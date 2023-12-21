Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии - 21.12.2023 Украина.ру
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Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии
Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии - 21.12.2023 Украина.ру
Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии
Беженцы, уехавшие в Германию, обязаны будут явиться на призывной пункт и пополнить ряды вооруженных ил Украины. Иначе штраф
2023-12-21T11:50
2023-12-21T11:50
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Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico. Получившие повестки украинцы обязаны будут явиться в призывной пункт и после отправиться на службу. В противном случае их ждут штрафные санкции, но какие именно – пока обсуждается.Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что руководство армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.В интервью Bild, Welt TV и Politico министр обороны Умеров выразил оптимизм по поводу того, что США продолжат поддержку Украины в наступающем году. Во вторник Конгресс в очередной раз не одобрил новый транш военной помощи Украине в 61 млрд долларов. Против продолжения поддержки Киева вступили республиканцы.
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новости, новости украины, рустем умеров, германия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, всу, призыв
Новости, Новости Украины, Рустем Умеров, Германия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, ВСУ, призыв

Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии

11:50 21.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Читать в
Беженцы, уехавшие в Германию, обязаны будут явиться на призывной пункт и пополнить ряды вооруженных ил Украины. Иначе штраф
Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico.
"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране", – пояснил Умеров.
Получившие повестки украинцы обязаны будут явиться в призывной пункт и после отправиться на службу. В противном случае их ждут штрафные санкции, но какие именно – пока обсуждается.

"Это не наказание служить в ВСУ – это большая честь. Вы отстаиваете свою страну и служите стране", – сказал Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что руководство армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.
В интервью Bild, Welt TV и Politico министр обороны Умеров выразил оптимизм по поводу того, что США продолжат поддержку Украины в наступающем году.
Во вторник Конгресс в очередной раз не одобрил новый транш военной помощи Украине в 61 млрд долларов. Против продолжения поддержки Киева вступили республиканцы.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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