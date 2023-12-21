https://ukraina.ru/20231221/1052301671.html

"Ожидают победы в СВО и мира". ВЦИОМ подвел итоги уходящего года и рассказал о настроениях россиян

"Ожидают победы в СВО и мира". ВЦИОМ подвел итоги уходящего года и рассказал о настроениях россиян - 21.12.2023 Украина.ру

"Ожидают победы в СВО и мира". ВЦИОМ подвел итоги уходящего года и рассказал о настроениях россиян

Более половины россиян провожают 2023 год и встречают год наступающий с хорошим настроением, а главное ожидание от 2024 — ожидание победы в СВО, а значит, ожидание мира. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, подводя 21 декабря итоги уходящего года на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

2023-12-21T14:40

2023-12-21T14:40

2023-12-21T15:57

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Он отметил, что все данные были получены в ходе всероссийских репрезентативных опросов. Чем запомнился уходящий год?На первом месте всё, что связано с СВО (22%), на второй позиции экономика (16%), на третьем месте политические события (8%), в том числе событие, которое еще не произошло — выборы президента в марте 2024. На четвертой позиции — разнообразные инициативы, связанные с внутренней политикой, рассказал Федоров.Уходящий 2023 год был очень насыщенным, это не могло не сказаться на эмоциональном состоянии россиян. В этом году поставлен исторический рекорд — за все 17 лет, что социологами задается вопрос: «с каким чувством вы провожаете уходящий год и встречаете новый?» — результаты наиболее позитивны: 53% встречают Новый год скорее с чувством оптимизма. Пессимистов только 11%, всего год назад их было вдвое больше, отметил социолог. По его словам, в настроениях мы видим «совершенно явный перелом и перелом очень резкий».«Насколько он долгосрочный — узнаем через год, а пока люди считают, что повернулось все к лучшему», — подчеркнул Федоров.Если подробнее, то среди респондентов, провожающих 2023 год с хорошим настроением, число женщин (56%) превосходит число мужчин (49%). В возрастной категории старше 60 лет этот показатель наиболее высокий — 57%. При этом наиболее пессимистично настроены молодые люди в возрасте 18–24 лет, среди них 15% встречают наступающий 2024 год с плохим настроением, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.Политиком года ожидаемо назвали Владимира Путина — так считают 55% респондентов, на второй позиции (21%) глава правительства Михаил Мишустин, на третьем месте глава МИД РФ Сергей Лавров (18%). Чего ждут от 2024 года? «Главное ожидание — 45% — ждем победы в СВО, а значит, мира», — сказал глава ВЦИОМ. Самым знаменательным событием в 2024 году по мнению 45% респондентов может стать победа в спецоперации на Украине и возвращение военнослужащих домой. Еще 26% опрошенных назвали важным событием выборы президента, а 13% ожидают подъема экономики, повышения уровня жизни, снижения цен.О личных итогах года. Отвечая на вопрос, какими итоги года были лично для вас и для вашей семью, 57% сказали, что год был удачным и очень хорошим — это много. Только 41% считают уходящий год для себя и своей семьи скорее тяжелым и трудным, и это тоже много, отметил Федоров.Итоги года для страны — «Каким был прошедший год для России в целом?» — здесь все сложнее. По словам социолога, тяжелым и трудным сочли этот год 66% респондентов. Только 26% считают, что год был удачным и хорошим для России.Ожидания от 2024 года для страны скорее позитивные: только 33% считают, что он будет тяжелым, год назад пессимистов было больше. Пессимистичные ожидания пошли на спад, отметил Федоров. Сейчас 63% опрошенных россиян надеются, что год будет хорошим для России.Валерий Федоров также представил на пресс-конференции новый сервис — «ВЦИОМ-Навигатор». По его словам, это уникальная экосистема открытых данных, собравшая в себе более 1000 данных опросов ВЦИОМ по различным темам. Пользование этим сервисом бесплатно.

https://ukraina.ru/20220823/1037978301.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, россия, социология, политика, экономика