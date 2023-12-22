https://ukraina.ru/20231222/1052325124.html

Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США

Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США - 22.12.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов, передает 22 декабря РИА Новости

2023-12-22T08:16

2023-12-22T08:16

2023-12-22T08:26

активы

конфискация

шеремет

депутат

сша

зарубежье

новости

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"Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание. Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора. Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США", - сказал Шеремет.Кроме того, депутат предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине. В статье говорится, что администрация Байдена оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года.

https://ukraina.ru/20231221/1052316869.html

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активы, конфискация, шеремет, депутат, сша, зарубежье, новости