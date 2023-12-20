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Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины

Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины - 20.12.2023 Украина.ру

Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины

Токио готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, пишет Washington Post

2023-12-20T11:45

2023-12-20T11:45

2023-12-20T11:45

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Ввиду тупиковой ситуации в Конгрессе США относительно выделения помощи Украине, Вашингтон все больше оглядывается на союзников. Европа тоже не спешит делиться деньгами с Киевом. Поэтому США ищут поддержки за пределами Европы.Ожидается, что на этой неделе Япония официально утвердит изменения в правилах, чтобы экспортировать несколько десятков систем ПВО "Патриот" в Соединенные Штаты, пополнив их арсенал.Решение пересмотреть свои правила экспорта оружия связаны беспокойством Японии относительно Китая. Она предполагает, что КНР может пойти по стопам России и начать военные действия на Тайване.

https://ukraina.ru/20231215/1052147672.html

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