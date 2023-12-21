"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов - 21.12.2023 Украина.ру
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"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов
"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов - 21.12.2023 Украина.ру
"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов
"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах. Об этом мобильный оператор сотовой связи сообщил 21 декабря на своем сайте
2023-12-21T17:04
2023-12-21T17:04
новости
билайн
украина
звонок
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"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".Как сообщало издание Украина.ру, украинский оператор мобильной связи "Киевстар" 12 и 20 декабря сообщал о масштабном техническом сбое в работе сети.Позже ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
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452
60
новости, билайн, украина, звонок
Новости, Билайн, Украина, звонок

"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов

17:04 21.12.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
Читать в
"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах. Об этом мобильный оператор сотовой связи сообщил 21 декабря на своем сайте
"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".
Как сообщало издание Украина.ру, украинский оператор мобильной связи "Киевстар" 12 и 20 декабря сообщал о масштабном техническом сбое в работе сети.
Позже ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 17:47
Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 годуГермания выделила Киеву 23 млн евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом 20 декабря сообщило министерство иностранных дел Германии.
 
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