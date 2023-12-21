Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен - 21.12.2023 Украина.ру
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Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен
Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен - 21.12.2023 Украина.ру
Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен
На будущее необходимы будут новые договоренности, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в соцсети X
2023-12-21T14:54
2023-12-21T14:54
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новости украины
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
финансовая помощь
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Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщила о переводе Украине последней части транша из 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год."Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны заключить соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ", – написала глава ЕК. Она выразила поддержку Украины, назвав её "соседом, другом и будущим членом" ЕС.
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новости, новости украины, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, финансовая помощь
Новости, Новости Украины, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, финансовая помощь

Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен

14:54 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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На будущее необходимы будут новые договоренности, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в соцсети X
Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщила о переводе Украине последней части транша из 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год.
"Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны заключить соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ", – написала глава ЕК.
Она выразила поддержку Украины, назвав её "соседом, другом и будущим членом" ЕС.
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