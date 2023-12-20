Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ

"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"

До лета 2024 года ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи. Если армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, она может начаться в феврале. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко