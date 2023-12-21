В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы

Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до Запорожья Мы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу.