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Новая "Ось": почему Запад выступает против борьбы с героизацией нацизма

Новая "Ось": почему Запад выступает против борьбы с героизацией нацизма - 21.12.2023 Украина.ру

Новая "Ось": почему Запад выступает против борьбы с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ был принят голосами представителей 118 стран, при этом 49 государств выступили против, и ещё 14 воздержались.

2023-12-21T01:03

2023-12-21T01:03

2023-12-21T01:03

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Помимо России, соавторами резолюции стали 38 стран. Против принятия документа предсказуемо выступили США и их союзники (кроме Израиля), включая Германию, Японию и Украину. Резолюция носит рекомендательный характер и подчёркивает необходимость борьбы с любыми проявлениями неонацизма. В ней выражается озабоченность в связи с продолжающейся борьбой с памятниками воинам-освободителям, ведущейся в ряде стран, а также с проведением факельных шествий, обелением эсэсовцев и возведением в ранг национальных героев гитлеровских коллаборационистов.При этом США внесли в документ поправку, фактически осуждающую СВО. Как заявили российские дипломаты, это было рассчитано на то, что Россия снимет резолюцию с голосования. Однако Москва решила проголосовать за (при этом дистанцировавшись от поправки), а те, кто её внесли – против.До этого резолюция была одобрена Третьим комитетом ГА ООН, что фактически гарантировало её принятие. Впрочем, подобные документы принимаются постоянно начиная с 2005 года, и с тех пор стран, выступающих против борьбы с нацизмом, стало больше: если раньше Евросоюз воздерживался, заявляя, что у него нет чёткой позиции по данному вопросу (это мотивировалось мнением его новых членов, для который освобождения от германского ига стало «новой оккупацией»), то теперь как Восточная, так и Западная Европа открыто голосует против российских проектов.Это стало особенно ярко проявляться с 2022 года, когда заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Кузьмин отметил, что впервые против резолюции, содержащей осуждение нацизма и постулат о незыблемости итогов Второй мировой войны, проголосовали страны «Оси» - Германия, Италия и Япония.В поддержку же российской инициативы традиционно голосует Китай, а также большинство постсоветских государств и стран, которых ныне принято причислять к «глобальному Югу». Впрочем, это касается отнюдь не только резолюций, связанных с осуждением нацизма – контуры и полюсы нового мира уже обозначились вполне чётко.Что же касается в целом героизации нацизма и гитлеровского коллаборационизма, то сейчас позиция коллективного Запада в целом сводится к тому, что Россия якобы использует эту тему для оправдания своих «экспансионистских устремлений». Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что для основной массы западных стратегов и идеологов ревизионизма как внутренней проблемы просто не существует. В США и в Западной Европе героизация нацистов действительно является уделом политических маргиналов. В качестве исключения может быть названа Канада с её огромной украинской диаспорой, значительная часть которой состоит из потомков коллаборантов. Но даже случай с чествованием в канадском парламенте эсэсовца Ярослава Гунько скорее похож на сбой в системе, нежели на что-то сознательное.В то же время на востоке и юге европейского континента эти процессы продолжат негласно, но при этом вполне системно поощряться. По замыслу США и Британии, Восточная Европа должна становиться всё более русофобской – хотя бы на тот случай, если ей придётся заменять Украину в качестве пушечного мяса в новой войне с Россией. А культивирование русофобии в данном регионе невозможно без возвеличивания местных пособников Гитлера.Особняком стоит Германия, которой уже давно хочется избавиться от комплекса вины за события тех лет. Ей бы с удовольствием предоставили такую возможность, если бы не позиция ведущих еврейских организаций и общественных структур. Как заявил в интервью Украине.ру главный аналитик фонда «Наследие Евразии» Виталий Волков, расчёт Берлина строится на стремлении помочь Украине нанести России военное поражение, после чего организовать над ней «новый Нюрнбергский процесс», который затмит предыдущий, что в итоге должно снять с немцев вину за преступления тридцатых-сороковых годов ХХ века.Следующую резолюцию о недопустимости реабилитации нацизма ГА ООН может принять уже через год. Если всё будет идти так, как идёт сейчас, за и против неё опять проголосуют примерно те же страны. Однако для того, чтобы перевести борьбу с ревизионизмом из области морально-политической во что-то более ощутимое, России нужно одержать убедительную победу в СВО. Не исключено, что после этого даже самые русофобские восточноевропейские (и не только) этнократии крепко задумаются над тем, стоит ли им продолжать в том же духе.

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, оон, генассамблея оон, неонацисты, россия