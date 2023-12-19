"Готовы вступить в войну с Россией". В Финляндии появятся 15 военных баз США - 19.12.2023 Украина.ру
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"Готовы вступить в войну с Россией". В Финляндии появятся 15 военных баз США
"Готовы вступить в войну с Россией". В Финляндии появятся 15 военных баз США - 19.12.2023 Украина.ру
"Готовы вступить в войну с Россией". В Финляндии появятся 15 военных баз США
Финляндия, с которой у России недавно были дружественные отношения, стремительно превращается в основной форпост ударных сил НАТО на наших северных границах
2023-12-19T13:18
2023-12-19T13:19
эксклюзив
финляндия
сша
россия
нато
запад
базы
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Ускоренная милитаризация границы18 декабря министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подписал в Вашингтоне договор о двухстороннем военном сотрудничестве с США (DCA). В марте 2023 года Хельсинки официально присоединились к НАТО, но этот документ предполагает параллельное членству в альянсе особо тесное военное сотрудничество с Штатами.Согласно тексту соглашения, армия США получает на территории Финляндии 15 военных баз. Финны предоставляют места базирования для всех родов американского оружия – сухопутных сил, ВВС и ВМС. Американские базы разместятся по всей границе с РФ – от Лапландии до южного побережья Финляндии на Балтике, и в целом охватят всю территорию Финляндии.Вооружение и военнослужащие США будут размещены в следующих регионах: - казармы пограничной службы в Ивало (область Лапландия), - база ВВС в Рованиеми и гарнизон бригады "Яакяри" (Егерская бригада, "Арктический десант") (Лапландия), - тренировочная база и база хранения (военные склады) в Роваярви (один из главных танковых и стрелковых полигонов) (Лапландия), - база хранения в Тервола (Лапландия), - база ВВС "Риссала" в Куопио (Саво), - гарнизон в Векаранъярви и учебный полигон в Пахкаярви (область Саво), - гарнизон (сухопутная база) в Нийнисало и полигон в Похьянкангас-Хямеенкангас (Северная Сатакунта), - база хранения в Паркано (Пиркамаа), - гарнизон в Раасепор и учебный полигон в Синдален (Уусимаа), - база хранения в Скиннарвик (Вакка-Суоми), - база хранения в Таммела (Канте-Хямме), - база ВВС "Сатакунта" (Пирккала), - база Академии ВВС в Ювяскюля-Тиккакоски (Кески-Суоми), - военно-морская база в Упинниеми и гарнизон в Киркконумми (Уусимаа), - база в Руссаре (мыс Ханко), - база хранения в Вейтсулуото (Кеми).Фактически американцы получают в свое распоряжение большую часть основной военной инфраструктуры Финляндии, особенно – военно-воздушные базы. Двухсторонний договор разрешает США размещать в Финляндии свою боевую авиацию, танки, ракеты и боеприпасы, а также военнослужащих – на постоянной основе.В соглашении никак не оговаривается и не ограничивается ни количество, ни характер размещаемых американских вооружений и личного состава. Предполагается, что это будет обсуждаться в ходе прямых переговоров военных ведомств США и Финляндии. Договор DCA едва подписан, но американцы заявляют, что у них уже готов план по военной "защите" Финляндии от мифического нападения России. Армия США готова вступить в войну с Россией как в рамках "коллективной обороны" НАТО, так и вдвоем с Финляндией, без участия других стран альянса. Американский контингент в Финляндии возглавит американский командующим Европейскими силами НАТО (SACEUR). Причем американский генерал будет командующим и том случае, если блок как целое в боевых действиях участвовать не будет. Теоретически допускается, что американские войска могут действовать и под финским верховным командованием, но это – чисто умозрительная возможность.Вероятно, в то время как вооружение и техника будут хранится в Финляндии, большая часть американского сил будет заезжать сюда на ротационной основе под видом учений. При этом определенная группа военнослужащих США может быть размещена на финских базах на постоянной основе. В частности, недавно речь шла о постоянном размещении американской морской пехоты в районе мыса Ханко.В случае же необходимости (номинально – при "российской угрозе"), выделенные американские части оперативно прибудут к базам хранения своего вооружения и техники в Финляндии и начнут боевое развертывание.Угрожающие приготовленияВ соглашении оговаривается, что если американский солдат в Финляндии совершит уголовное преступление во время исполнения своих служебных обязанностей, то судить его будет суд США. Если же "джи-ай" нарушит закон вне службы, финская сторона может требовать передачу дела в свою юрисдикцию. Во время обсуждения этих статей договора затрагивались "особо чувствительные" для Финляндии преступления, включая сексуальные. Одним из немногих политиков, кто выступает против этого соглашения, является экс-депутат от "Левого альянса" Йоханнес Юрттиахо. Ранее, будучи членом парламента, он голосовал против членства в НАТО. Юрттиахо считает соглашение DCA опасным для Финляндии: "Когда внешняя политика фокусируется на военном сдерживании, не исключая ядерное оружие, вместо хороших отношений и диалога, мы находимся на опасном пути… Это означает, что если усиливающееся противостояние великих держав приведет к военному кризису, мы будем первыми, кто с ним столкнется". По мнению левого политика, размещение 15 военных баз США лишь усиливает конфронтацию на восточной границе Финляндии, на Балтийском море и во всем Северном регионе. Теперь судьба Финляндии уже находится не в ее руках, но – по другую сторону Атлантики. Юрттиахо также считает, что Соединенные Штаты таким путем стремятся переложить часть своих военных расходов на своих союзников в Северной Европе. Договор предполагает, что финансирование своих военных объектов будут осуществлять США, но американцы также могут потребовать и участия в этом финской стороны.Йоханнес Юрттиахо призывает "Левый альянс" голосовать в парламенте против американо-финского военного договора. Впрочем, это левоцентристкое объединение в последнее время умело переключено на "прогрессивную повестку" по защите меньшинств, и вряд ли сможет солидарно выступить против военного соглашения с Америкой.Парламент Финляндии уже не может внести никаких изменений в двухсторонний договор с США, но должен будет одобрить его.При этом переговоры по соглашению проходили за закрытыми дверями, и до сих пор неизвестно, в какую точную сумму вся эта милитаризация обойдется Финляндии. Примерно говорится о затратах финской стороны в 100-200 миллионов евро в год. В комментариях к этому сообщению на независимом левом ресурсе Naapuriseura Sanomat финские пользователи, действительно встревоженные судьбой своей родины, пишут: "И эти наши "водяные головы" в парламенте фактически расплачиваются за оккупацию США. Финляндия, похоже, является первой страной в мире, которая платит за то, чтобы ее оккупировали. Хёльмёля (в переводе с финского "Страна дураков" - ред) – очень описательное название для этой страны и народа". В воскресном интервью каналу "Россия 24" президент России Владимир Путин высказал сожаление из-за ухудшения ранее "теплых, даже сердечных" отношений между Россией и Финляндией и сказал, что в ответ на присоединение Хельсинки к НАТО вынужденно принимаются меры по защите северных российских границ. При этом финские СМИ бесцеремонно искажают слова российского президента, называя их "пугающим предупреждением Путина для Финляндии". Военный же министр Финляндии Антти Хаккянен в очередной раз называет американо-финский договор "посланием России" и хвалится: "Так что мы не одиноки, у нас есть самый сильный друг в мире, наш союзник".Разумеется, этот союзник – Америка. Но куда может завести дружба на поводу у столь "сильного друга"?Усиленная милитаризация Финляндии происходит на фоне беспрецедентного за последнее время экономического кризиса, поразившего страну. Как сообщает The Economist, Финляндия занимает последнее, 35-е место в списке стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Финляндия пропустила далеко вперед и Грецию, и Чили с Португалией. ВВП Финляндии за последний год сократился на 0,4%, стоимость активов на фондовом рынке упала на 12%. При этом инфляция в Финляндии составила 6,6%. Журнал The Economist издевательски советует "неудачникам"-финнам утолить свои печали в "калсарикяни" - выпивке дома, "в кальсонах" и в одиночку. То ли тонкий английский юмор, то ли традиционная надменность британских колонизаторов.Важно отметить, что в тексте американо-финского военного договора ничего не говорится о хранении в Финляндии ядерного оружия, но нет и никаких ограничений для этого. На сегодняшний день размещение ЯО запрещено финским Законом "О ядерной энергетике", но действующее коалиционное правительство правых и крайне правых Петтери Орпо готовит соответствующие изменения в него. Нужны ли рядовым финнам такие ядерные игры? Увы, их никто не спрашивает. Элиты Запада просто по умолчанию готовят финнов, как и жителей всей Восточной Европы, к циничному использованию в очередных военных авантюрах.
