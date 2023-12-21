https://ukraina.ru/20231221/1052309136.html
"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов
"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов - 21.12.2023 Украина.ру
"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов
"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах. Об этом мобильный оператор сотовой связи сообщил 21 декабря на своем сайте
2023-12-21T17:04
2023-12-21T17:04
2023-12-21T17:04
новости
билайн
украина
звонок
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"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".Как сообщало издание Украина.ру, украинский оператор мобильной связи "Киевстар" 12 и 20 декабря сообщал о масштабном техническом сбое в работе сети.Позже ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
https://ukraina.ru/20231220/1052281739.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, билайн, украина, звонок
"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов
"Билайн" отключает опцию с безлимитными звонками на Украину, которая оставалась на некоторых архивных тарифах. Об этом мобильный оператор сотовой связи сообщил 21 декабря на своем сайте
"21 декабря 2023 года на некоторых архивных тарифах отключатся опции с безлимитными звонками на Украину. Абонентам, которых затронут изменения, отправим персональное SMS-уведомление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения затронут следующие тарифы: "Звонки без границ. Архив 03.2020", "Звонки без границ", "Моя Украина", "Звонки на Украину".
Как сообщало издание Украина.ру, украинский оператор мобильной связи "Киевстар" 12 и 20 декабря сообщал о масштабном техническом сбое в работе сети.
Позже ответственность за совершённую атаку взяла на себя хакерская группа "Солнцёпек". Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.