"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана - 01.11.2023 Украина.ру
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"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана - 01.11.2023 Украина.ру
"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
Российские бизнесмены то уезжают за границу, то возвращаются - это нормальный процесс
2023-11-01T13:45
2023-11-01T13:45
новости
михаил фридман
предприниматели
россия
родина
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Российские граждане ездят по всему миру, но Родина у них одна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября в эфире Радио "Маяк".Так Песков ответил на просьбу прокомментировать возвращение предпринимателя Михаила Фридмана в Россию."Фридман не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены поменьше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.Как сообщало издание Украина.ру, сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман в октябре вернулся в Россию. До этого он жил в Великобритании, потом покинул эту страну и переехал в Израиль за неделю до обострения израильско-палестинского конфликта.В "Альфа-Групп" заявили, что бизнесмен находится в Москве и в будущем намерен посещать Россию регулярно.
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новости, михаил фридман, предприниматели, россия, родина
Новости, Михаил Фридман, предприниматели, Россия, родина

"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана

13:45 01.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Российские бизнесмены то уезжают за границу, то возвращаются - это нормальный процесс
Российские граждане ездят по всему миру, но Родина у них одна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября в эфире Радио "Маяк".
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать возвращение предпринимателя Михаила Фридмана в Россию.
"Фридман не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены поменьше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.
Как сообщало издание Украина.ру, сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман в октябре вернулся в Россию. До этого он жил в Великобритании, потом покинул эту страну и переехал в Израиль за неделю до обострения израильско-палестинского конфликта.
В "Альфа-Групп" заявили, что бизнесмен находится в Москве и в будущем намерен посещать Россию регулярно.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 16:04
В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВОСлужба безопасности Украины (СБУ) подозревает российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании спецоперации на Украине. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале ведомства
 
НовостиМихаил ФридманпредпринимателиРоссияродина
 
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