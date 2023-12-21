https://ukraina.ru/20231221/1052293656.html

"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год"

"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год" - 21.12.2023 Украина.ру

"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год"

Для Украины 2024 год обещает быть скверным, встает вопрос, сможет ли Киев удержаться. Такую точку зрения высказал колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс

2023-12-21T08:54

2023-12-21T08:54

2023-12-21T08:59

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"Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы окровавлены и истощены. В американской прессе, ожидаемо, раздаются упреки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада", - написал автор.По мнению Брэндса, даже если Украина получит крупную помощь от США в 2024 году, ей, вероятно, все равно придется экономить свои силы и "готовиться к следующему большому рывку – возможно, последнему большому рывку – в 2025 году".На днях, в ходе большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.

https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html

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украина, новости, запад, помощь, контрнаступление