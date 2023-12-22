Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Если Украина развалится, то расходы будут намного больше, считает депутат Родерих Кизеветтер
Депутат от немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер признался, что Европа не столько желает победы Украины над Россией, сколько хочет получить доступ к сырью. Основной интерес составляет литий, который необходим для производства электродвигателей. Именно за счет них Европа и планировала совершить "энергетический переход". Если территории останутся под контролем России, Европа окажется в зависимости.
– Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области, – сказал депутат. – Возможная компромиссная линия будет означать отказ от местности. И это было бы победой Путина. Его победа создаст образец для подражания для Вучича, для Сербии, Косово или Боснии.
Именно поэтому Кизеветтер призывает усилить поддержку Украины и четко понимать: "у Украины есть будущее в НАТО, и что Россия не имеет права голоса в НАТО".
"Если Украина развалится, последующие издержки будут намного больше, чем если бы мы вошли гораздо сильнее сейчас, – утверждает бывший полковник.
Оценивая реальные действия со стороны правительства Германии депутат констатирует, что ситуация далека от желаемой: "На данный момент похоже, что мы не достигнем даже минимальной цели канцлера".
Решимость Соединенных Штатов помочь Украине победить в последние несколько месяцев ослабла. 19 декабря неудивительно, что Конгресс США не одобрит какую-либо новую военную помощь до конца 2023 года. Всего несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в Вашингтон, чтобы запросить новую помощь. Речь идет о помощи американской стороны на сумму около 61 миллиарда долларов США (почти 56 миллиардов евро), за которую президент США Джо Байден агитирует с октября. Однако никакие средства не могут быть выделены без одобрения Конгресса.
20 декабря, 14:12"Квартал-95" представляет: "Слово чушпана"За прошедшие годы мы уже имели возможность убедиться, что Владимир Зеленский сильный политик, к тому же напрочь лишённый тормозов. Это действительно очень опасный враг и каждый раз вспоминать его актёрское прошлое неправильно. Но иногда он сам напоминает об этом прошлом. Вот и нынешняя большая пресс-конференция превратилась в "Вечерний квартал"