У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова
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Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России
На Балканах применяются сценарии "майданного продавливания западной воли", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что по такому же сценарию шла Украина.
"Надо смотреть на Украину как просто на образец того, как делать не надо – ни народу, ни государству. Что с этим делать, я думаю, народ Сербии разберется сам, потому что они прекрасно видят, куда завел Запад Украину и многие другие страны. И прекрасно помнят, что Запад делал с самой Сербией и с Балканами", - сказала Захарова.
Захарова уверена, что проводимые на Балканах митинги "на самом деле – не митинги, а просто вывод людей на улицу".
"Все это говорит о том, что желание "помайданить" у Запада на Балканах огромное", – добавила официальный представитель МИД России.
По мнению официального представителя МИД России, любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях.
"Это должно быть частью гражданской позиции - защита суверенитета и национальных интересов", - заключила Мария Захарова.