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"На нет и суда нет": Путин рассказал о нежелании Макрона поддерживать отношения с Россией
"На нет и суда нет": Путин рассказал о нежелании Макрона поддерживать отношения с Россией - 14.12.2023 Украина.ру
"На нет и суда нет": Путин рассказал о нежелании Макрона поддерживать отношения с Россией
Президентом Франции Эммануэль Макрон решил прервать отношения с Россией, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T14:49
2023-12-14T14:49
2023-12-14T15:01
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Французский журналист напомнил, что между российским и французским лидерами до недавних пор были слаженные отношения.Путин подтвердил, что отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном были "хорошими и добрыми". В ходе встреч всегда была "насыщенная повестка дня, обсуждались как двусторонние, так и международные"."С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с Россией. Если есть интерес - пожалуйста, мы готовы", - отметил Путин.Российский лидер отметил, что Россия не отклонялась от контактов. "Президент Франции не желает с нами общаться. На нет и суда нет", - резюмировал Путин. Экс-президент Франции Николя Саркози накануне в интервью газете El Mundo отметил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон "был прав" в попытках сохранить открытый канал с российским лидером Владимиром Путиным почти до самого конца. Однако Макрон слишком рано свернул диалог с Россией, считает Саркози."Он был прав, пытаясь вести диалог с президентом Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году… Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", – напомнил Саркози о событиях в Грузии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, международные отношения, дипломатические отношения
Новости, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, международные отношения, дипломатические отношения
"На нет и суда нет": Путин рассказал о нежелании Макрона поддерживать отношения с Россией
14:49 14.12.2023 (обновлено: 15:01 14.12.2023)
Президентом Франции Эммануэль Макрон решил прервать отношения с Россией, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
Французский журналист напомнил, что между российским и французским лидерами до недавних пор были слаженные отношения.
Путин подтвердил, что отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном были "хорошими и добрыми". В ходе встреч всегда была "насыщенная повестка дня, обсуждались как двусторонние, так и международные".
"С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с Россией. Если есть интерес - пожалуйста, мы готовы", - отметил Путин.
Российский лидер отметил, что Россия не отклонялась от контактов.
"Президент Франции не желает с нами общаться. На нет и суда нет", - резюмировал Путин.
Экс-президент Франции Николя Саркози накануне в интервью газете El Mundo отметил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон
"был прав" в попытках сохранить открытый канал с российским лидером Владимиром Путиным
почти до самого конца. Однако Макрон слишком рано свернул диалог с Россией, считает Саркози.
"Он был прав, пытаясь вести диалог с президентом Путиным, и я очень сожалею, что он не продолжил этот диалог, как это сделал я в 2008 году… Тогда кризис был преодолен в течение нескольких дней", – напомнил Саркози о событиях в Грузии.