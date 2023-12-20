https://ukraina.ru/20231220/1052287390.html

Макрон не исключил приглашения Путина в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии

Макрон не исключил приглашения Путина в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии - 20.12.2023 Украина.ру

Макрон не исключил приглашения Путина в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости

2023-12-20T23:20

2023-12-20T23:20

2023-12-20T23:23

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Юбилей открытия второго фронта Второй мировой войны будет отмечаться 6 июня следующего года.Ранее Эммануэль Макрон сообщал о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС он напомнил, что его телефонный номер не изменился. Владимир Путин заявлял, что отношения с президентом Франции были "хорошими и добрыми". В то же время, российский лидер подчеркнул, что РФ не отклонялась от контактов, но "на нет и суда нет".

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2023

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новости, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон