Макрон снова хочет созвониться с Путиным - 15.12.2023 Украина.ру
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Макрон снова хочет созвониться с Путиным
Макрон снова хочет созвониться с Путиным - 15.12.2023 Украина.ру
Макрон снова хочет созвониться с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился
2023-12-15T18:34
2023-12-15T18:35
новости
эммануэль макрон
владимир путин
франция
россия
сво
переговоры
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По его словам, после начала Спецоперации Франция ещё продолжала диалог с Россией некоторое время. Как заявлял ранее глава Кремля, именно Макрон решил прервать отношения с Россией. Владимир Путин 14 декабря сообщил, что отношения с президентом Франции были "хорошими и добрыми". В то же время, российский лидер подчеркнул, что РФ не отклонялась от контактов, но "на нет и суда нет".
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новости, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, сво, переговоры
Новости, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Россия, СВО, переговоры

Макрон снова хочет созвониться с Путиным

18:34 15.12.2023 (обновлено: 18:35 15.12.2023)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился
"Если у президента Путина есть серьёзные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился", – сказал Макрон.
По его словам, после начала Спецоперации Франция ещё продолжала диалог с Россией некоторое время. Как заявлял ранее глава Кремля, именно Макрон решил прервать отношения с Россией.
Владимир Путин 14 декабря сообщил, что отношения с президентом Франции были "хорошими и добрыми". В то же время, российский лидер подчеркнул, что РФ не отклонялась от контактов, но "на нет и суда нет".
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва
5 декабря, 02:02
Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении ПутинаПрезидент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa
 
НовостиЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияСВОпереговоры
 
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