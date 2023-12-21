В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Николаевской области Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 21 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одесской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
01:26Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу.