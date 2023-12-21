Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052296782.html
Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России
Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России - 21.12.2023 Украина.ру
Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России
Для Евросоюза оказание помощи Украине – это вопрос собственной безопасности, поэтому Брюссель должен продолжать помогать Киеву, даже если позиция США изменится. Об этом 21 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5
2023-12-21T11:51
2023-12-21T11:51
новости
франция
эммануэль макрон
украина
помощь
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_c3a0495e641619e8f38114a6b1f1deca.jpg
По словам президента Франции, у Европы есть "желание и средства" оказывать эту поддержку даже без участия Вашингтона."Да, мы должны это делать… В ближайшие месяцы нам предстоит сделать выбор: мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться, но мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что от этого зависит наша возможность жить в мире. На кону – европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", - рассказал Макрон.Он подчеркнул при этом, что Европа не находится в войне с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности, ядерной.Президент Франции отметил, что Украину нужно поддерживать для того, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условия. Однако он признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций."Это очень сложно для украинцев. Появляются новые вопросы. Есть неясность по поводу американской политики. Но наш интерес – это мирная Европа, Европа, которая может обеспечить безопасность своих соседей", - заявил Макрон.Как сообщало издание Украина.ру, министерство обороны Франции 20 января заявило, что в 2023 году страна подготовила около восьми тысяч боевиков Вооружённых сил Украины. В 2024-м работа в этом направлении будет продолжена, заявили в французском ведомстве.
https://ukraina.ru/20231220/1052287390.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/15/1047450449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b05d478a3f49c42c13b451c4d4cc1b6b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, эммануэль макрон, украина, помощь, сша
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, помощь, США

Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России

11:51 21.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Для Евросоюза оказание помощи Украине – это вопрос собственной безопасности, поэтому Брюссель должен продолжать помогать Киеву, даже если позиция США изменится. Об этом 21 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5
По словам президента Франции, у Европы есть "желание и средства" оказывать эту поддержку даже без участия Вашингтона.
"Да, мы должны это делать… В ближайшие месяцы нам предстоит сделать выбор: мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться, но мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что от этого зависит наша возможность жить в мире. На кону – европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", - рассказал Макрон.
Он подчеркнул при этом, что Европа не находится в войне с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности, ядерной.
Президент Франции отметил, что Украину нужно поддерживать для того, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условия. Однако он признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций.
"Это очень сложно для украинцев. Появляются новые вопросы. Есть неясность по поводу американской политики. Но наш интерес – это мирная Европа, Европа, которая может обеспечить безопасность своих соседей", - заявил Макрон.
Как сообщало издание Украина.ру, министерство обороны Франции 20 января заявило, что в 2023 году страна подготовила около восьми тысяч боевиков Вооружённых сил Украины. В 2024-м работа в этом направлении будет продолжена, заявили в французском ведомстве.
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 23:20
Макрон не исключил приглашения Путина в честь 80-летия высадки союзников в НормандииПрезидент Франции Эммануэль Макрон не исключил приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости
 
НовостиФранцияЭммануэль МакронУкраинапомощьСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
12:55"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации
12:51Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ
12:48Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - Матвиенко
12:36СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко
12:33"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта
12:26Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями
12:17СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде
12:02Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров
11:59Американцы нас не бросят - Умеров
11:59Чего боится Запад?
11:57Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов
11:56В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР
11:51Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России
11:50Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии
11:49Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями
11:24Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
10:58Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
10:25Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
10:24Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT
Лента новостейМолния