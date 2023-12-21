https://ukraina.ru/20231221/1052309226.html

Продвижение под Артёмовском, миротворцы в Приднестровье. О чём говорили эксперты 21 декабря

Продвижение под Артёмовском, миротворцы в Приднестровье. О чём говорили эксперты 21 декабря - 21.12.2023 Украина.ру

Продвижение под Артёмовском, миротворцы в Приднестровье. О чём говорили эксперты 21 декабря

Украина.ру, 21.12.2023

2023-12-21T16:54

2023-12-21T16:54

2023-12-21T17:39

эксклюзив

санду

молдавия

приднестровье

александр носович

роберт фицо

виктор орбан

словакия

венгрия

краснов

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«Еще предстоят кровавые бои»Сейчас российские войска серьезно продвигаются по трем основным направлениям под Артёмовском, рассказывает военный корреспондент, автор телеграм-канала «Синяя Борода» Тимофей Ермаков.Первое направление: Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка в сторону Торецка.Второе: Богдановка, Хромово, Ивановское в сторону Часов Яра. Этот город — ключ к Славянско-Краматорской агломерации, поясняет Ермаков. Он стоит на возвышенности. Там предстоит серьезная битва.Третье: сам Северск. Этот город уже находится в полукольце.«Мы когда-то два раза заходили в село Белогоровка, которое находится в низине рядом с Серебрянским лесничеством. Я неоднократно бывал на этом направлении у бойцов из добровольческого подразделения "Барс-7". Это хорошие ребята. Но, к сожалению, они в основном заняты позиционной войной. Там у нас особых успехов нет.Но в целом наши десантники на Артемовском направлении полностью сорвали планы ВСУ по деблокаде города и навязывания нам уличных боев. У противника тактика "вагнеров" не получилась. И прогнозы Пригожина, что мы уйдем из Артемовска, потеряв фланги, не сбылись.Наоборот, мы нарастили присутствие в городе и двигаемся по трем направлениям. Самое перспективное из них — движение на Часов Яр. Для Донецкого направления он важнее Северска и Торецка», — рассказал военкор.При этом, подчёркивает он, на фронте нам еще предстоят кровавые бои. Не надо думать, что победа у нас в кармане.«За последнее время мы лишь заняли несколько сел у Авдеевки и взяли Хромово. Это не похоже на разгром ВСУ, численность которых — еще несколько тысяч сот человек. А территории, которые нам предстоит освободить, простираются далеко за пределы этих поселков.Да, мы видим положительную динамику. Я вижу, что мы подготовились и что-то сделали. Мы подготовились к контрнаступу и отразили его. Мы наращиваем собственный ВПК. У нас стало больше дронов. Мы учимся на своих ошибках. Это хорошая тенденция. Но пока это только тенденция», — заявил Ермаков.Словакия и Венгрия: борьба за свои интересыВхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе, заявил 20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо.В то же время руководители Евросоюза пытаются найти пути влияния на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы он изменил свою позицию по Украине.Виктора Орбана в Европе уже назвали путинским троянским конём, но его политика ничуть не подчинена интересам России, отмечает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», почетный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Венгрия, как и Турция, — образец искомой многополярности и отстаивания собственных национальных интересов, подчеркнул адвокат.«Вспомните, как российские аналитики надеялись, что "друг Эрдоган" заблокирует всерьёз и надолго вступление Швеции в НАТО. Но в многополярной системе — каждый за себя: надежды на бесплатное содействие из симпатии нет, а копеечная выгода своей стране оказывается весомее стратегических интересов тех, кого можно было бы назвать дружественными странами.И Эрдоган, как я вижу, открыто и цинично торгуется: дескать, если Госдеп протащит через конгресс сделку о продаже Турции истребителей F-16, то я протащу через свой парламент ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО», — сказал Краснов.С Орбаном складывается похожая ситуация, считает эксперт, поэтому европейцам убеждать его бесполезно. Но как только он увидит выгоду для Венгрии, он враз изменит свою позицию по Украине без всяких уговоров.Миротворцы в Приднестровье: опасный вопрос для режима СадуМолдавия решила выйти из соглашения о российских миротворцах. Разрыв соглашения предполагает вывод миротворцев из Приднестровья. Решится ли режим Майи Санду на это или нет — большой вопрос, потому что социальная почва под этим режимом — очень зыбкая, говорит главный редактор аналитического портала «Рубалтик.ру» Александр Носович.По новейшим замерам общественного мнения, 62% населения считают, что Майя Санду недостойна того, чтобы переизбраться на второй срок.Проевропейскую позицию занимает только треть населения, тогда как половина считает, что Молдова должна оставаться нейтральной страной и не портить отношения с Россией. За объединение с Румынией, апологетом чего является Санду, выступает всего 4% населения, перечислил Носович.«Согласно другим соцопросам абсолютное большинство молдаван считают себя молдаванами, а не румынами, язык считают молдавским и отделяют свою историю от истории Румынии.С такой социологией проводить радикальные решения по приднестровскому вопросу для режима Санду — проблематично и опасно. Согласно тому же опросу Санду проигрывает во втором туре выборов любому из кандидатов от оппозиции. А ее политическая сила "Действие и солидарность" проигрывает оппозиционным силам», — сообщил политолог.

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, санду, молдавия, приднестровье, александр носович, роберт фицо, виктор орбан, словакия, венгрия, краснов, эрдоган, артемовск, всу, авдеевка