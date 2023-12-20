Макрон не исключил приглашения Путина в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии
23:20 20.12.2023 (обновлено: 23:23 20.12.2023)
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости
"Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии в 2024 году, если "ситуация изменится", – говорится в сообщении СМИ.
Юбилей открытия второго фронта Второй мировой войны будет отмечаться 6 июня следующего года.
Ранее Эммануэль Макрон сообщал о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС он напомнил, что его телефонный номер не изменился.
Владимир Путин заявлял, что отношения с президентом Франции были "хорошими и добрыми". В то же время, российский лидер подчеркнул, что РФ не отклонялась от контактов, но "на нет и суда нет".