https://ukraina.ru/20231217/1052179118.html
https://ukraina.ru/20231215/1052146311.html
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Георгий Василевский
Георгий Василевский
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, финляндия, сша, россия, нато, запад, базы
Эксклюзив, Финляндия, США, Россия, НАТО, Запад, базы

"Готовы вступить в войну с Россией". В Финляндии появятся 15 военных баз США

13:18 19.12.2023 (обновлено: 13:19 19.12.2023)
 
© AP / Susan Walsh
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP / Susan Walsh
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Георгий Василевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Финляндия, с которой у России недавно были дружественные отношения, стремительно превращается в основной форпост ударных сил НАТО на наших северных границах
Ускоренная милитаризация границы
18 декабря министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подписал в Вашингтоне договор о двухстороннем военном сотрудничестве с США (DCA). В марте 2023 года Хельсинки официально присоединились к НАТО, но этот документ предполагает параллельное членству в альянсе особо тесное военное сотрудничество с Штатами.
Согласно тексту соглашения, армия США получает на территории Финляндии 15 военных баз. Финны предоставляют места базирования для всех родов американского оружия – сухопутных сил, ВВС и ВМС. Американские базы разместятся по всей границе с РФ – от Лапландии до южного побережья Финляндии на Балтике, и в целом охватят всю территорию Финляндии.
Вооружение и военнослужащие США будут размещены в следующих регионах:
- казармы пограничной службы в Ивало (область Лапландия),
- база ВВС в Рованиеми и гарнизон бригады "Яакяри" (Егерская бригада, "Арктический десант") (Лапландия),
- тренировочная база и база хранения (военные склады) в Роваярви (один из главных танковых и стрелковых полигонов) (Лапландия),
- база хранения в Тервола (Лапландия),
- база ВВС "Риссала" в Куопио (Саво),
- гарнизон в Векаранъярви и учебный полигон в Пахкаярви (область Саво),
- гарнизон (сухопутная база) в Нийнисало и полигон в Похьянкангас-Хямеенкангас (Северная Сатакунта),
- база хранения в Паркано (Пиркамаа),
- гарнизон в Раасепор и учебный полигон в Синдален (Уусимаа),
- база хранения в Скиннарвик (Вакка-Суоми),
- база хранения в Таммела (Канте-Хямме),
- база ВВС "Сатакунта" (Пирккала),
- база Академии ВВС в Ювяскюля-Тиккакоски (Кески-Суоми),
- военно-морская база в Упинниеми и гарнизон в Киркконумми (Уусимаа),
- база в Руссаре (мыс Ханко),
- база хранения в Вейтсулуото (Кеми).
Фактически американцы получают в свое распоряжение большую часть основной военной инфраструктуры Финляндии, особенно – военно-воздушные базы.
Двухсторонний договор разрешает США размещать в Финляндии свою боевую авиацию, танки, ракеты и боеприпасы, а также военнослужащих – на постоянной основе.
В соглашении никак не оговаривается и не ограничивается ни количество, ни характер размещаемых американских вооружений и личного состава. Предполагается, что это будет обсуждаться в ходе прямых переговоров военных ведомств США и Финляндии.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
17 декабря, 11:37
"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – ПутинВступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию создать Ленинградский военный округ, сообщил президент
Договор DCA едва подписан, но американцы заявляют, что у них уже готов план по военной "защите" Финляндии от мифического нападения России. Армия США готова вступить в войну с Россией как в рамках "коллективной обороны" НАТО, так и вдвоем с Финляндией, без участия других стран альянса.
Американский контингент в Финляндии возглавит американский командующим Европейскими силами НАТО (SACEUR). Причем американский генерал будет командующим и том случае, если блок как целое в боевых действиях участвовать не будет.
Теоретически допускается, что американские войска могут действовать и под финским верховным командованием, но это – чисто умозрительная возможность.
Вероятно, в то время как вооружение и техника будут хранится в Финляндии, большая часть американского сил будет заезжать сюда на ротационной основе под видом учений. При этом определенная группа военнослужащих США может быть размещена на финских базах на постоянной основе.
В частности, недавно речь шла о постоянном размещении американской морской пехоты в районе мыса Ханко.
В случае же необходимости (номинально – при "российской угрозе"), выделенные американские части оперативно прибудут к базам хранения своего вооружения и техники в Финляндии и начнут боевое развертывание.
Угрожающие приготовления
В соглашении оговаривается, что если американский солдат в Финляндии совершит уголовное преступление во время исполнения своих служебных обязанностей, то судить его будет суд США. Если же "джи-ай" нарушит закон вне службы, финская сторона может требовать передачу дела в свою юрисдикцию.
Во время обсуждения этих статей договора затрагивались "особо чувствительные" для Финляндии преступления, включая сексуальные.
