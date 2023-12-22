https://ukraina.ru/20231222/1052316273.html
Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"
Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных" - 22.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"
Если на Украине состоятся выборы, то в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-12-22T04:20
2023-12-22T04:20
2023-12-22T04:20
новости
украина
выборы
валерий залужный
всу
командование
военные
президентские выборы
голосование
заморозка
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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что стороны зашли в позиционный тупик и продолжать "контрнаступ" ради политических целей бессмысленно. Это логика заморозки конфликта, которую старательно отыгрывает главком ВСУ, рассказал эксперт.При этом такая заморозка на Украине многими была бы воспринята с облегчением. Потому что она позволит сохранить жизни украинских мужчин. Потому что это чьи-то отцы, братья и сыновья, добавил он.Таким образом, на Украине формируется партия "рациональных военных". И пока Залужный представляется единственной фигурой, вокруг которой могла бы сплотиться эта гипотетическая партия, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052309831.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, выборы, валерий залужный, всу, командование, военные, президентские выборы, голосование, заморозка, конфликт, сво
Новости, Украина, выборы, Валерий Залужный, ВСУ, командование, военные, президентские выборы, голосование, заморозка, конфликт, СВО
Эксперт о том, почему на украинские выборы придут только женщины и кто возглавит "рациональных военных"
Если на Украине состоятся выборы, то в ситуации боевых действий голосовать придут только женщины. Потому что мужчины будут воспринимать голосование как военно-учетное мероприятие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков