https://ukraina.ru/20231220/1052284764.html
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск - 20.12.2023 Украина.ру
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел страны
2023-12-20T20:34
2023-12-20T20:34
2023-12-20T20:35
новости
михаил фридман
сбу
розыск
украина
сво
спецоперация
антироссийские санкции
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Его разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России. В начале октября Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревает в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. С тех пор он был высказывал намерение посещать Россию регулярно.В среду, 1 ноября, возвращение Фридмана в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что перемещение бизнесменов – процесс нормальный.
https://ukraina.ru/20231101/1050688036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил фридман, сбу, розыск, украина, сво, спецоперация, антироссийские санкции
Новости, Михаил Фридман, СБУ, розыск, Украина, СВО, Спецоперация, антироссийские санкции
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
20:34 20.12.2023 (обновлено: 20:35 20.12.2023)
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел страны