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"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере
"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере - 20.12.2023 Украина.ру
"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере
Главное желание в политической карьере — дойти до Киева, заявил писатель и политик Захар Прилепин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня“, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-20T14:59
2023-12-20T14:59
2023-12-20T15:05
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Публицист отметил, что чувствует себя хорошо. "Хожу без палочки, не езжу на коляске", - добавил он.Прилепин опроверг также слухи о том, что в партии "Справедливая Россия" разногласия, сам он продолжает сотрудничество с различными структурами партии. "Так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу военной операции, пояснил писатель.В мае 2023 года на Захара Прилепина было совершено покушение. На трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.Исполнитель преступления был задержан по горячим следам, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, киев, захар прилепин, сво, спецоперация, политика
Новости, Россия, Украина, Киев, Захар Прилепин, СВО, Спецоперация, политика
"Дойти до Киева": Прилепин поделился главным желанием в политической карьере
14:59 20.12.2023 (обновлено: 15:05 20.12.2023)
Главное желание в политической карьере — дойти до Киева, заявил писатель и политик Захар Прилепин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня“, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
"Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью... Если будем живы, тогда уже будет думать про политическую карьеру... Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере", - сказал Прилепин.
Публицист отметил, что чувствует себя хорошо. "Хожу без палочки, не езжу на коляске", - добавил он.
Прилепин опроверг также слухи о том, что в партии "Справедливая Россия" разногласия, сам он продолжает сотрудничество с различными структурами партии. "Так называемую политическую карьеру" намерен строить "сообразно происходящему в стране" и ходу военной операции, пояснил писатель.
В мае 2023 года на Захара Прилепина было совершено покушение. На трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.
В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.
Исполнитель преступления был задержан по горячим следам, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.