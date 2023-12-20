Япония изменит правила экспорта для отправки в Вашингтон ПВО для Украины
Токио готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, пишет Washington Post
Ввиду тупиковой ситуации в Конгрессе США относительно выделения помощи Украине, Вашингтон все больше оглядывается на союзников. Европа тоже не спешит делиться деньгами с Киевом. Поэтому США ищут поддержки за пределами Европы.
Ожидается, что на этой неделе Япония официально утвердит изменения в правилах, чтобы экспортировать несколько десятков систем ПВО "Патриот" в Соединенные Штаты, пополнив их арсенал.
"Это дало бы Вашингтону гибкость в отправке большего количества современных средств противовоздушной обороны на Украину, которая отчаянно нуждается в ней, поскольку Киев готовится нанести ответный удар на российским авиаудары этой зимой. Это изменение — модификация правил военного экспорта — не будет прямо упоминать систему "Патриот", но будет отвечать ключевому запросу администрации Байдена, заявили американские официальные лица на условиях анонимности, поскольку обсуждения продолжаются", – пишет Washington Post.
Решение пересмотреть свои правила экспорта оружия связаны беспокойством Японии относительно Китая. Она предполагает, что КНР может пойти по стопам России и начать военные действия на Тайване.