https://ukraina.ru/20231220/1052284764.html

СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск

СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск - 20.12.2023 Украина.ру

СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте министерства внутренних дел страны

2023-12-20T20:34

2023-12-20T20:34

2023-12-20T20:35

новости

михаил фридман

сбу

розыск

украина

сво

спецоперация

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102356/49/1023564908_0:51:2362:1379_1920x0_80_0_0_1cb5201e4507863fc60bfed2dac1a980.jpg

Его разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Напомним, в сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману как причастному к финансированию российской Спецоперации. По данным украинской спецслужбы, с начала СВО Фридман вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ: "Тульский патронный завод", "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолётов и вертолётов России. В начале октября Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревает в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. С тех пор он был высказывал намерение посещать Россию регулярно.В среду, 1 ноября, возвращение Фридмана в РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на то, что перемещение бизнесменов – процесс нормальный.

https://ukraina.ru/20231101/1050688036.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил фридман, сбу, розыск, украина, сво, спецоперация, антироссийские санкции