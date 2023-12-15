Макрон снова хочет созвониться с Путиным
18:34 15.12.2023 (обновлено: 18:35 15.12.2023)
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС 15 декабря он напомнил, что его телефонный номер не изменился
"Если у президента Путина есть серьёзные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился", – сказал Макрон.
По его словам, после начала Спецоперации Франция ещё продолжала диалог с Россией некоторое время. Как заявлял ранее глава Кремля, именно Макрон решил прервать отношения с Россией.
Владимир Путин 14 декабря сообщил, что отношения с президентом Франции были "хорошими и добрыми". В то же время, российский лидер подчеркнул, что РФ не отклонялась от контактов, но "на нет и суда нет".
5 декабря, 02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении ПутинаПрезидент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa