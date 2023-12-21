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Почему Финляндия в очередной раз стала врагом России

Почему Финляндия в очередной раз стала врагом России - 21.12.2023 Украина.ру

Почему Финляндия в очередной раз стала врагом России

На днях Финляндия, только что вступившая в НАТО, поразила своих геополитических соседей очередным откровенно враждебным России шагом: приняла в парламенте закон, согласно которому на территории страны будет расположено 15 военных баз США. Притом что сама Финляндия — государство небольшое и численность его населения чуть выше 5 миллионов человек

2023-12-21T08:29

2023-12-21T08:29

2023-12-21T09:41

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Надо честно сказать, Финляндия, государственность которой появилась благодаря России, и которая добилась экономического процветания благодаря тесным связям с СССР, уже давно действует в духе системной и последовательной русофобии. И этот курс Хельсинки, несмотря на недавнюю «дружбу», является для финской политической культуры традиционным.Прежде всего стоит напомнить, что на 1809 год, когда территория нынешней Финляндии вошла в состав Российской империи, единой финской нации не существовало. Включив в свой состав Польшу, Россия получила в качестве подданных целый народ с отдельным языком, историей и национальным самосознанием. Но с Финляндией всё было иначе. Её населял целый конгломерат племён, не воспринимавший себя как нечто единое. Господствующим этносом в регионе были шведы. В результате за сто лет пребывания под властью российского императора разрозненные финно-угорские племена слились в единую нацию, у которой появилась собственная национальная бюрократия и национальная интеллигенция. После чего зарождение и развитие сепаратизма стало лишь вопросом времени.Не будет большим преувеличением сказать, что наиболее известные личности в истории Финляндии имели шведское происхождение. В частности, шведами были самый известный финский композитор Ян Сибелиус и отец финской мифологии, автор «Калевалы» Элиас Лённрот (напомним, «Калевала» — это именно художественное произведение, а вовсе не народный эпос). К шведскому аристократическому роду относился отец независимой Финляндии, а по совместительству союзник Гитлера и один из основных участников блокады Ленинграда Карл Густав Маннергейм.Одним из главных достояний финской культуры считается Туве Янссон и её легендарные «Муми-тролли». В память о писательнице проходят регулярные мероприятия с участием первых лиц Финляндии. Янссон по происхождению была шведкой, и одно из самых известных финских литературных произведений написано ею по-шведски. Таким образом, финская нация является одной из самых молодых в Европе — наряду с латышской и эстонской.Предоставление Финляндии независимости стало одним из первых действий советской власти в области внешней политики. В качестве благодарности новое государство моментально предъявило территориальные претензии на Карелию. Популяризация «великофинляндской» идеи закономерно сделало Финляндию союзницей нацистской Германии, которая при помощи Берлина рассчитывала присоединить к себе Карелию, Ингерманландию и ряд других территорий СССР. Ситуация, при которой недружественное финское государство создавало непосредственную угрозу Ленинграду, стало поводом для Советско-финской войны, итоги которой, впрочем, не привели к устранению реваншизма Хельсинки. В годы Великой Отечественной Финляндия оккупировала огромную часть советской территории. Однако, поняв, что ход боевых действий складывается не в пользу Германии и её союзников, финские власти заключили перемирие с союзниками и фактически остались при своих: Сталин решил простить Маннергейма, причастного к многочисленным военным преступлениям.В дальнейшем Финляндия пошла на тесное сотрудничество с СССР, поддерживая его позицию в основных международных организациях. Благодаря советским заказам она смогла построить передовую рыночную экономику — Москва, оказывавшая на Хельсинки серьёзное политическое влияние, не требовала от него экономических трансформаций в советском духе. Конец СССР привёл к интенсификации контактов между гражданами двух стран, развитию экономических связей и туризма. Однако на фоне этого Финляндия начала позволять себе по отношению к России всё больше откровенно недружественных шагов.В конце первого десятилетия XXI века между странами произошёл ряд скандалов, связанных с массовым изъятием детей из проживающих в Финляндии семей с одним или двумя русскими родителями. Одним из самых громких инцидентов стала история Антона Салонена — сына русской матери, отец которого похитил его и вывез из России в багажнике автомобиля, принадлежащего генконсульству Финляндии, причём финские дипломаты приняли в произошедшем самое непосредственное участие. Общее число отнятых у русских родителей финскими социальными службами детей исчисляется десятками. Российские власти предложили Хельсинки создать двустороннюю комиссию по решению данных вопросов, те ответили отказом.Параллельно с этим с территории Финляндии оказывалась активная медийная и политическая поддержка чеченским сепаратистам. Особенно в этом плане прославился местный предприниматель Микаэль Стуршё, финансировавший экстремистский и террористический сайт «Кавказ-центр», вещание которого запрещено в России. В Финляндии также периодически озвучиваются территориальные претензии на Карелию и Выборг. Помимо этого, в стране действуют проекты, направленные на поддержку идеи суверенизации финно-угорских народов России и появления на её месте «Свободной Карелии», «Ингрии» и т. д.Сегодня Финляндия вступает в НАТО, разрешает использовать свою территорию американским военным и закрывает пункты пропуска на границе с Россией. В России многие люди, особенно те, которые застали Советский Союз, с некоторым удивлением вспоминают, что ещё недавно Финляндия была «дружественной» страной. Однако эта «дружественность» стала результатом поражения, которое СССР нанёс ей в ходе двух войн. Как только в Хельсинки решили, что Россия ослабла, там сразу же перешли к привычному курсу. Хорошей иллюстрацией здесь служит заявление министра обороны Финляндии Антти Хаккянена о том, что «у нас есть самый сильный друг в мире, наш союзник», под которым, само собой, имеются в виду США.Таким образом, Финляндия всегда предпочитала находиться среди врагов России, — разумеется, до того момента, пока её не вразумляли самым доходчивым путём. Ничего принципиально нового в ситуации, сложившейся в российско-финских отношениях на сегодняшний день, нет.

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