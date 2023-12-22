Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных" - 22.12.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"
Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных" - 22.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"
Если на Украине состоятся выборы, то в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-12-22T04:20
2023-12-22T04:20
новости
украина
выборы
валерий залужный
всу
командование
военные
президентские выборы
голосование
заморозка
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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что стороны зашли в позиционный тупик и продолжать "контрнаступ" ради политических целей бессмысленно. Это логика заморозки конфликта, которую старательно отыгрывает главком ВСУ, рассказал эксперт.При этом такая заморозка на Украине многими была бы воспринята с облегчением. Потому что она позволит сохранить жизни украинских мужчин. Потому что это чьи-то отцы, братья и сыновья, добавил он.Таким образом, на Украине формируется партия "рациональных военных". И пока Залужный представляется единственной фигурой, вокруг которой могла бы сплотиться эта гипотетическая партия, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052309831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, выборы, валерий залужный, всу, командование, военные, президентские выборы, голосование, заморозка, конфликт, сво
Новости, Украина, выборы, Валерий Залужный, ВСУ, командование, военные, президентские выборы, голосование, заморозка, конфликт, СВО

Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"

04:20 22.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРегиональные выборы на Украине
Региональные выборы на Украине - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Если на Украине состоятся выборы, то в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что стороны зашли в позиционный тупик и продолжать "контрнаступ" ради политических целей бессмысленно. Это логика заморозки конфликта, которую старательно отыгрывает главком ВСУ, рассказал эксперт.
При этом такая заморозка на Украине многими была бы воспринята с облегчением. Потому что она позволит сохранить жизни украинских мужчин. Потому что это чьи-то отцы, братья и сыновья, добавил он.
"Кстати, даже если на Украине все же состоятся выборы, в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие и просто туда не пойдут", - отметил Скориков.
Таким образом, на Украине формируется партия "рациональных военных". И пока Залужный представляется единственной фигурой, вокруг которой могла бы сплотиться эта гипотетическая партия, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинавыборыВалерий ЗалужныйВСУкомандованиевоенныепрезидентские выборыголосованиезаморозкаконфликтСВО
 
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