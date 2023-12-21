https://ukraina.ru/20231221/1052305122.html

Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен

Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен - 21.12.2023 Украина.ру

Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен

На будущее необходимы будут новые договоренности, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в соцсети X

2023-12-21T14:54

2023-12-21T14:54

2023-12-21T14:54

новости

новости украины

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

финансовая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101787/74/1017877432_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_f636bc2e72510521120b107b1b284d1c.jpg

Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сообщила о переводе Украине последней части транша из 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год."Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны заключить соглашение, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ", – написала глава ЕК. Она выразила поддержку Украины, назвав её "соседом, другом и будущим членом" ЕС.

https://ukraina.ru/20231213/1052073942.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, финансовая помощь