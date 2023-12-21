https://ukraina.ru/20231221/1052309136.html

"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов

"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов - 21.12.2023 Украина.ру

"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов

"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах. Об этом мобильный оператор сотовой связи сообщил 21 декабря на своем сайте

2023-12-21T17:04

2023-12-21T17:04

2023-12-21T17:04

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"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".Как сообщало издание Украина.ру, украинский оператор мобильной связи "Киевстар" 12 и 20 декабря сообщал о масштабном техническом сбое в работе сети.Позже ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.

https://ukraina.ru/20231220/1052281739.html

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новости, билайн, украина, звонок