https://ukraina.ru/20231101/1050674790.html

"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана

"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана - 01.11.2023 Украина.ру

"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана

Российские бизнесмены то уезжают за границу, то возвращаются - это нормальный процесс

2023-11-01T13:45

2023-11-01T13:45

2023-11-01T13:45

новости

михаил фридман

предприниматели

россия

родина

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Российские граждане ездят по всему миру, но Родина у них одна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября в эфире Радио "Маяк".Так Песков ответил на просьбу прокомментировать возвращение предпринимателя Михаила Фридмана в Россию."Фридман не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены поменьше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.Как сообщало издание Украина.ру, сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман в октябре вернулся в Россию. До этого он жил в Великобритании, потом покинул эту страну и переехал в Израиль за неделю до обострения израильско-палестинского конфликта.В "Альфа-Групп" заявили, что бизнесмен находится в Москве и в будущем намерен посещать Россию регулярно.

https://ukraina.ru/20230905/1049184408.html

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новости, михаил фридман, предприниматели, россия, родина