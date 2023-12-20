СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск - 20.12.2023 Украина.ру
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СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск - 20.12.2023 Украина.ру
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел страны
2023-12-20T20:34
2023-12-20T20:35
новости
михаил фридман
сбу
розыск
украина
сво
спецоперация
антироссийские санкции
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Его разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России. В начале октября Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревает в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. С тех пор он был высказывал намерение посещать Россию регулярно.В среду, 1 ноября, возвращение Фридмана в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что перемещение бизнесменов – процесс нормальный.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, михаил фридман, сбу, розыск, украина, сво, спецоперация, антироссийские санкции
Новости, Михаил Фридман, СБУ, розыск, Украина, СВО, Спецоперация, антироссийские санкции

СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск

20:34 20.12.2023 (обновлено: 20:35 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел страны
Его разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России.
В начале октября Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревает в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. С тех пор он был высказывал намерение посещать Россию регулярно.
В среду, 1 ноября, возвращение Фридмана в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что перемещение бизнесменов – процесс нормальный.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 20:56
Фридман и Авен признали что миллиардные инвестиции в страны Запада были ошибкойСооснователи "Альфа-Групп", подсанкционные олигархи Михаил Фридман и Пётр Авен пожалели, что инвестировали в проекты в Великобритании и других западных странах. Об этом говорится в новой статье Bloomberg
 
НовостиМихаил ФридманСБУрозыскУкраинаСВОСпецоперацияантироссийские санкции
 
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