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Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ

Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ - 09.10.2023 Украина.ру

Фридман вернулся в РФ и "намерен посещать её регулярно" — СМИ

Сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман, которого Служба безопасности Украины подозревала в поддержке Специальной военной операции, прибыл в Москву. Теперь он намерен посещать Россию регулярно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные представителей консорциума

2023-10-09T20:07

2023-10-09T20:07

2023-10-09T20:07

михаил фридман

израиль

москва

санкции

ес

великобритания

сво

новости

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По данным источника, Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сегодня бизнесмен в Москве, уточнили в "Альфа-групп" и заверили, что его визит в российскую столицу носит не единовременный характер. Как пишет Bloomberg, российский миллиардер покинул Великобританию и переехал в Израиль за неделю до того, как боевики ХАМАС начали свое наступление на страну.С его слов стало известно, что дальнейшее его прибывание в Великобритании невозможно из-за обилия санкций. Их ввели против российского бизнесмена почти сразу после начала СВО.После попадания под санкции Фридман ушёл из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании. У миллиардера есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Михаила Фридмана в финансировании Специальной военной операции. По версии СБУ, бизнесмен якобы потратил около двух миллиардов рублей на развитие "нескольких военных заводов" в России. На Украине его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

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михаил фридман, израиль, москва, санкции, ес, великобритания, сво, новости