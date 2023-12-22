https://ukraina.ru/20231222/1052316273.html

Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"

Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных" - 22.12.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"

Если на Украине состоятся выборы, то в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-12-22T04:20

2023-12-22T04:20

2023-12-22T04:20

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выборы

валерий залужный

всу

командование

военные

президентские выборы

голосование

заморозка

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что стороны зашли в позиционный тупик и продолжать "контрнаступ" ради политических целей бессмысленно. Это логика заморозки конфликта, которую старательно отыгрывает главком ВСУ, рассказал эксперт.При этом такая заморозка на Украине многими была бы воспринята с облегчением. Потому что она позволит сохранить жизни украинских мужчин. Потому что это чьи-то отцы, братья и сыновья, добавил он.Таким образом, на Украине формируется партия "рациональных военных". И пока Залужный представляется единственной фигурой, вокруг которой могла бы сплотиться эта гипотетическая партия, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052309831.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, выборы, валерий залужный, всу, командование, военные, президентские выборы, голосование, заморозка, конфликт, сво