"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины - 21.12.2023 Украина.ру
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"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины
"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины - 21.12.2023 Украина.ру
"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины
О том, на что готовы украинцы, лишь бы не попасть под мобилизацию, рассказал глава ГПСУ
2023-12-21T15:33
2023-12-21T15:33
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Украинец Антон крайне не хотел оказаться в рядах ВСУ и решился на хитрость – изменить пол.В действительности пол Антон не поменял. Медицинские документы оказались поддельными.Это далеко не единственный случай, констатировал Матвейчук. Украинцы чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, мобилизация

"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины

15:33 21.12.2023
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
Читать в
О том, на что готовы украинцы, лишь бы не попасть под мобилизацию, рассказал глава ГПСУ
Украинец Антон крайне не хотел оказаться в рядах ВСУ и решился на хитрость – изменить пол.
"Такой интересный случай был – подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую пол на женский. Был Антон, а стал Тоня", – рассказал на брифинге представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук.
В действительности пол Антон не поменял. Медицинские документы оказались поддельными.
Это далеко не единственный случай, констатировал Матвейчук. Украинцы чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными.
23 ноября, 14:52
Украинцы пытаются сбежать от мобилизации за границу с помощью фиктивного бракаЖенщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с родственником, чтобы он мог избежать мобилизации в ВСУ и сбежать за границу. Молодожёнов задержали украинские полицейские при попытке уехать в Польшу, сообщает 22 ноября прокуратура Львовской области
 
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