https://ukraina.ru/20231221/1052296579.html

Чего боится Запад?

Чего боится Запад? - 21.12.2023 Украина.ру

Чего боится Запад?

Очередную пропагандистскую "пугалку" опубликовал Bloomberg 19 декабря. "Что, если Путин победит?", – вопрошают авторы публикации и предлагают читателям "бояться вместе". Впрочем, не будем воспринимать написанное как ненаучную фантастику – может в ней и есть некое рациональное звено

2023-12-21T11:59

2023-12-21T11:59

2023-12-21T11:59

эксклюзив

украина

сша

нато

россия

конфликт

кризис

гонка вооружений

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Как ни странно, рациональное зерно обнаруживается в самом начале статьи – буквально в третьем абзаце. А именно, авторы на голубом глазу пишут о "провале Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны".Согласитесь – интересно. Секрет полишинеля конечно, но если выделить эту фразу и поместить в заголовок, то будет скандал. Получается уже не русско-украинская война, а конфликт НАТО с Россией, ведущийся руками украинского режима… А тут недалеко до постановки неудобных вопросов, вроде того, что может Россия была права, беспокоясь относительно расширения страшно миролюбивого блока НАТО на Восток и того, кто тут на самом-то деле является агрессором…Ну и собственно об угрозах. "Не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России".Это – угроза для Европы? Авторы благоразумно не указывают условия России, потому что получится некрасиво – оказывается, ликвидация до зубов вооружённого нацистского режима на границах ЕС представляет угрозу для союза. Что, правда, что ли? А чего тогда Министерство обороны Украины просит не отправлять в Европу солдат с нацистскими татуировками?Кстати, официально Россия никогда не высказывала каких-то территориальных претензий к Украине (речь пока идёт только о вхождении в её состав регионов, которые изъявили такое желание), но на картинках всё представлено как полное вхождение Украины в состав России. О возможности раздела Украины (которой говорил недавно и российский президент) Bloomberg почему-то не пишет, хотя это мог бы быть "нулевой результат" – Россия забирает себе тех, кто хочет к ней, а Запад – всех остальных…В статье также присутствуют другие соображения, которые предполагают исчезновение украинского государства в какой-либо форме. В частности:- "Победа России спровоцирует поток беженцев, направляющихся в ЕС, что усилит давление на службы в этих странах и усугубит напряжённость между членами".- "Украинское сопротивление перейдёт к партизанской тактике, а это (…) увековечивает нестабильность на восточной границе ЕС".Отметим, кстати, что сохранение украинского государства в его нынешней форме приведёт ровно к таким же последствиям, просто, может быть, в чуть менее яркой и растянутой во времени форме.В Европе, между тем, "дискуссия перешла от вопроса о том, может ли Россия напасть, к сосредоточению внимания на конкретной подготовке к этой когда-то немыслимой перспективе".Авторы, правда, почти не пишут относительно того, что собственно предпринимается в этом направлении. Указывается только, что "США придётся развернуть "значительную часть" своих сухопутных сил, а также "большое количество" самолётов-невидимок". Причём, "это может заставить Белый дом выбирать между сохранением достаточных сил в Азии для защиты Тайваня от потенциального удара Китая или сдерживанием нападения России на НАТО".Выглядит всё как "сами придумали – сами испугались". Но, разумеется, не всё так просто.Сам по себе конфликт, конечно, был задуман и реализован для того, чтобы восстановить жупел "российской военной угрозы", призвать разболтавшиеся страны Запада к единству и дисциплине. Дисциплине, в первую очередь, финансовой, в смысле увеличения военных расходов. Причём Трамп изначально имел в виду "разгрузку" американского бюджета, с тем, чтобы больше средств осталось на нужды США.В результате, однако, получилось совсем не так. Запад всей своей военной организацией, НАТО, вписался за Украину и… не смог предотвратить её поражения. Совершенно независимо от результатов конфликта это сильнейший удар по имиджу НАТО – получается, что альянс не может одной силой своего авторитета и военной помощью защитить своего приоритетного союзника. Возникают нехорошие вопросы относительного того, стоит ли чувствовать себя в безопасности странам – членам НАТО…Ну а в качестве выхода из ситуации предлагается пока только гонка вооружений в формате "пушки вместо масла" и размещение в Европе дополнительных контингентов американских войск. Т.е., возвращение к противостоянию военных блоков, так, как оно выглядело в 1950-80-х годах, во время "холодной войны".

https://ukraina.ru/20221007/1039480859.html

https://ukraina.ru/20231027/1050556667.html

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эксклюзив, украина, сша, нато, россия, конфликт, кризис, гонка вооружений