Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве из ВСУ
Украинские подразделения численностью до роты за месяц покидают около 15-20 дезертиров, за деньги можно купить возможность не выходить на передовую, заявил пленный украинский военный Олег Белоусов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
"При мне за месяц примерно 15 человек, 20. С одной роты (дезертируют)", - рассказал Белоусов.
Военнопленный также сообщил, что командиры ВСУ берут деньги за невыход на позицию или отпуск.
"Могут отпустить. Ты можешь на позицию не выходить, если заплатишь 1000 гривен. Может, даже две (тысячи), как договоришься с ними. (Домой съездить) - 1000 гривен... в сутки. Может командир спокойно отпускать", - добавил пленный.
Уроженец Киева Белоусов Олег Львович, стрелок-санитар 127-й бригады ВСУ, сдался в плен в декабре.
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