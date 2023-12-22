https://ukraina.ru/20231222/1052327674.html

Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине

Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине - 22.12.2023 Украина.ру

Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине

Если Украина развалится, то расходы будут намного больше, считает депутат Родерих Кизеветтер

2023-12-22T10:06

2023-12-22T10:06

2023-12-22T10:06

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Депутат от немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер признался, что Европа не столько желает победы Украины над Россией, сколько хочет получить доступ к сырью. Основной интерес составляет литий, который необходим для производства электродвигателей. Именно за счет них Европа и планировала совершить "энергетический переход". Если территории останутся под контролем России, Европа окажется в зависимости.Именно поэтому Кизеветтер призывает усилить поддержку Украины и четко понимать: "у Украины есть будущее в НАТО, и что Россия не имеет права голоса в НАТО".Оценивая реальные действия со стороны правительства Германии депутат констатирует, что ситуация далека от желаемой: "На данный момент похоже, что мы не достигнем даже минимальной цели канцлера".Решимость Соединенных Штатов помочь Украине победить в последние несколько месяцев ослабла. 19 декабря неудивительно, что Конгресс США не одобрит какую-либо новую военную помощь до конца 2023 года. Всего несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в Вашингтон, чтобы запросить новую помощь. Речь идет о помощи американской стороны на сумму около 61 миллиарда долларов США (почти 56 миллиардов евро), за которую президент США Джо Байден агитирует с октября. Однако никакие средства не могут быть выделены без одобрения Конгресса.

https://ukraina.ru/20231220/1052270414.html

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новости, новости украины, новости россии, европа, германия, сво