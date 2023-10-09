Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ - 09.10.2023 Украина.ру
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Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ
Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ - 09.10.2023 Украина.ру
Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ
Сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревала в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. Теперь он намерен посещать Россию регулярно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные представителей консорциума
2023-10-09T20:07
2023-10-09T20:07
михаил фридман
израиль
москва
санкции
ес
великобритания
сво
новости
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По данным источника, Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сегодня бизнесмен в Москве, уточнили в "Альфа-групп" и заверили, что его визит в российскую столицу носит не единовременный характер. Как пишет Bloomberg, российский миллиардер покинул Великобританию и переехал в Израиль за неделю до того, как боевики ХАМАС начали свое наступление на страну.С его слов стало известно, что дальнейшее его прибывание в Великобритании невозможно из-за обилия санкций. Их ввели против российского бизнесмена почти сразу после начала СВО.После попадания под санкции Фридман ушёл из советов директоров&nbsp;Альфа-банка,&nbsp;X5&nbsp;Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом").&nbsp; Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд,&nbsp;Фридман остался в Великобритании. У миллиардера есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Михаила Фридмана в финансировании Специальной военной операции. По версии СБУ, бизнесмен якобы потратил около двух миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. На Украине его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
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михаил фридман, израиль, москва, санкции, ес, великобритания, сво, новости
Михаил Фридман, Израиль, Москва, санкции, ЕС, Великобритания, СВО, Новости

Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ

20:07 09.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревала в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. Теперь он намерен посещать Россию регулярно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные представителей консорциума
По данным источника, Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сегодня бизнесмен в Москве, уточнили в "Альфа-групп" и заверили, что его визит в российскую столицу носит не единовременный характер.
Как пишет Bloomberg, российский миллиардер покинул Великобританию и переехал в Израиль за неделю до того, как боевики ХАМАС начали свое наступление на страну.

"Неделю назад я переехал в Израиль. Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда всё успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно жить там", - заявил бизнесмен информационному агентству.

С его слов стало известно, что дальнейшее его прибывание в Великобритании невозможно из-за обилия санкций. Их ввели против российского бизнесмена почти сразу после начала СВО.
После попадания под санкции Фридман ушёл из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом").  Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании.
У миллиардера есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Михаила Фридмана в финансировании Специальной военной операции. По версии СБУ, бизнесмен якобы потратил около двух миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. На Украине его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
 
Михаил ФридманИзраильМосквасанкцииЕСВеликобританияСВОНовости
 
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