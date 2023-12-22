Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США - 22.12.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США
Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США - 22.12.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов, передает 22 декабря РИА Новости
2023-12-22T08:16
2023-12-22T08:26
активы
конфискация
шеремет
депутат
сша
зарубежье
новости
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"Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание. Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора. Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США", - сказал Шеремет.Кроме того, депутат предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине. В статье говорится, что администрация Байдена оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года.
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активы, конфискация, шеремет, депутат, сша, зарубежье, новости
активы, конфискация, Шеремет, депутат, США, Зарубежье, Новости

Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США

08:16 22.12.2023 (обновлено: 08:26 22.12.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов, передает 22 декабря РИА Новости
"Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание. Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора. Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США", - сказал Шеремет.
Кроме того, депутат предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине.
В статье говорится, что администрация Байдена оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 22:12
США начали переговоры об использовании активов России для УкраиныБелый дом начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников
 
активыконфискацияШереметдепутатСШАЗарубежьеНовости
 
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