231222/1052332285.html

В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье

В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье - 22.12.2023 Украина.ру

В Ровно оберегают облсовет от депутатов с гранатами после инцидента в Закарпатье

На входе в сессионный зал Ровенского облсовета установили рамку-металлоискатель. Об этом сообщил 22 декабря телеграм-канал "Ровно 1283"

2023-12-22T13:08

2023-12-22T13:08

2023-12-22T13:08

граната

новости

депутат

ровно

закарпатская область

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По словам председателя совета Андрея Карауша, это сделали после инцидента с подрывом гранат в Закарпатье.На прошлой неделе депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Батрин принес на заседание сельсовета две гранаты РГД-5 и одну Ф-1, а затем привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений. Сам Батрин был реанимирован.Следователи провели обыски по месту жительства депутата и обнаружили предсмертную записку. 16 декабря он пришел в сознание, тогда Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме. Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.Позже совет обороны Закарпатской области принял решение усовершенствовать меры безопасности в регионе, в частности в учебных заведениях.

https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html

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граната, новости, депутат, ровно, закарпатская область