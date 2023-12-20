Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины - 20.12.2023 Украина.ру
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Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины
Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины - 20.12.2023 Украина.ру
Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины
Токио готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, пишет Washington Post
2023-12-20T11:45
2023-12-20T11:45
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Ввиду тупиковой ситуации в Конгрессе США относительно выделения помощи Украине, Вашингтон все больше оглядывается на союзников. Европа тоже не спешит делиться деньгами с Киевом. Поэтому США ищут поддержки за пределами Европы.Ожидается, что на этой неделе Япония официально утвердит изменения в правилах, чтобы экспортировать несколько десятков систем ПВО "Патриот" в Соединенные Штаты, пополнив их арсенал.Решение пересмотреть свои правила экспорта оружия связаны беспокойством Японии относительно Китая. Она предполагает, что КНР может пойти по стопам России и начать военные действия на Тайване.
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новости, новости украины, сша, япония
Новости, Новости Украины, США, Япония

Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины

11:45 20.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Токио готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, пишет Washington Post
Ввиду тупиковой ситуации в Конгрессе США относительно выделения помощи Украине, Вашингтон все больше оглядывается на союзников. Европа тоже не спешит делиться деньгами с Киевом. Поэтому США ищут поддержки за пределами Европы.
Ожидается, что на этой неделе Япония официально утвердит изменения в правилах, чтобы экспортировать несколько десятков систем ПВО "Патриот" в Соединенные Штаты, пополнив их арсенал.

"Это дало бы Вашингтону гибкость в отправке большего количества современных средств противовоздушной обороны на Украину, которая отчаянно нуждается в ней, поскольку Киев готовится нанести ответный удар на российским авиаудары этой зимой. Это изменение — модификация правил военного экспорта — не будет прямо упоминать систему "Патриот", но будет отвечать ключевому запросу администрации Байдена, заявили американские официальные лица на условиях анонимности, поскольку обсуждения продолжаются", – пишет Washington Post.

Решение пересмотреть свои правила экспорта оружия связаны беспокойством Японии относительно Китая. Она предполагает, что КНР может пойти по стопам России и начать военные действия на Тайване.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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В Японии не смогли ответить, "подставят ли плечо" Киеву после ухода СШАНовый генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси не ответил на вопрос, подставит ли Токио плечо Киеву в случае, если США урежут помощь, сообщили 15 декабря журналисты РИА Новости
 
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