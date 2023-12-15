https://ukraina.ru/20231215/1052163337.html

Макрон снова хочет созвониться с Путиным

Макрон снова хочет созвониться с Путиным - 15.12.2023 Украина.ру

Макрон снова хочет созвониться с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился

2023-12-15T18:34

2023-12-15T18:34

2023-12-15T18:35

новости

эммануэль макрон

владимир путин

франция

россия

сво

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051729659_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_71a33996b89df70b222a25a8fbee8b4b.jpg

По его словам, после начала Спецоперации Франция ещё продолжала диалог с Россией некоторое время. Как заявлял ранее глава Кремля, именно Макрон решил прервать отношения с Россией. Владимир Путин 14 декабря сообщил, что отношения с президентом Франции были "хорошими и добрыми". В то же время, российский лидер подчеркнул, что РФ не отклонялась от контактов, но "на нет и суда нет".

https://ukraina.ru/20231205/1051740762.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, сво, переговоры