Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине - 22.12.2023 Украина.ру
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Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине
Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине - 22.12.2023 Украина.ру
Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине
Если Украина развалится, то расходы будут намного больше, считает депутат Родерих Кизеветтер
2023-12-22T10:06
2023-12-22T10:06
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Депутат от немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер признался, что Европа не столько желает победы Украины над Россией, сколько хочет получить доступ к сырью. Основной интерес составляет литий, который необходим для производства электродвигателей. Именно за счет них Европа и планировала совершить "энергетический переход". Если территории останутся под контролем России, Европа окажется в зависимости.Именно поэтому Кизеветтер призывает усилить поддержку Украины и четко понимать: "у Украины есть будущее в НАТО, и что Россия не имеет права голоса в НАТО".Оценивая реальные действия со стороны правительства Германии депутат констатирует, что ситуация далека от желаемой: "На данный момент похоже, что мы не достигнем даже минимальной цели канцлера".Решимость Соединенных Штатов помочь Украине победить в последние несколько месяцев ослабла. 19 декабря неудивительно, что Конгресс США не одобрит какую-либо новую военную помощь до конца 2023 года. Всего несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в Вашингтон, чтобы запросить новую помощь. Речь идет о помощи американской стороны на сумму около 61 миллиарда долларов США (почти 56 миллиардов евро), за которую президент США Джо Байден агитирует с октября. Однако никакие средства не могут быть выделены без одобрения Конгресса.
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новости, новости украины, новости россии, европа, германия, сво
Новости, Новости Украины, новости России, Европа, Германия, СВО

Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине

10:06 22.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Если Украина развалится, то расходы будут намного больше, считает депутат Родерих Кизеветтер
Депутат от немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер признался, что Европа не столько желает победы Украины над Россией, сколько хочет получить доступ к сырью. Основной интерес составляет литий, который необходим для производства электродвигателей. Именно за счет них Европа и планировала совершить "энергетический переход". Если территории останутся под контролем России, Европа окажется в зависимости.

– Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области, – сказал депутат. – Возможная компромиссная линия будет означать отказ от местности. И это было бы победой Путина. Его победа создаст образец для подражания для Вучича, для Сербии, Косово или Боснии.

Именно поэтому Кизеветтер призывает усилить поддержку Украины и четко понимать: "у Украины есть будущее в НАТО, и что Россия не имеет права голоса в НАТО".

"Если Украина развалится, последующие издержки будут намного больше, чем если бы мы вошли гораздо сильнее сейчас, – утверждает бывший полковник.

Оценивая реальные действия со стороны правительства Германии депутат констатирует, что ситуация далека от желаемой: "На данный момент похоже, что мы не достигнем даже минимальной цели канцлера".
Решимость Соединенных Штатов помочь Украине победить в последние несколько месяцев ослабла. 19 декабря неудивительно, что Конгресс США не одобрит какую-либо новую военную помощь до конца 2023 года. Всего несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский лично отправился в Вашингтон, чтобы запросить новую помощь. Речь идет о помощи американской стороны на сумму около 61 миллиарда долларов США (почти 56 миллиардов евро), за которую президент США Джо Байден агитирует с октября. Однако никакие средства не могут быть выделены без одобрения Конгресса.
20 декабря, 14:12
"Квартал-95" представляет: "Слово чушпана"За прошедшие годы мы уже имели возможность убедиться, что Владимир Зеленский сильный политик, к тому же напрочь лишённый тормозов. Это действительно очень опасный враг и каждый раз вспоминать его актёрское прошлое неправильно. Но иногда он сам напоминает об этом прошлом. Вот и нынешняя большая пресс-конференция превратилась в "Вечерний квартал"
 
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