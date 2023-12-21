https://ukraina.ru/20231221/1052296782.html

Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России

Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России - 21.12.2023 Украина.ру

Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России

Для Евросоюза оказание помощи Украине – это вопрос собственной безопасности, поэтому Брюссель должен продолжать помогать Киеву, даже если позиция США изменится. Об этом 21 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5

2023-12-21T11:51

2023-12-21T11:51

2023-12-21T11:51

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По словам президента Франции, у Европы есть "желание и средства" оказывать эту поддержку даже без участия Вашингтона."Да, мы должны это делать… В ближайшие месяцы нам предстоит сделать выбор: мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться, но мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что от этого зависит наша возможность жить в мире. На кону – европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее", - рассказал Макрон.Он подчеркнул при этом, что Европа не находится в войне с Россией и пытается не допустить эскалации конфликта, в особенности, ядерной.Президент Франции отметил, что Украину нужно поддерживать для того, чтобы она могла перейти к переговорам на своих условия. Однако он признал, что ЕС "не очень преуспел" в сдерживании России за счет обхода многими наложенных на нее санкций."Это очень сложно для украинцев. Появляются новые вопросы. Есть неясность по поводу американской политики. Но наш интерес – это мирная Европа, Европа, которая может обеспечить безопасность своих соседей", - заявил Макрон.Как сообщало издание Украина.ру, министерство обороны Франции 20 января заявило, что в 2023 году страна подготовила около восьми тысяч боевиков Вооружённых сил Украины. В 2024-м работа в этом направлении будет продолжена, заявили в французском ведомстве.

https://ukraina.ru/20231220/1052287390.html

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новости, франция, эммануэль макрон, украина, помощь, сша