У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова

"Надо смотреть на Украину как просто на образец того, как делать не надо – ни народу, ни государству. Что с этим делать, я думаю, народ Сербии разберется сам, потому что они прекрасно видят, куда завел Запад Украину и многие другие страны. И прекрасно помнят, что Запад делал с самой Сербией и с Балканами", - сказала Захарова.