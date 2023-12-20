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"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере

"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере - 20.12.2023 Украина.ру

"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере

Главное желание в политической карьере — дойти до Киева, заявил писатель и политик Захар Прилепин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня“, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости

2023-12-20T14:59

2023-12-20T14:59

2023-12-20T15:05

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Публицист отметил, что чувствует себя хорошо. "Хожу без палочки, не езжу на коляске", - добавил он.Прилепин опроверг также слухи о том, что в партии "Справедливая Россия" разногласия, сам он продолжает сотрудничество с различными структурами партии. "Так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу военной операции, пояснил писатель.В мае 2023 года на Захара Прилепина было совершено покушение. На трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.Исполнитель преступления был задержан по горячим следам, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html

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новости, россия, украина, киев, захар прилепин, сво, спецоперация, политика