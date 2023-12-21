"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год" - 21.12.2023 Украина.ру
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"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год"
"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год" - 21.12.2023 Украина.ру
"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год"
Для Украины 2024 год обещает быть скверным, встает вопрос, сможет ли Киев удержаться. Такую точку зрения высказал колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс
2023-12-21T08:54
2023-12-21T08:59
украина
новости
запад
помощь
контрнаступление
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"Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы окровавлены и истощены. В американской прессе, ожидаемо, раздаются упреки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада", - написал автор.По мнению Брэндса, даже если Украина получит крупную помощь от США в 2024 году, ей, вероятно, все равно придется экономить свои силы и "готовиться к следующему большому рывку – возможно, последнему большому рывку – в 2025 году".На днях, в ходе большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
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Украина, Новости, Запад, помощь, контрнаступление

"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год"

08:54 21.12.2023 (обновлено: 08:59 21.12.2023)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Для Украины 2024 год обещает быть скверным, встает вопрос, сможет ли Киев удержаться. Такую точку зрения высказал колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс
"Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы окровавлены и истощены. В американской прессе, ожидаемо, раздаются упреки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада", - написал автор.
По мнению Брэндса, даже если Украина получит крупную помощь от США в 2024 году, ей, вероятно, все равно придется экономить свои силы и "готовиться к следующему большому рывку – возможно, последнему большому рывку – в 2025 году".

"В 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина? Вопрос на 2024 год: сможет ли Украина удержаться?" - отметил колумнист.

На днях, в ходе большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
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