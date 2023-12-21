Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК - 21.12.2023 Украина.ру
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Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК
Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК - 21.12.2023 Украина.ру
Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК
Заявление министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу публикует ангольское ИА Angop
2023-12-21T17:40
2023-12-21T17:40
новости
нефть
опек
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Ангола приняла решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в связи с "отсутствием результатов" от участия в организации, а также не желанием сокращать добычу нефти в соответствии с установленными квотами.Азеведу пояснил, что участие в ОПЕК не дало Анголе "никаких ощутимых результатов", хотя страна с 2007 года выполняла свои обязательства. Ангола входит в топ -20 крупнейших производителей нефти. В ноябре 2023 года для Нигерии, Конго и Анголы был определен максимальный уровень её добычи, с которым последняя не согласилась. От объемов добычи и экспорта нефти почти на половину зависит ВВП страны.
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новости, нефть, опек
Новости, нефть, ОПЕК

Из-за нежелания соблюдать квоты на добычу нефти Ангола объявила о выходе из ОПЕК

17:40 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Заявление министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу публикует ангольское ИА Angop
Ангола приняла решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в связи с "отсутствием результатов" от участия в организации, а также не желанием сокращать добычу нефти в соответствии с установленными квотами.
"Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны. Квоты не оказывали на нас влияния. Если мы остались бы в ОПЕК, то пострадали от последствий решения соблюдать квоты на добычу", – сказал Азеведу на заседании совета министров под руководством президента Жоау Лоуренсу.
Азеведу пояснил, что участие в ОПЕК не дало Анголе "никаких ощутимых результатов", хотя страна с 2007 года выполняла свои обязательства.
Ангола входит в топ -20 крупнейших производителей нефти. В ноябре 2023 года для Нигерии, Конго и Анголы был определен максимальный уровень её добычи, с которым последняя не согласилась. От объемов добычи и экспорта нефти почти на половину зависит ВВП страны.
10 октября, 13:31
В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другомКак требовали новые власти Нигера, 9 октября 2023 года начался вывод французских войск из этой страны. Франция была вынуждена определиться с точной датой начала процесса, она и определилась. Выводить будут во Францию или в Чад
 
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