Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ - 20.12.2023 Украина.ру
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Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ
Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ - 20.12.2023 Украина.ру
Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ
Япония в ноябре 2023 года нарастила импорт СПГ из России на 46,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это следует из данных статистического отчёта японского минфина
2023-12-20T06:07
2023-12-20T06:07
новости
япония
импорт
россия
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При этом импорт каменного угля из России сократился на 67,1 процента, руды цветных металлов - на 86,2 процента, цветных металлов - на 69,3 процента.Среди продовольственных товаров, импорт которых из России в Японию вырос, рыбы и морепродукты, прибавившие 18,3 процента и зерновые - 34,3 процента. Ввоз в страну российских овощей, наоборот, снизился на 62,4 процента.Общий объём российского импорта в Японию в ноябре составил 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7 процента меньше, чем в ноябре 2022 года.
https://ukraina.ru/20231220/1052231168.html
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новости, япония, импорт, россия
Новости, Япония, импорт, Россия

Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ

06:07 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Япония в ноябре 2023 года нарастила импорт СПГ из России на 46,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это следует из данных статистического отчёта японского минфина
При этом импорт каменного угля из России сократился на 67,1 процента, руды цветных металлов - на 86,2 процента, цветных металлов - на 69,3 процента.
Среди продовольственных товаров, импорт которых из России в Японию вырос, рыбы и морепродукты, прибавившие 18,3 процента и зерновые - 34,3 процента. Ввоз в страну российских овощей, наоборот, снизился на 62,4 процента.
Общий объём российского импорта в Японию в ноябре составил 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7 процента меньше, чем в ноябре 2022 года.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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