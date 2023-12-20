У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова - 20.12.2023 Украина.ру
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У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова
У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова - 20.12.2023 Украина.ру
У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России
2023-12-20T17:36
2023-12-20T17:36
новости
россия
балканы
сербия
запад
майдан
украина
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На Балканах применяются сценарии "майданного продавливания западной воли", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что по такому же сценарию шла Украина.Захарова уверена, что проводимые на Балканах митинги "на самом деле – не митинги, а просто вывод людей на улицу".По мнению официального представителя МИД России, любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях. "Это должно быть частью гражданской позиции - защита суверенитета и национальных интересов", - заключила Мария Захарова.
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новости, россия, балканы, сербия, запад, майдан, украина
Новости, Россия, Балканы, Сербия, Запад, Майдан, Украина

У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова

17:36 20.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России
На Балканах применяются сценарии "майданного продавливания западной воли", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что по такому же сценарию шла Украина.
"Надо смотреть на Украину как просто на образец того, как делать не надо – ни народу, ни государству. Что с этим делать, я думаю, народ Сербии разберется сам, потому что они прекрасно видят, куда завел Запад Украину и многие другие страны. И прекрасно помнят, что Запад делал с самой Сербией и с Балканами", - сказала Захарова.
Захарова уверена, что проводимые на Балканах митинги "на самом деле – не митинги, а просто вывод людей на улицу".
"Все это говорит о том, что желание "помайданить" у Запада на Балканах огромное", – добавила официальный представитель МИД России.
По мнению официального представителя МИД России, любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях.
"Это должно быть частью гражданской позиции - защита суверенитета и национальных интересов", - заключила Мария Захарова.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:49
Как Запад захватывает Балканы, обвиняя в этом РоссиюГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит турне по республикам бывшей Югославии. В программу этого турне входят визиты в Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и сепаратистское Косово.
 
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