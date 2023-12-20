Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
Япония в ноябре 2023 года нарастила импорт СПГ из России на 46,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это следует из данных статистического отчёта японского минфина
При этом импорт каменного угля из России сократился на 67,1 процента, руды цветных металлов - на 86,2 процента, цветных металлов - на 69,3 процента.
Среди продовольственных товаров, импорт которых из России в Японию вырос, рыбы и морепродукты, прибавившие 18,3 процента и зерновые - 34,3 процента. Ввоз в страну российских овощей, наоборот, снизился на 62,4 процента.
Общий объём российского импорта в Японию в ноябре составил 96,873 миллиарда иен (668,1 миллиона долларов), что на 26,7 процента меньше, чем в ноябре 2022 года.
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