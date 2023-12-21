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Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК - 21.12.2023 Украина.ру

Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Заявление министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу публикует ангольское ИА Angop

2023-12-21T17:40

2023-12-21T17:40

2023-12-21T17:40

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Ангола приняла решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в связи с "отсутствием результатов" от участия в организации, а также не желанием сокращать добычу нефти в соответствии с установленными квотами.Азеведу пояснил, что участие в ОПЕК не дало Анголе "никаких ощутимых результатов", хотя страна с 2007 года выполняла свои обязательства. Ангола входит в топ -20 крупнейших производителей нефти. В ноябре 2023 года для Нигерии, Конго и Анголы был определен максимальный уровень её добычи, с которым последняя не согласилась. От объемов добычи и экспорта нефти почти на половину зависит ВВП страны.

https://ukraina.ru/20231010/1050050471.html

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