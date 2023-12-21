В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы - 21.12.2023 Украина.ру
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В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы - 21.12.2023 Украина.ру
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 21 декабря
2023-12-21T03:08
2023-12-21T03:08
новости
херсон
взрыв
воздушная тревога
бпла
сво
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Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Херсон, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы

03:08 21.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 21 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одесской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Тимофей Ермаков интервью
01:26
Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу.
 
НовостиХерсонвзрыввоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:32Расчёты "Торнадо-Г" уничтожили на Купянском направлении "опорник" и живую силу ВСУ – МО
03:08В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы
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