Одним из немногих политиков, кто выступает против этого соглашения, является экс-депутат от "Левого альянса" Йоханнес Юрттиахо. Ранее, будучи членом парламента, он голосовал против членства в НАТО.
Юрттиахо считает соглашение DCA опасным для Финляндии: "Когда внешняя политика фокусируется на военном сдерживании, не исключая ядерное оружие, вместо хороших отношений и диалога, мы находимся на опасном пути… Это означает, что если усиливающееся противостояние великих держав приведет к военному кризису, мы будем первыми, кто с ним столкнется".
По мнению левого политика, размещение 15 военных баз США лишь усиливает конфронтацию на восточной границе Финляндии, на Балтийском море и во всем Северном регионе. Теперь судьба Финляндии уже находится не в ее руках, но – по другую сторону Атлантики.
Юрттиахо также считает, что Соединенные Штаты таким путем стремятся переложить часть своих военных расходов на своих союзников в Северной Европе. Договор предполагает, что финансирование своих военных объектов будут осуществлять США, но американцы также могут потребовать и участия в этом финской стороны.
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 11:15
США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базыПравительство Финляндии намерено подписать оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) с США, сообщает пресс-служба кабмина страны
Йоханнес Юрттиахо призывает "Левый альянс" голосовать в парламенте против американо-финского военного договора. Впрочем, это левоцентристкое объединение в последнее время умело переключено на "прогрессивную повестку" по защите меньшинств, и вряд ли сможет солидарно выступить против военного соглашения с Америкой.
Парламент Финляндии уже не может внести никаких изменений в двухсторонний договор с США, но должен будет одобрить его.
При этом переговоры по соглашению проходили за закрытыми дверями, и до сих пор неизвестно, в какую точную сумму вся эта милитаризация обойдется Финляндии. Примерно говорится о затратах финской стороны в 100-200 миллионов евро в год.
В комментариях к этому сообщению на независимом левом ресурсе Naapuriseura Sanomat финские пользователи, действительно встревоженные судьбой своей родины, пишут: "И эти наши "водяные головы" в парламенте фактически расплачиваются за оккупацию США. Финляндия, похоже, является первой страной в мире, которая платит за то, чтобы ее оккупировали. Хёльмёля (в переводе с финского "Страна дураков" - ред) – очень описательное название для этой страны и народа".
В воскресном интервью каналу "Россия 24" президент России Владимир Путин высказал сожаление из-за ухудшения ранее "теплых, даже сердечных" отношений между Россией и Финляндией и сказал, что в ответ на присоединение Хельсинки к НАТО вынужденно принимаются меры по защите северных российских границ.
При этом финские СМИ бесцеремонно искажают слова российского президента, называя их "пугающим предупреждением Путина для Финляндии".
Военный же министр Финляндии Антти Хаккянен в очередной раз называет американо-финский договор "посланием России" и хвалится: "Так что мы не одиноки, у нас есть самый сильный друг в мире, наш союзник".
Baltops-2019 учения НАТО Балтийское море
14 декабря, 09:24
Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТОАнглия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке военно-морских сил Украины. Но кроме Черного моря, Североатлантическому альянсу не дает покоя Балтийский флот России
Разумеется, этот союзник – Америка. Но куда может завести дружба на поводу у столь "сильного друга"?
Усиленная милитаризация Финляндии происходит на фоне беспрецедентного за последнее время экономического кризиса, поразившего страну.
Как сообщает The Economist, Финляндия занимает последнее, 35-е место в списке стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Финляндия пропустила далеко вперед и Грецию, и Чили с Португалией.
ВВП Финляндии за последний год сократился на 0,4%, стоимость активов на фондовом рынке упала на 12%. При этом инфляция в Финляндии составила 6,6%. Журнал The Economist издевательски советует "неудачникам"-финнам утолить свои печали в "калсарикяни" - выпивке дома, "в кальсонах" и в одиночку.
То ли тонкий английский юмор, то ли традиционная надменность британских колонизаторов.
Важно отметить, что в тексте американо-финского военного договора ничего не говорится о хранении в Финляндии ядерного оружия, но нет и никаких ограничений для этого.
На сегодняшний день размещение ЯО запрещено финским Законом "О ядерной энергетике", но действующее коалиционное правительство правых и крайне правых Петтери Орпо готовит соответствующие изменения в него.
Нужны ли рядовым финнам такие ядерные игры? Увы, их никто не спрашивает. Элиты Запада просто по умолчанию готовят финнов, как и жителей всей Восточной Европы, к циничному использованию в очередных военных авантюрах.
 
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