Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК
Заявление министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу публикует ангольское ИА Angop
Ангола приняла решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в связи с "отсутствием результатов" от участия в организации, а также не желанием сокращать добычу нефти в соответствии с установленными квотами.
"Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны. Квоты не оказывали на нас влияния. Если мы остались бы в ОПЕК, то пострадали от последствий решения соблюдать квоты на добычу", – сказал Азеведу на заседании совета министров под руководством президента Жоау Лоуренсу.
Азеведу пояснил, что участие в ОПЕК не дало Анголе "никаких ощутимых результатов", хотя страна с 2007 года выполняла свои обязательства.
Ангола входит в топ -20 крупнейших производителей нефти. В ноябре 2023 года для Нигерии, Конго и Анголы был определен максимальный уровень её добычи, с которым последняя не согласилась. От объемов добычи и экспорта нефти почти на половину зависит ВВП страны.
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