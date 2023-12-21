https://ukraina.ru/20231221/1052306410.html

"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины

"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины - 21.12.2023 Украина.ру

"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины

О том, на что готовы украинцы, лишь бы не попасть под мобилизацию, рассказал глава ГПСУ

2023-12-21T15:33

2023-12-21T15:33

2023-12-21T15:33

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Украинец Антон крайне не хотел оказаться в рядах ВСУ и решился на хитрость – изменить пол.В действительности пол Антон не поменял. Медицинские документы оказались поддельными.Это далеко не единственный случай, констатировал Матвейчук. Украинцы чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными.

https://ukraina.ru/20231123/1051281357.html

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